Calendario Economico
Calendario economico e indicatori del Regno Unito
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|4.7%
|mag 2025
|4.6%
|Mensilmente
|IPC m/m
|0.1%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Decisione di Tasso di Interesse BoE
|4.00%
|4.25%
|Saldo Commerciale
|£-22.244 B
|lug 2025
|£-22.156 B
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 09:30, GBP, Asta del Tesoro Gilt a 10 anni, Precedente: 4.522%
2025.09.26 19:30, GBP, CFTC GBP Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: -2.0 K, Precedente: -6.6 K
2025.09.29 06:00, GBP, HPI A Livello Nazionale m/m, Previsione: 0.1%, Precedente: -0.1%
2025.09.29 06:00, GBP, HPI A Livello Nazionale a/a, Previsione: 1.8%, Precedente: 2.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Credito al Consumo BoE m/m, Previsione: £1.222 B, Precedente: £1.622 B
2025.09.29 08:30, GBP, M4 Money Supply BoE m/m, Previsione: -0.4%, Precedente: 0.1%
2025.09.29 08:30, GBP, Approvazioni dei Mutui BoE, Previsione: 67.354 K, Precedente: 65.352 K
2025.09.29 08:30, GBP, Prestiti Ipotecari BoE m/m, Previsione: £2.964 B, Precedente: £4.522 B
2025.09.29 08:30, GBP, Prestiti Netti della BoE agli Individui m/m, Previsione: £7.106 B, Precedente: £6.144 B
2025.09.29 12:00, GBP, Discorso del Vice Governatore Ramsden della BoE Mercati e Banche
2025.09.30 06:00, GBP, Investimenti Aziendali trim./trim., Previsione: 1.1%, Precedente: 3.9%
2025.09.30 06:00, GBP, Investimenti Aziendali a/a, Previsione: 3.4%, Precedente: 6.1%
2025.09.30 06:00, GBP, Conto Corrente, Previsione: £-21.796 B, Precedente: £-18.099 B
2025.09.30 06:00, GBP, PIL trim./trim., Previsione: 0.7%, Precedente: 0.7%
2025.09.30 06:00, GBP, PIL a/a, Previsione: 1.3%, Precedente: 1.3%
2025.09.30 13:25, GBP, BoE MPC Member Mann Speech
2025.10.01 08:30, GBP, Indice PMI manifatturiero S&P Global/CIPS
2025.10.01 09:55, GBP, BoE MPC Member Mann Speech
2025.10.02 09:30, GBP, Asta del Tesoro Gilt a 10 anni
2025.10.03 08:30, GBP, Indice PMI dei servizi S&P Global/CIPS
2025.10.03 08:30, GBP, Indice PMI composito S&P Global/CIPS
2025.10.03 13:20, GBP, Discorso del Governatore Bailey della BoE
2025.10.03 19:30, GBP, CFTC GBP Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: -2.0 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Asta del Tesoro Gilt a 10 anni
|N/D
|4.522%
|Asta del Tesoro Gilt a 30 anni
|5.476%
|5.104%
|Asta del Tesoro Gilt a 5 anni
|4.095%
|4.208%
|CFTC GBP Posizioni Nette Non Commerciali
|-2.0 K
|23 set 2025
|-6.6 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|GDP 3m/3m
|0.2%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|NIESR Stima del PIL
|0.3%
|ago 2025
|Mensilmente
|PIL a/a
|1.3%
|1 Q 2025
|1.5%
|Trimestralmente
|PIL m/m
|0.0%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente
|PIL trim./trim.
|0.7%
|1 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Cambiamento dell'Occupazione 3 mesi
|134 K
|mag 2025
|89 K
|Mensilmente
|Guadagni Settimanali Medi, Retribuzione Regolare a/a
|5.0%
|mag 2025
|5.3%
|Mensilmente
|Guadagni Settimanali Medi, Retribuzione Totale a/a
|5.0%
|mag 2025
|5.4%
|Mensilmente
|Modifica del Conteggio dei Richiedenti
|25.9 K
|giu 2025
|15.3 K
|Mensilmente
|Produttività del Lavoro a/a
|-0.8%
|4 Q 2024
|-2.3%
|Trimestralmente
|Produttività del Lavoro t/t
|0.7%
|4 Q 2024
|-1.1%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|4.7%
|mag 2025
|4.6%
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aspettative di Inflazione della BoE
|3.0%
|2.7%
|CPIH
|138.5
|lug 2025
|138.4
|Mensilmente
|CPIH a/a
|4.2%
|lug 2025
|4.1%
|Mensilmente
|CPIH m/m
|0.0%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|IPC
|139.0
|lug 2025
|138.9
|Mensilmente
|IPC Core a/a
|3.8%
|lug 2025
|3.7%
|Mensilmente
|IPC Core m/m
|0.2%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente
|IPC a/a
|3.8%
|lug 2025
|3.6%
|Mensilmente
|IPC m/m
|0.1%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|IPP Core Produzione a/a
|1.5%
|dic 2024
|1.6%
|Mensilmente
|IPP Core Produzione m/m
|0.0%
|dic 2024
|0.0%
|Mensilmente
|Input IPP a/a
|-1.5%
|dic 2024
|-2.1%
|Mensilmente
|Input IPP m/m
|0.1%
|dic 2024
|0.0%
|Mensilmente
|Produzione IPP m/m
|0.1%
|dic 2024
|0.4%
|Mensilmente
|Produzione PPI a/a
|0.1%
|dic 2024
|-0.5%
|Mensilmente
|RPI Core a/a
|4.7%
|lug 2025
|4.3%
|Mensilmente
|RPI Core m/m
|0.4%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente
|RPI a/a
|4.8%
|lug 2025
|4.4%
|Mensilmente
|RPI m/m
|0.4%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Aumento del Voto della BoE MPC
|0
|0
|BoE QE Total
|£875 B
|£895 B
|Decisione di Tasso di Interesse BoE
|4.00%
|4.25%
|Housing Equity Withdrawal BoE t/t
|£-3.256 B
|1 Q 2025
|£-13.463 B
|Trimestralmente
|M4 Money Supply BoE m/m
|0.1%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Voto BoE MPC Invariato
|7
|0
|Voto BoE MPC Tagliato
|2
|9
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|£-18.099 B
|3 Q 2024
|£-24.002 B
|Trimestralmente
|Saldo Commerciale
|£-22.244 B
|lug 2025
|£-22.156 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale Non-UE
|£-10.158 B
|lug 2025
|£-10.783 B
|Mensilmente
|Governo
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Fabbisogno Netto di Cassa del Settore Pubblico
|£20.936 B
|mag 2025
|£9.284 B
|Mensilmente
|Indebitamento Netto del Settore Pubblico
|£17.686 B
|mag 2025
|£20.052 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Immatricolazioni Auto Nuove a/a
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Immatricolazioni Auto Nuove m/m
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Indice PMI composito S&P Global/CIPS
|N/D
|set 2025
|53.5
|Mensilmente
|Indice PMI dei servizi S&P Global/CIPS
|N/D
|set 2025
|54.2
|Mensilmente
|Indice PMI delle costruzioni S&P Global/CIPS
|45.5
|ago 2025
|44.3
|Mensilmente
|Indice PMI di tutti i settori S&P Global/CIPS
|49.5
|ott 2019
|48.8
|Mensilmente
|Indice PMI manifatturiero S&P Global/CIPS
|N/D
|set 2025
|47.0
|Mensilmente
|Investimenti Aziendali a/a
|6.1%
|1 Q 2025
|-0.7%
|Trimestralmente
|Investimenti Aziendali trim./trim.
|3.9%
|1 Q 2025
|-3.2%
|Trimestralmente
|Produzione Industriale a/a
|0.1%
|lug 2025
|0.2%
|Mensilmente
|Produzione Industriale m/m
|-0.9%
|lug 2025
|0.7%
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera a/a
|0.2%
|lug 2025
|0.0%
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera m/m
|-1.3%
|lug 2025
|0.5%
|Mensilmente
|Produzione della Costruzione a/a
|2.4%
|lug 2025
|1.5%
|Mensilmente
|Produzione della Costruzione m/m
|0.2%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|BRC Vendite al Dettaglio a/a
|6.5%
|dic 2022
|4.1%
|Mensilmente
|Credito al Consumo BoE m/m
|£1.622 B
|lug 2025
|£1.471 B
|Mensilmente
|GfK Fiducia dei Consumatori
|N/D
|set 2025
|-17
|Mensilmente
|Indice dei Servizi
|0.4%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Prestiti Netti della BoE agli Individui m/m
|£6.144 B
|lug 2025
|£6.861 B
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio Core a/a
|1.3%
|lug 2025
|1.3%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio Core m/m
|0.5%
|lug 2025
|0.6%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|1.1%
|lug 2025
|0.9%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|0.6%
|lug 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Housing
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Approvazioni dei Mutui BoE
|65.352 K
|lug 2025
|64.571 K
|Mensilmente
|Approvazioni dei Mutui Finanziari nel Regno Unito
|38.779 K
|dic 2018
|39.205 K
|Mensilmente
|HPI A Livello Nazionale a/a
|2.1%
|ago 2025
|2.4%
|Mensilmente
|HPI A Livello Nazionale m/m
|-0.1%
|ago 2025
|0.5%
|Mensilmente
|HPI a/a
|2.8%
|lug 2025
|3.6%
|Mensilmente
|Halifax HPI a/a
|2.2%
|ago 2025
|2.5%
|Mensilmente
|Halifax HPI m/m
|0.3%
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Prestiti Ipotecari BoE m/m
|£4.522 B
|lug 2025
|£5.389 B
|Mensilmente
|RICS House Price Balance
|N/D
|ago 2025
|-13.0%
|Mensilmente