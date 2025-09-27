Calendario Economico
Il Gruppo CESIRE, composto dal Centro per gli Studi Economici (CES), dall'Istituto IRE e dalla CESIRE GmbH (Società di Monaco per la promozione della ricerca economica), è un gruppo di ricerca unico in Europa nel campo della ricerca economica. Secondo il parere del Senato dell'Associazione Leibniz, un'associazione di istituti di ricerca tedeschi di varie discipline con sede a Berlino, è uno dei principali istituti di ricerca economica europei. Lo spettro dei servizi spazia da prodotti di servizio affermati a livello internazionale, come l'indice del clima imprenditoriale dell'IRE, alla ricerca riconosciuta a livello internazionale, alla promozione di giovani scienziati e ai numerosi contributi ampiamente pubblicati al dibattito politico a livello nazionale ed europeo.
L'istituto IRE determina l'indice del clima imprenditoriale dell'IRE su base mensile. Si basa su circa 7.000 rapporti mensili di aziende nei settori manifatturiero, delle costruzioni, all'ingrosso e al dettaglio. Alle aziende viene chiesto di riferire le loro aspettative per i prossimi sei mesi (evoluzione prevedibile della gestione secondo l’IRE). Possono contrassegnare le loro aspettative di business per i prossimi sei mesi come "più favorevoli", "stabili" o "meno favorevoli". Il valore di equilibrio delle aspettative è la differenza tra le quote percentuali delle risposte "più favorevoli" e "meno favorevoli".
Per calcolare i valori dell'indice delle prospettive economiche, i saldi sono aumentati di 200 e standardizzati alla media di un anno base (attualmente 2015):
Valore dell'indice = 100 * (saldo del mese corrente + 200) / (saldo medio dell'anno base + 200).
Un valore superiore alle attese è considerato favorevole per i tassi dell'euro, mentre valori inferiori sono considerati negativi.
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Aspettative di business in Germania secondo l’IRE (Ifo Germany Business Expectations)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
