La Crescita dei Depositi in India a/a riflette una variazione dei depositi bancari nel trimestre in corso rispetto allo stesso periodo di un anno fa. La Reserve Bank of India conduce un sondaggio tra le banche commerciali del paese per raccogliere dati per il calcolo dell'indicatore.

I depositi si riferiscono al denaro accettato dalle banche dalla popolazione per la custodia. Le statistiche riflettono i depositi correnti, i depositi delle casse di risparmio e i depositi a tempo. L'indicatore comprende i dati sui conti di deposito, i certificati di deposito (esclusi i CD interbancari), i conti di deposito dei dipendenti delle banche nelle proprie banche, i saldi negativi sui conti di credito. Le statistiche non coprono i conti che non possono essere definiti come depositari, così come gli assegni bancari, gli ordini di pagamento e altri obblighi che sono stati emessi ma non sono stati rimborsati.

Le letture dei depositi sono considerate nell'analisi combinata con i dati sui prestiti. Un rallentamento dei depositi bancari insieme a un aumento della domanda di prestiti può causare un divario nella liquidità del sistema finanziario nazionale.

L'espansione dei depositi indica la lealtà del pubblico nei confronti del settore bancario e una visione positiva dell'economia nel suo complesso. Inoltre, i depositi aumentano il fatturato monetario nel settore finanziario del paese ed espandono le opportunità di prestito. Pertanto, la crescita dei depositi può essere vista come positiva per la rupia indiana.

