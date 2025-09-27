Housing Starts m/m riflette i cambiamenti nel numero di nuovi progetti di edilizia residenziale, iniziati nel mese in questione, rispetto al mese precedente.

I dati per l'indicatore sono ottenuti da un sondaggio tra sviluppatori e autorità di regolamentazione. La dimensione del campione copre circa il 95% di tutti i progetti di edilizia residenziale nel Paese. I dati vengono adeguati per le variazioni meteorologiche e stagionali. L'indicatore viene pubblicato nella seconda decade di ogni mese, come parte del rapporto generale nazionale sull’edilizia. Il rapporto include anche i permessi edilizie i progetti completati.

Il volume di nuove abitazioni avviate raramente viene interpretato in termini assoluti: la costruzione dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche, dalla posizione geografica nella regione e dal periodo dell'anno. Questo è il motivo per cui gli analisti normalmente misurano il cambiamento dell'indicatore per diversi mesi. Durante l'interpretazione dell'indicatore, gli economisti prestano attenzione ai seguenti punti di riferimento.

Un aumento della domanda di nuove case indica la crescita del benessere della popolazione.

Un aumento delle nuove costruzioni abitative porta ad un aumento dell'occupazione nel settore delle costruzioni.

Un aumento della domanda di nuove case può portare ad un aumento della domanda di altri prodotti necessari ai nuovi acquirenti di case, come nuovi mobili, elettrodomestici, ecc. Ciò può stimolare l'attività dei consumatori e influenzare gli indici dei prezzi.

La crescita dell'indicatore può portare ad un aumento del mercato immobiliare.

Tenendo conto del punto precedente, letture più elevate degli inizi delle abitazioni possono avere un impatto positivo sulle quotazioni in dollari USA.

