Il rapporto settimanale sulle Posizioni Nette non Commerciali in Argento della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni in argento lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe in argento negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

L'argento è uno degli asset di materie prime più popolari. Le quotazioni d'argento sono in genere analizzate parallelamente con l'oro, perché l'argento è spesso considerato un bene di riserva. Tuttavia, la dinamica dell'argento è anche collegata alle notizie globali sulle dinamiche di estrazione dell'argento. La crescita della quantità di posizioni lunghe per i futures "argento" indica indirettamente un aumento dell'attività del mercato dell'argento. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati nei rapporti CFTC, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori: