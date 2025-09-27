L'Energy Information Administration (EIA) Cushing Crude Oil Stocks Change è uno dei fattori più importanti delle variazioni del prezzo del petrolio WTI. Il benchmark WTI è stabilito a Cushing (Oklahoma). Oggi, Cushing è uno dei principali centri commerciali al mondo per il petrolio greggio. I futures sul WTI implicano la consegna a Cushing.

L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

Un aumento dei livelli di stoccaggio del petrolio a Cushing indica una diminuzione della domanda di petrolio e il prezzo del petrolio potrebbe scendere a livello globale. Una diminuzione delle scorte di Cushing può avere un effetto positivo sui prezzi del petrolio. Tuttavia, questa variazione dei prezzi è a breve termine. Una tendenza si forma sul mercato solo se le azioni di Cushing aumentano o diminuiscono costantemente per diverse settimane consecutive.

Ultimi valori: