Calendario economico e indicatori della Francia

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.3% 2 Q 2025 0.3% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 7.5% 2 Q 2025 7.5% Trimestralmente
IPC a/a 0.9% ago 2025 0.9% Mensilmente
Saldo Commerciale €​-5.558 B lug 2025 €​-7.159 B Mensilmente

Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 06:45, EUR, Indice di Fiducia dei Consumatori, Effettiva: 87, Previsione: 84, Precedente: 87
2025.09.29 12:50, EUR, Asta BTF a 3 Mesi, Precedente: 2.007%
2025.09.29 12:50, EUR, Asta BTF a 6 Mesi, Precedente: 2.027%
2025.09.29 12:50, EUR, Asta BTF a 12 Mesi, Precedente: 2.048%
2025.09.30 06:45, EUR, IPC m/m, Previsione: 0.3%, Precedente: 0.4%
2025.09.30 06:45, EUR, IPC a/a, Previsione: 0.9%, Precedente: 0.9%
2025.09.30 06:45, EUR, HICP m/m, Previsione: 0.2%, Precedente: 0.5%
2025.09.30 06:45, EUR, IPCA a/a, Previsione: 0.8%, Precedente: 0.8%
2025.09.30 06:45, EUR, Spesa dei Consumatori m/m, Previsione: -0.2%, Precedente: -0.3%
2025.09.30 06:45, EUR, IPP m/m, Previsione: -0.6%, Precedente: -0.1%
2025.10.01 07:00, EUR, Immatricolazioni Auto Nuove m/m, Precedente: -24.5%
2025.10.01 07:00, EUR, Immatricolazioni Auto Nuove a/a, Precedente: 2.2%
2025.10.01 07:50, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI
2025.10.02 06:45, EUR, Saldo di Bilancio Pubblico, Precedente: €​-142.0 B
2025.10.02 08:50, EUR, Asta OAT a 10 Anni
2025.10.03 06:45, EUR, Produzione Industriale m/m, Previsione: 3.3%, Precedente: 3.7%
2025.10.03 07:50, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI
2025.10.03 07:50, EUR, Indice Composito S&P Global PMI

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Asta BTF a 12 Mesi 2.048% 2.046%
Asta BTF a 3 Mesi 2.007% 2.007%
Asta BTF a 6 Mesi 2.027% 2.027%
Asta OAT a 10 Anni N/D 3.170%
Asta OAT a 3 Anni 2.340%
Asta OAT a 5 Anni 2.790%
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 0.8% 2 Q 2025 0.7% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.3% 2 Q 2025 0.3% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Libri Paga Non Agricoli t/t 0.2% 2 Q 2025 0.0% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 7.5% 2 Q 2025 7.5% Trimestralmente
Totale delle Persone in Cerca di Lavoro N/D lug 2025 Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
HICP m/m 0.5% ago 2025 0.5% Mensilmente
IPC a/a 0.9% ago 2025 0.9% Mensilmente
IPC m/m 0.4% ago 2025 0.4% Mensilmente
IPCA a/a 0.8% ago 2025 0.8% Mensilmente
IPP m/m -0.1% lug 2025 -0.9% Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente €​-3.1 B mag 2025 €​-6.6 B Mensilmente
Esportazioni €​52.117 B lug 2025 €​50.810 B Mensilmente
Importazioni €​57.674 B lug 2025 €​57.969 B Mensilmente
Saldo Commerciale €​-5.558 B lug 2025 €​-7.159 B Mensilmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Saldo di Bilancio Pubblico €​-142.0 B lug 2025 €​-100.4 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Business Climate 96 set 2025 97 Mensilmente
Immatricolazioni Auto Nuove a/a 2.2% ago 2025 -7.7% Mensilmente
Immatricolazioni Auto Nuove m/m -24.5% ago 2025 -31.3% Mensilmente
Indice Composito S&P Global PMI N/D set 2025 49.8 Mensilmente
Indice dei servizi S&P Global PMI N/D set 2025 49.8 Mensilmente
Indice delle costruzioni S&P Global PMI 46.7 ago 2025 39.7 Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI N/D set 2025 50.4 Mensilmente
Previsioni di Investimento Industriale 10.0% 3 Q 2021 10.0% Trimestralmente
Produzione Industriale m/m 3.7% lug 2025 -1.1% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Indice di Fiducia dei Consumatori 87 set 2025 87 Mensilmente
Spesa dei Consumatori m/m -0.3% lug 2025 0.4% Mensilmente