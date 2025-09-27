CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Iniziativa Edilizia Stati Uniti m/m (United States Housing Starts m/m)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Census Bureau
Settore
Housing
Medio -8.5% -6.4%
3.4%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
7.9%
-8.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Housing Starts m/m riflette i cambiamenti nel numero di nuovi progetti di edilizia residenziale, iniziati nel mese in questione, rispetto al mese precedente.

I dati per l'indicatore sono ottenuti da un sondaggio tra sviluppatori e autorità di regolamentazione. La dimensione del campione copre circa il 95% di tutti i progetti di edilizia residenziale nel Paese. I dati vengono adeguati per le variazioni meteorologiche e stagionali. L'indicatore viene pubblicato nella seconda decade di ogni mese, come parte del rapporto generale nazionale sull’edilizia. Il rapporto include anche i permessi edilizie i progetti completati.

Il volume di nuove abitazioni avviate raramente viene interpretato in termini assoluti: la costruzione dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche, dalla posizione geografica nella regione e dal periodo dell'anno. Questo è il motivo per cui gli analisti normalmente misurano il cambiamento dell'indicatore per diversi mesi. Durante l'interpretazione dell'indicatore, gli economisti prestano attenzione ai seguenti punti di riferimento.

  • Un aumento della domanda di nuove case indica la crescita del benessere della popolazione.
  • Un aumento delle nuove costruzioni abitative porta ad un aumento dell'occupazione nel settore delle costruzioni.
  • Un aumento della domanda di nuove case può portare ad un aumento della domanda di altri prodotti necessari ai nuovi acquirenti di case, come nuovi mobili, elettrodomestici, ecc. Ciò può stimolare l'attività dei consumatori e influenzare gli indici dei prezzi.
  • La crescita dell'indicatore può portare ad un aumento del mercato immobiliare.

Tenendo conto del punto precedente, letture più elevate degli inizi delle abitazioni possono avere un impatto positivo sulle quotazioni in dollari USA.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Iniziativa Edilizia Stati Uniti m/m (United States Housing Starts m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-8.5%
-6.4%
3.4%
lug 2025
5.2%
3.2%
5.9%
giu 2025
4.6%
7.0%
-9.7%
mag 2025
-9.8%
-0.1%
2.7%
apr 2025
1.6%
-3.6%
-10.1%
mar 2025
-11.4%
-4.0%
9.8%
feb 2025
11.2%
3.8%
-11.5%
gen 2025
-9.8%
2.0%
16.1%
dic 2024
15.8%
-9.8%
-3.7%
nov 2024
-1.8%
1.2%
-3.2%
ott 2024
-3.1%
-5.4%
-1.9%
set 2024
-0.5%
-4.2%
7.8%
ago 2024
9.6%
10.1%
-6.9%
lug 2024
-6.8%
2.2%
1.1%
giu 2024
3.0%
-8.0%
-4.6%
mag 2024
-5.5%
4.9%
4.1%
apr 2024
5.7%
3.5%
-16.8%
mar 2024
-14.7%
-2.8%
12.7%
feb 2024
10.7%
1.6%
-12.3%
gen 2024
-14.8%
-1.7%
3.3%
dic 2023
-4.3%
6.7%
10.8%
nov 2023
14.8%
0.2%
ott 2023
1.9%
-6.3%
7.0%
set 2023
7.0%
2.2%
-12.5%
ago 2023
-11.3%
-3.0%
2.0%
lug 2023
3.9%
2.7%
-11.7%
giu 2023
-8.0%
7.2%
15.7%
mag 2023
21.7%
-0.8%
-2.9%
apr 2023
2.2%
1.9%
-4.5%
mar 2023
-0.8%
0.4%
7.3%
feb 2023
9.8%
-0.6%
-2.0%
gen 2023
-4.5%
0.6%
-3.4%
dic 2022
-1.4%
-0.2%
-1.8%
nov 2022
-0.5%
-0.4%
-2.1%
ott 2022
-4.2%
1.1%
-1.3%
set 2022
-8.1%
-0.2%
13.7%
ago 2022
12.2%
0.6%
-10.9%
lug 2022
-9.6%
-0.7%
2.4%
giu 2022
-2.0%
0.6%
-11.9%
mag 2022
-14.4%
-0.4%
5.5%
apr 2022
-0.2%
0.3%
-2.8%
mar 2022
0.3%
-0.3%
6.5%
feb 2022
6.8%
0.4%
-5.5%
gen 2022
-4.1%
-0.4%
0.3%
dic 2021
1.4%
0.5%
11.8%
nov 2021
11.8%
-0.9%
-3.1%
ott 2021
-0.7%
0.6%
-2.7%
set 2021
-1.6%
-0.3%
1.2%
ago 2021
3.9%
0.0%
-6.2%
lug 2021
-7.0%
0.4%
3.5%
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento