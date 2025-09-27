CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
STATI UNITI Energy Information Administration (U.S. Energy Information Administration)
Settore
Azienda
Medio 0.177 M -0.329 M
-0.296 M
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.116 M
0.177 M
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Energy Information Administration (EIA) Cushing Crude Oil Stocks Change è uno dei fattori più importanti delle variazioni del prezzo del petrolio WTI. Il benchmark WTI è stabilito a Cushing (Oklahoma). Oggi, Cushing è uno dei principali centri commerciali al mondo per il petrolio greggio. I futures sul WTI implicano la consegna a Cushing.

L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

Un aumento dei livelli di stoccaggio del petrolio a Cushing indica una diminuzione della domanda di petrolio e il prezzo del petrolio potrebbe scendere a livello globale. Una diminuzione delle scorte di Cushing può avere un effetto positivo sui prezzi del petrolio. Tuttavia, questa variazione dei prezzi è a breve termine. Una tendenza si forma sul mercato solo se le azioni di Cushing aumentano o diminuiscono costantemente per diverse settimane consecutive.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change (EIA United States Cushing Crude Oil Stocks Change)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
19 set 2025
0.177 M
-0.329 M
-0.296 M
12 set 2025
-0.296 M
0.154 M
-0.365 M
5 set 2025
-0.365 M
1.137 M
1.590 M
29 ago 2025
1.590 M
-0.496 M
-0.838 M
22 ago 2025
-0.838 M
0.264 M
0.419 M
15 ago 2025
0.419 M
0.037 M
0.045 M
8 ago 2025
0.045 M
0.660 M
0.453 M
1 ago 2025
0.453 M
0.554 M
0.690 M
25 lug 2025
0.690 M
0.114 M
0.455 M
18 lug 2025
0.455 M
-0.193 M
0.213 M
11 lug 2025
0.213 M
-0.032 M
0.464 M
4 lug 2025
0.464 M
-0.095 M
-1.493 M
27 giu 2025
-1.493 M
-0.045 M
-0.464 M
20 giu 2025
-0.464 M
-0.068 M
-0.995 M
13 giu 2025
-0.995 M
-0.088 M
-0.403 M
6 giu 2025
-0.403 M
-0.116 M
0.576 M
30 mag 2025
0.576 M
-0.104 M
0.075 M
23 mag 2025
0.075 M
-0.106 M
-0.457 M
16 mag 2025
-0.457 M
-0.140 M
-1.069 M
9 mag 2025
-1.069 M
0.067 M
-0.740 M
2 mag 2025
-0.740 M
-1.509 M
0.682 M
25 apr 2025
0.682 M
-0.501 M
-0.086 M
18 apr 2025
-0.086 M
-0.508 M
-0.654 M
11 apr 2025
-0.654 M
-0.451 M
0.681 M
4 apr 2025
0.681 M
-0.047 M
2.373 M
28 mar 2025
2.373 M
-0.260 M
-0.755 M
21 mar 2025
-0.755 M
0.136 M
-1.009 M
14 mar 2025
-1.009 M
0.191 M
-1.228 M
7 mar 2025
-1.228 M
0.364 M
1.124 M
28 feb 2025
1.124 M
0.554 M
1.282 M
21 feb 2025
1.282 M
0.958 M
1.472 M
14 feb 2025
1.472 M
0.442 M
0.872 M
7 feb 2025
0.872 M
0.353 M
-0.034 M
31 gen 2025
-0.034 M
0.296 M
0.326 M
24 gen 2025
0.326 M
-0.072 M
-0.148 M
17 gen 2025
-0.148 M
1.411 M
0.765 M
10 gen 2025
0.765 M
-1.219 M
-2.502 M
3 gen 2025
-2.502 M
-0.478 M
-0.142 M
27 dic 2024
-0.142 M
-0.551 M
-0.320 M
20 dic 2024
-0.320 M
-0.559 M
0.108 M
13 dic 2024
0.108 M
-1.812 M
-1.298 M
6 dic 2024
-1.298 M
-0.338 M
0.050 M
29 nov 2024
0.050 M
-0.694 M
-0.909 M
22 nov 2024
-0.909 M
-0.250 M
-0.140 M
15 nov 2024
-0.140 M
-1.048 M
-0.688 M
8 nov 2024
-0.688 M
0.853 M
0.522 M
1 nov 2024
0.522 M
1.109 M
0.681 M
25 ott 2024
0.681 M
0.985 M
-0.346 M
18 ott 2024
-0.346 M
0.764 M
0.108 M
11 ott 2024
0.108 M
0.476 M
1.247 M
12345678...11
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento