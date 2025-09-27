CalendarioSezioni

Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Federal Reserve Bank di Philadelphia. (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Settore
Azienda
Basso 12.4 5.6
-1.9
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.9
12.4
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il Philadelphia Fed New Orders Index mostra un cambiamento nel numero di nuovi ordini ricevuti dai principali produttori nella regione della Philadelphia Fed. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware, cioè Stati con alta attività economica. Quindi, questo indice è spesso correlato a quello nazionale.

L'indice dei nuovi ordini è calcolato sulla base di un'indagine sulle principali aziende manifatturiere della regione. Ai leader aziendali viene chiesto di valutare se la situazione nelle loro aziende è migliorata, peggiorata o rimasta invariata. Oltre ai nuovi ordini, l'indagine include anche una valutazione del numero di ordini non evasi, spedizioni, tempi di consegna, scorte, prezzi ricevuti, numero di dipendenti, ore medie lavorate a settimana. Inoltre, agli intervistati viene chiesto di valutare il livello complessivo di attività commerciale nel loro settore. Sono attese risposte in due intervalli di tempo: valutazione dell'ultimo mese e previsione per i prossimi sei mesi.

L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di stime positive e la percentuale di stime negative. Se il valore finale dell'indice è positivo, significa che i prezzi pagati dai produttori sono aumentati in media in tutta la regione. Letture sotto lo zero indicano una diminuzione dei prezzi pagati.

La regione che ricade sotto la responsabilità della Philadelphia Federal Reserve Bank è una delle regioni economicamente più attive del Paese, ecco perché l'indice dei nuovi ordini è solitamente monitorato dagli analisti e considerato un indicatore principale indiretto dello stato dell'economia statunitense. Un aumento del numero di nuovi ordini può essere un indicatore principale dell'attività produttiva nella regione, poiché provoca una crescita della produzione a breve termine.

Le dinamiche dell'indice Philadelphia Fed New Orders possono causare una volatilità insignificante delle quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia New Orders)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
12.4
5.6
-1.9
ago 2025
-1.9
14.2
18.4
lug 2025
18.4
10.7
2.3
giu 2025
2.3
11.7
7.5
mag 2025
7.5
9.3
-34.2
apr 2025
-34.2
15.3
8.7
mar 2025
8.7
13.3
21.9
feb 2025
21.9
55.3
42.9
gen 2025
42.9
5.1
-3.6
dic 2024
-4.3
24.6
8.9
nov 2024
8.9
20.0
14.2
ott 2024
14.2
9.6
-1.5
set 2024
-1.5
16.2
14.6
ago 2024
14.6
-7.2
20.7
lug 2024
20.7
-7.9
-2.2
giu 2024
-2.2
0.4
-7.9
mag 2024
-7.9
1.5
12.2
apr 2024
12.2
-4.3
5.4
mar 2024
5.4
-5.8
-5.2
feb 2024
-5.2
-6.9
-17.9
gen 2024
-17.9
1.4
-22.1
dic 2023
-25.6
6.1
1.3
nov 2023
1.3
-2.9
4.4
ott 2023
4.4
2.9
-10.2
set 2023
-10.2
0.1
16.0
ago 2023
16.0
-13.5
-15.9
lug 2023
-15.9
-10.0
-11.0
giu 2023
-11.0
-15.8
-8.9
mag 2023
-8.9
-25.7
-22.7
apr 2023
-22.7
-21.2
-28.2
mar 2023
-28.2
-12.3
-13.6
feb 2023
-13.6
-18.4
-10.9
gen 2023
-10.9
-21.3
-22.3
dic 2022
-25.8
-16.1
-16.2
nov 2022
-16.2
-16.8
-15.9
ott 2022
-15.9
18.8
-17.6
set 2022
-17.6
20.3
-5.1
ago 2022
-5.1
21.3
-24.8
lug 2022
-24.8
24.5
-12.4
giu 2022
-12.4
26.5
22.1
mag 2022
22.1
26.7
17.8
apr 2022
17.8
27.0
25.8
mar 2022
25.8
26.8
14.2
feb 2022
14.2
27.3
17.9
gen 2022
17.9
25.1
13.7
dic 2021
13.7
25.5
47.4
nov 2021
47.4
23.1
30.8
ott 2021
30.8
19.8
15.9
set 2021
15.9
16.7
22.8
ago 2021
22.8
15.8
17.0
