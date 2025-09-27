Calendario Economico
Attività Economica Messico m/m (Mexico Economic Activity m/m)
|Basso
|-0.9%
|0.0%
|
0.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.2%
|
-0.9%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice di Attività Economica m/m riflette lo sviluppo del settore reale dell'economia messicana, nel mese riportato rispetto al mese precedente. L'indice è calcolato utilizzando un quadro concettuale, criteri metodologici, classificazione delle attività economiche e fonti di informazione che vengono utilizzati nei calcoli annuali e trimestrali del PIL. Per questo motivo, l'indice è considerato come una stima precoce del PIL del Messico. Una lettura superiore al previsto può avere un effetto positivo sulle quotazioni del peso messicano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Attività Economica Messico m/m (Mexico Economic Activity m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
