Calendario Economico
EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)
|Medio
|0.177 M
|-0.329 M
|
-0.296 M
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.116 M
|
0.177 M
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Energy Information Administration (EIA) Cushing Crude Oil Stocks Change è uno dei fattori più importanti delle variazioni del prezzo del petrolio WTI. Il benchmark WTI è stabilito a Cushing (Oklahoma). Oggi, Cushing è uno dei principali centri commerciali al mondo per il petrolio greggio. I futures sul WTI implicano la consegna a Cushing.
L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.
L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.
Un aumento dei livelli di stoccaggio del petrolio a Cushing indica una diminuzione della domanda di petrolio e il prezzo del petrolio potrebbe scendere a livello globale. Una diminuzione delle scorte di Cushing può avere un effetto positivo sui prezzi del petrolio. Tuttavia, questa variazione dei prezzi è a breve termine. Una tendenza si forma sul mercato solo se le azioni di Cushing aumentano o diminuiscono costantemente per diverse settimane consecutive.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
