CFTC Argento Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Basso 52.3 K
51.5 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione Precedente
Precedente
52.3 K
Prossima versione Effettiva Previsione Precedente
Precedente
Il rapporto settimanale sulle Posizioni Nette non Commerciali in Argento della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni in argento lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe in argento negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

L'argento è uno degli asset di materie prime più popolari. Le quotazioni d'argento sono in genere analizzate parallelamente con l'oro, perché l'argento è spesso considerato un bene di riserva. Tuttavia, la dinamica dell'argento è anche collegata alle notizie globali sulle dinamiche di estrazione dell'argento. La crescita della quantità di posizioni lunghe per i futures "argento" indica indirettamente un aumento dell'attività del mercato dell'argento. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati nei rapporti CFTC, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"CFTC Argento Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Silver Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
52.3 K
51.5 K
16 set 2025
51.5 K
53.9 K
9 set 2025
53.9 K
55.9 K
2 set 2025
55.9 K
46.5 K
26 ago 2025
46.5 K
46.5 K
19 ago 2025
46.5 K
44.3 K
12 ago 2025
44.3 K
50.7 K
5 ago 2025
50.7 K
59.4 K
29 lug 2025
59.4 K
60.6 K
22 lug 2025
60.6 K
59.4 K
15 lug 2025
59.4 K
58.5 K
8 lug 2025
58.5 K
63.4 K
1 lug 2025
63.4 K
62.9 K
24 giu 2025
62.9 K
67.2 K
17 giu 2025
67.2 K
66.7 K
10 giu 2025
66.7 K
60.8 K
3 giu 2025
60.8 K
53.0 K
27 mag 2025
53.0 K
50.0 K
20 mag 2025
50.0 K
47.8 K
13 mag 2025
47.8 K
49.3 K
6 mag 2025
49.3 K
49.9 K
29 apr 2025
49.9 K
44.7 K
22 apr 2025
44.7 K
43.9 K
15 apr 2025
43.9 K
46.5 K
8 apr 2025
46.5 K
57.3 K
1 apr 2025
57.3 K
61.0 K
25 mar 2025
61.0 K
62.3 K
18 mar 2025
62.3 K
59.5 K
11 mar 2025
59.5 K
53.3 K
4 mar 2025
53.3 K
52.9 K
25 feb 2025
52.9 K
54.5 K
18 feb 2025
54.5 K
49.7 K
11 feb 2025
49.7 K
50.4 K
4 feb 2025
50.4 K
44.4 K
28 gen 2025
44.4 K
47.5 K
21 gen 2025
47.5 K
46.1 K
14 gen 2025
46.1 K
40.9 K
7 gen 2025
40.9 K
40.2 K
24 dic 2024
40.2 K
40.3 K
17 dic 2024
40.3 K
41.2 K
10 dic 2024
41.2 K
43.3 K
3 dic 2024
43.3 K
42.8 K
26 nov 2024
42.8 K
46.3 K
19 nov 2024
46.3 K
47.6 K
12 nov 2024
47.6 K
53.3 K
5 nov 2024
53.3 K
60.4 K
29 ott 2024
60.4 K
66.4 K
22 ott 2024
66.4 K
54.0 K
15 ott 2024
54.0 K
54.7 K
8 ott 2024
54.7 K
56.9 K
12345678...19
