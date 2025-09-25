CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Calendario economico e indicatori del Regno Unito

Panoramica

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.7% 1 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 4.7% mag 2025 4.6% Mensilmente
IPC m/m 0.1% lug 2025 0.3% Mensilmente
Decisione di Tasso di Interesse BoE 4.00% 4.25%
Saldo Commerciale £​-22.244 B lug 2025 £​-22.156 B Mensilmente

Calendario Economico

Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 09:30, GBP, Asta del Tesoro Gilt a 10 anni, Precedente: 4.522%
2025.09.26 19:30, GBP, CFTC GBP Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -2.0 K, Precedente: -6.6 K
2025.09.29 06:00, GBP, HPI A Livello Nazionale m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: -0.1%
2025.09.29 06:00, GBP, HPI A Livello Nazionale a/a, Previsione: 1.8%, Precedente: 2.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Credito al Consumo BoE m/m, Previsione: £​1.222 B, Precedente: £​1.622 B
2025.09.29 08:30, GBP, M4 Money Supply BoE m/m, Previsione: -0.4%, Precedente: 0.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Approvazioni dei Mutui BoE, Previsione: 67.354 K, Precedente: 65.352 K
2025.09.29 08:30, GBP, Prestiti Ipotecari BoE m/m, Previsione: £​2.964 B, Precedente: £​4.522 B
2025.09.29 08:30, GBP, Prestiti Netti della BoE agli Individui m/m, Previsione: £​7.106 B, Precedente: £​6.144 B
2025.09.29 12:00, GBP, Discorso del Vice Governatore Ramsden della BoE Mercati e Banche
2025.09.30 06:00, GBP, Investimenti Aziendali trim./trim., Previsione: 1.1%, Precedente: 3.9%
2025.09.30 06:00, GBP, Investimenti Aziendali a/a, Previsione: 3.4%, Precedente: 6.1%
2025.09.30 06:00, GBP, Conto Corrente, Previsione: £​-21.796 B, Precedente: £​-18.099 B
2025.09.30 06:00, GBP, PIL trim./trim., Previsione: 0.7%, Precedente: 0.7%
2025.09.30 06:00, GBP, PIL a/a, Previsione: 1.3%, Precedente: 1.3%
2025.09.30 13:25, GBP, BoE MPC Member Mann Speech
2025.10.01 08:30, GBP, Indice PMI manifatturiero S&P Global/CIPS
2025.10.01 09:55, GBP, BoE MPC Member Mann Speech
2025.10.02 09:30, GBP, Asta del Tesoro Gilt a 10 anni
2025.10.03 08:30, GBP, Indice PMI dei servizi S&P Global/CIPS
2025.10.03 08:30, GBP, Indice PMI composito S&P Global/CIPS
2025.10.03 13:20, GBP, Discorso del Governatore Bailey della BoE
2025.10.03 19:30, GBP, CFTC GBP Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -2.0 K

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Asta del Tesoro Gilt a 10 anni N/D 4.522%
Asta del Tesoro Gilt a 30 anni 5.476% 5.104%
Asta del Tesoro Gilt a 5 anni 4.095% 4.208%
CFTC GBP Posizioni Nette Non Commerciali -2.0 K 23 set 2025 -6.6 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
GDP 3m/3m 0.2% lug 2025 0.3% Mensilmente
NIESR Stima del PIL 0.3% ago 2025 Mensilmente
PIL a/a 1.3% 1 Q 2025 1.5% Trimestralmente
PIL m/m 0.0% lug 2025 0.4% Mensilmente
PIL trim./trim. 0.7% 1 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Cambiamento dell'Occupazione 3 mesi 134 K mag 2025 89 K Mensilmente
Guadagni Settimanali Medi, Retribuzione Regolare a/a 5.0% mag 2025 5.3% Mensilmente
Guadagni Settimanali Medi, Retribuzione Totale a/a 5.0% mag 2025 5.4% Mensilmente
Modifica del Conteggio dei Richiedenti 25.9 K giu 2025 15.3 K Mensilmente
Produttività del Lavoro a/a -0.8% 4 Q 2024 -2.3% Trimestralmente
Produttività del Lavoro t/t 0.7% 4 Q 2024 -1.1% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 4.7% mag 2025 4.6% Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aspettative di Inflazione della BoE 3.0% 2.7%
CPIH 138.5 lug 2025 138.4 Mensilmente
CPIH a/a 4.2% lug 2025 4.1% Mensilmente
CPIH m/m 0.0% lug 2025 0.3% Mensilmente
IPC 139.0 lug 2025 138.9 Mensilmente
IPC Core a/a 3.8% lug 2025 3.7% Mensilmente
IPC Core m/m 0.2% lug 2025 0.4% Mensilmente
IPC a/a 3.8% lug 2025 3.6% Mensilmente
IPC m/m 0.1% lug 2025 0.3% Mensilmente
IPP Core Produzione a/a 1.5% dic 2024 1.6% Mensilmente
IPP Core Produzione m/m 0.0% dic 2024 0.0% Mensilmente
Input IPP a/a -1.5% dic 2024 -2.1% Mensilmente
Input IPP m/m 0.1% dic 2024 0.0% Mensilmente
Produzione IPP m/m 0.1% dic 2024 0.4% Mensilmente
Produzione PPI a/a 0.1% dic 2024 -0.5% Mensilmente
RPI Core a/a 4.7% lug 2025 4.3% Mensilmente
RPI Core m/m 0.4% lug 2025 0.4% Mensilmente
RPI a/a 4.8% lug 2025 4.4% Mensilmente
RPI m/m 0.4% lug 2025 0.4% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Aumento del Voto della BoE MPC 0 0
BoE QE Total £​875 B £​895 B
Decisione di Tasso di Interesse BoE 4.00% 4.25%
Housing Equity Withdrawal BoE t/t £​-3.256 B 1 Q 2025 £​-13.463 B Trimestralmente
M4 Money Supply BoE m/m 0.1% lug 2025 0.3% Mensilmente
Voto BoE MPC Invariato 7 0
Voto BoE MPC Tagliato 2 9
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente £​-18.099 B 3 Q 2024 £​-24.002 B Trimestralmente
Saldo Commerciale £​-22.244 B lug 2025 £​-22.156 B Mensilmente
Saldo Commerciale Non-UE £​-10.158 B lug 2025 £​-10.783 B Mensilmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Fabbisogno Netto di Cassa del Settore Pubblico £​20.936 B mag 2025 £​9.284 B Mensilmente
Indebitamento Netto del Settore Pubblico £​17.686 B mag 2025 £​20.052 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Immatricolazioni Auto Nuove a/a N/D ago 2025 Mensilmente
Immatricolazioni Auto Nuove m/m N/D ago 2025 Mensilmente
Indice PMI composito S&P Global/CIPS N/D set 2025 53.5 Mensilmente
Indice PMI dei servizi S&P Global/CIPS N/D set 2025 54.2 Mensilmente
Indice PMI delle costruzioni S&P Global/CIPS 45.5 ago 2025 44.3 Mensilmente
Indice PMI di tutti i settori S&P Global/CIPS 49.5 ott 2019 48.8 Mensilmente
Indice PMI manifatturiero S&P Global/CIPS N/D set 2025 47.0 Mensilmente
Investimenti Aziendali a/a 6.1% 1 Q 2025 -0.7% Trimestralmente
Investimenti Aziendali trim./trim. 3.9% 1 Q 2025 -3.2% Trimestralmente
Produzione Industriale a/a 0.1% lug 2025 0.2% Mensilmente
Produzione Industriale m/m -0.9% lug 2025 0.7% Mensilmente
Produzione Manifatturiera a/a 0.2% lug 2025 0.0% Mensilmente
Produzione Manifatturiera m/m -1.3% lug 2025 0.5% Mensilmente
Produzione della Costruzione a/a 2.4% lug 2025 1.5% Mensilmente
Produzione della Costruzione m/m 0.2% lug 2025 0.3% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
BRC Vendite al Dettaglio a/a 6.5% dic 2022 4.1% Mensilmente
Credito al Consumo BoE m/m £​1.622 B lug 2025 £​1.471 B Mensilmente
GfK Fiducia dei Consumatori N/D set 2025 -17 Mensilmente
Indice dei Servizi 0.4% lug 2025 0.4% Mensilmente
Prestiti Netti della BoE agli Individui m/m £​6.144 B lug 2025 £​6.861 B Mensilmente
Vendite al Dettaglio Core a/a 1.3% lug 2025 1.3% Mensilmente
Vendite al Dettaglio Core m/m 0.5% lug 2025 0.6% Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 1.1% lug 2025 0.9% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 0.6% lug 2025 0.3% Mensilmente
Housing Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Approvazioni dei Mutui BoE 65.352 K lug 2025 64.571 K Mensilmente
Approvazioni dei Mutui Finanziari nel Regno Unito 38.779 K dic 2018 39.205 K Mensilmente
HPI A Livello Nazionale a/a 2.1% ago 2025 2.4% Mensilmente
HPI A Livello Nazionale m/m -0.1% ago 2025 0.5% Mensilmente
HPI a/a 2.8% lug 2025 3.6% Mensilmente
Halifax HPI a/a 2.2% ago 2025 2.5% Mensilmente
Halifax HPI m/m 0.3% ago 2025 0.4% Mensilmente
Prestiti Ipotecari BoE m/m £​4.522 B lug 2025 £​5.389 B Mensilmente
RICS House Price Balance N/D ago 2025 -13.0% Mensilmente