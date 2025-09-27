CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Indice composito dei responsabili degli acquisti di tutti i settori S&P Global/CIPS Regno Unito (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
S&P Global/CIPS
Settore
Azienda
Medio N/D
53.5
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Markit Composite PMI è un rapporto di sintesi mensile sui cambiamenti delle condizioni di lavoro delle aziende private nei settori manifatturiero e dei servizi. Il calcolo dell'indicatore si basa sui sondaggi dei rappresentanti di un certo numero di aziende. Ogni risposta è ponderata in base alle dimensioni di un'impresa e al suo contributo alla produzione totale o ai servizi del sottosettore a cui appartiene. Pertanto, le aziende più grandi apportano un contributo maggiore al calcolo dell'indicatore. L'indice riflette le condizioni di fare affari nel paese. Letture superiori a 50 possono avere un effetto positivo sulle quotazioni in sterline.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti di tutti i settori S&P Global/CIPS Regno Unito (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025 prelim.
N/D
53.5
ago 2025
53.5
53.0
ago 2025 prelim.
53.0
51.5
lug 2025
51.5
51.0
lug 2025 prelim.
51.0
52.0
giu 2025
52.0
50.7
giu 2025 prelim.
50.7
50.3
mag 2025
50.3
49.4
mag 2025 prelim.
49.4
48.5
apr 2025
48.5
48.2
apr 2025 prelim.
48.2
51.5
mar 2025
51.5
52.0
mar 2025 prelim.
52.0
50.5
feb 2025
50.5
50.5
feb 2025 prelim.
50.5
50.6
gen 2025
50.6
50.9
gen 2025 prelim.
50.9
50.4
dic 2024
50.4
50.5
dic 2024 prelim.
50.5
50.5
nov 2024
50.5
49.9
nov 2024 prelim.
49.9
51.8
ott 2024
51.8
51.7
ott 2024 prelim.
51.7
52.6
set 2024
52.6
52.9
set 2024 prelim.
52.9
53.8
ago 2024
53.8
53.4
ago 2024 prelim.
53.4
52.8
lug 2024
52.8
52.7
lug 2024 prelim.
52.7
52.3
giu 2024
52.3
51.7
giu 2024 prelim.
51.7
53.0
mag 2024
53.0
52.8
mag 2024 prelim.
52.8
54.1
apr 2024
54.1
54.0
apr 2024 prelim.
54.0
52.8
mar 2024
52.8
52.9
mar 2024 prelim.
52.9
53.0
feb 2024
53.0
53.3
feb 2024 prelim.
53.3
52.9
gen 2024
52.9
52.5
gen 2024 prelim.
52.5
52.1
dic 2023
52.1
51.7
dic 2023 prelim.
51.7
50.7
nov 2023
50.7
50.1
nov 2023 prelim.
50.1
48.7
ott 2023
48.7
48.6
ott 2023 prelim.
48.6
48.5
set 2023
48.5
46.8
set 2023 prelim.
46.8
48.6
ago 2023
48.6
47.9
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento