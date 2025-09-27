CalendarioSezioni

Aspettative di business in Germania secondo l’IRE (Ifo Germany Business Expectations)

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
Istituto per la ricerca economica IRE (Ifo Institute for Economic Research)
Settore
Azienda
Medio N/D
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Gruppo CESIRE, composto dal Centro per gli Studi Economici (CES), dall'Istituto IRE e dalla CESIRE GmbH (Società di Monaco per la promozione della ricerca economica), è un gruppo di ricerca unico in Europa nel campo della ricerca economica. Secondo il parere del Senato dell'Associazione Leibniz, un'associazione di istituti di ricerca tedeschi di varie discipline con sede a Berlino, è uno dei principali istituti di ricerca economica europei. Lo spettro dei servizi spazia da prodotti di servizio affermati a livello internazionale, come l'indice del clima imprenditoriale dell'IRE, alla ricerca riconosciuta a livello internazionale, alla promozione di giovani scienziati e ai numerosi contributi ampiamente pubblicati al dibattito politico a livello nazionale ed europeo.

L'istituto IRE determina l'indice del clima imprenditoriale dell'IRE su base mensile. Si basa su circa 7.000 rapporti mensili di aziende nei settori manifatturiero, delle costruzioni, all'ingrosso e al dettaglio. Alle aziende viene chiesto di riferire le loro aspettative per i prossimi sei mesi (evoluzione prevedibile della gestione secondo l’IRE). Possono contrassegnare le loro aspettative di business per i prossimi sei mesi come "più favorevoli", "stabili" o "meno favorevoli". Il valore di equilibrio delle aspettative è la differenza tra le quote percentuali delle risposte "più favorevoli" e "meno favorevoli".

Per calcolare i valori dell'indice delle prospettive economiche, i saldi sono aumentati di 200 e standardizzati alla media di un anno base (attualmente 2015):
Valore dell'indice = 100 * (saldo del mese corrente + 200) / (saldo medio dell'anno base + 200).

Un valore superiore alle attese è considerato favorevole per i tassi dell'euro, mentre valori inferiori sono considerati negativi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Aspettative di business in Germania secondo l’IRE (Ifo Germany Business Expectations)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
N/D
ago 2025
N/D
90.1
90.7
lug 2025
90.7
90.1
90.6
giu 2025
90.7
88.7
89.0
mag 2025
88.9
85.4
87.4
apr 2025
87.4
89.2
87.7
mar 2025
87.7
87.7
85.6
feb 2025
85.4
83.8
84.3
gen 2025
84.2
82.3
84.4
dic 2024
84.4
86.7
87.0
nov 2024
87.2
87.1
87.3
ott 2024
87.3
86.0
86.4
set 2024
86.3
87.7
86.8
ago 2024
86.8
85.1
87.0
lug 2024
86.9
88.3
88.8
giu 2024
89.0
91.4
90.3
mag 2024
90.4
92.0
89.7
apr 2024
89.9
86.7
87.7
mar 2024
87.5
82.7
84.4
feb 2024
84.1
82.4
83.5
gen 2024
83.5
84.3
84.2
dic 2023
84.3
84.9
85.1
nov 2023
85.2
83.7
84.8
ott 2023
84.7
82.7
83.1
set 2023
82.9
83.0
82.7
ago 2023
82.6
83.5
83.6
lug 2023
83.5
86.0
83.8
giu 2023
83.6
90.3
88.3
mag 2023
88.6
91.7
91.7
apr 2023
92.2
89.8
91.0
mar 2023
91.2
87.4
88.4
feb 2023
88.5
84.7
86.4
gen 2023
86.4
81.5
83.2
dic 2022
83.2
77.7
80.2
nov 2022
80.0
75.3
75.9
ott 2022
75.6
77.6
75.3
set 2022
75.2
80.2
80.5
ago 2022
80.3
86.3
80.4
lug 2022
80.3
86.3
85.5
giu 2022
85.8
86.7
86.9
mag 2022
86.9
85.8
86.8
apr 2022
86.7
92.1
84.9
mar 2022
85.1
97.2
98.4
feb 2022
99.2
93.9
95.8
gen 2022
95.2
93.4
92.7
dic 2021
92.6
94.8
94.2
nov 2021
94.2
96.3
95.4
ott 2021
95.4
97.4
97.4
set 2021
97.3
99.3
97.8
ago 2021
97.5
102.6
101.0
