Il Philadelphia Fed New Orders Index mostra un cambiamento nel numero di nuovi ordini ricevuti dai principali produttori nella regione della Philadelphia Fed. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware, cioè Stati con alta attività economica. Quindi, questo indice è spesso correlato a quello nazionale.

L'indice dei nuovi ordini è calcolato sulla base di un'indagine sulle principali aziende manifatturiere della regione. Ai leader aziendali viene chiesto di valutare se la situazione nelle loro aziende è migliorata, peggiorata o rimasta invariata. Oltre ai nuovi ordini, l'indagine include anche una valutazione del numero di ordini non evasi, spedizioni, tempi di consegna, scorte, prezzi ricevuti, numero di dipendenti, ore medie lavorate a settimana. Inoltre, agli intervistati viene chiesto di valutare il livello complessivo di attività commerciale nel loro settore. Sono attese risposte in due intervalli di tempo: valutazione dell'ultimo mese e previsione per i prossimi sei mesi.

L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di stime positive e la percentuale di stime negative. Se il valore finale dell'indice è positivo, significa che i prezzi pagati dai produttori sono aumentati in media in tutta la regione. Letture sotto lo zero indicano una diminuzione dei prezzi pagati.

La regione che ricade sotto la responsabilità della Philadelphia Federal Reserve Bank è una delle regioni economicamente più attive del Paese, ecco perché l'indice dei nuovi ordini è solitamente monitorato dagli analisti e considerato un indicatore principale indiretto dello stato dell'economia statunitense. Un aumento del numero di nuovi ordini può essere un indicatore principale dell'attività produttiva nella regione, poiché provoca una crescita della produzione a breve termine.

Le dinamiche dell'indice Philadelphia Fed New Orders possono causare una volatilità insignificante delle quotazioni in dollari.

