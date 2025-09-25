Calendario Economico
Calendario economico e indicatori della Francia
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.3%
|2 Q 2025
|0.3%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|7.5%
|2 Q 2025
|7.5%
|Trimestralmente
|IPC a/a
|0.9%
|ago 2025
|0.9%
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|€-5.558 B
|lug 2025
|€-7.159 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 06:45, EUR, Indice di Fiducia dei Consumatori, Effettiva: 87, Previsione: 84, Precedente: 87
2025.09.29 12:50, EUR, Asta BTF a 3 Mesi, Precedente: 2.007%
2025.09.29 12:50, EUR, Asta BTF a 6 Mesi, Precedente: 2.027%
2025.09.29 12:50, EUR, Asta BTF a 12 Mesi, Precedente: 2.048%
2025.09.30 06:45, EUR, IPC m/m, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.4%
2025.09.30 06:45, EUR, IPC a/a, Previsione: 0.9%, Precedente: 0.9%
2025.09.30 06:45, EUR, HICP m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.5%
2025.09.30 06:45, EUR, IPCA a/a, Previsione: 0.8%, Precedente: 0.8%
2025.09.30 06:45, EUR, Spesa dei Consumatori m/m, Previsione: -0.2%, Precedente: -0.3%
2025.09.30 06:45, EUR, IPP m/m, Previsione: -0.6%, Precedente: -0.1%
2025.10.01 07:00, EUR, Immatricolazioni Auto Nuove m/m, Precedente: -24.5%
2025.10.01 07:00, EUR, Immatricolazioni Auto Nuove a/a, Precedente: 2.2%
2025.10.01 07:50, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI
2025.10.02 06:45, EUR, Saldo di Bilancio Pubblico, Precedente: €-142.0 B
2025.10.02 08:50, EUR, Asta OAT a 10 Anni
2025.10.03 06:45, EUR, Produzione Industriale m/m, Previsione: 3.3%, Precedente: 3.7%
2025.10.03 07:50, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI
2025.10.03 07:50, EUR, Indice Composito S&P Global PMI
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Asta BTF a 12 Mesi
|2.048%
|2.046%
|Asta BTF a 3 Mesi
|2.007%
|2.007%
|Asta BTF a 6 Mesi
|2.027%
|2.027%
|Asta OAT a 10 Anni
|N/D
|3.170%
|Asta OAT a 3 Anni
|2.340%
|Asta OAT a 5 Anni
|2.790%
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|0.8%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.3%
|2 Q 2025
|0.3%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Libri Paga Non Agricoli t/t
|0.2%
|2 Q 2025
|0.0%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|7.5%
|2 Q 2025
|7.5%
|Trimestralmente
|Totale delle Persone in Cerca di Lavoro
|N/D
|lug 2025
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|HICP m/m
|0.5%
|ago 2025
|0.5%
|Mensilmente
|IPC a/a
|0.9%
|ago 2025
|0.9%
|Mensilmente
|IPC m/m
|0.4%
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|IPCA a/a
|0.8%
|ago 2025
|0.8%
|Mensilmente
|IPP m/m
|-0.1%
|lug 2025
|-0.9%
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|€-3.1 B
|mag 2025
|€-6.6 B
|Mensilmente
|Esportazioni
|€52.117 B
|lug 2025
|€50.810 B
|Mensilmente
|Importazioni
|€57.674 B
|lug 2025
|€57.969 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|€-5.558 B
|lug 2025
|€-7.159 B
|Mensilmente
|Governo
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Saldo di Bilancio Pubblico
|€-142.0 B
|lug 2025
|€-100.4 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Business Climate
|96
|set 2025
|97
|Mensilmente
|Immatricolazioni Auto Nuove a/a
|2.2%
|ago 2025
|-7.7%
|Mensilmente
|Immatricolazioni Auto Nuove m/m
|-24.5%
|ago 2025
|-31.3%
|Mensilmente
|Indice Composito S&P Global PMI
|N/D
|set 2025
|49.8
|Mensilmente
|Indice dei servizi S&P Global PMI
|N/D
|set 2025
|49.8
|Mensilmente
|Indice delle costruzioni S&P Global PMI
|46.7
|ago 2025
|39.7
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|N/D
|set 2025
|50.4
|Mensilmente
|Previsioni di Investimento Industriale
|10.0%
|3 Q 2021
|10.0%
|Trimestralmente
|Produzione Industriale m/m
|3.7%
|lug 2025
|-1.1%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Indice di Fiducia dei Consumatori
|87
|set 2025
|87
|Mensilmente
|Spesa dei Consumatori m/m
|-0.3%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente