L'indicatore Esportazioni a/a riflette le variazioni delle esportazioni di beni e servizi nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle esportazioni vengono utilizzate per valutare l'attività commerciale estera del Giappone e la domanda di beni dei produttori giapponesi al di fuori del paese.

A causa degli effetti della "crisi finanziaria" degli Stati Uniti, il Giappone ha anche incontrato una "recessione globale" che si dice si verifichi una volta ogni 100 anni, e sia le esportazioni che le importazioni sono diminuite bruscamente.

I principali prodotti delle esportazioni giapponesi sono automobili e parti di automobili, parti elettroniche come semiconduttori e acciaio. Le esportazioni di "semiconduttori e altri componenti elettronici" sono principalmente per paesi asiatici come Taiwan, Hong Kong e Corea, ad eccezione degli Stati Uniti e dell'UE, con la Cina in testa. Le esportazioni di acciaio sono principalmente per Cina, Tailandia e Corea.

In passato, i prodotti elettronici erano anche i principali articoli di esportazione, ma ora il mercato è sopraffatto dai prodotti esteri a causa di un calo delle capacità tecnologiche. L'animazione è anche ben nota come industria giapponese, ma poiché c'è un problema con il modello di profitto, l'animazione difficilmente si riflette come valore nelle esportazioni.

Una lettura superiore al previsto è vista come positiva per le quotazioni JPY, mentre un numero inferiore al previsto è solitamente visto come negativo.

Ultimi valori: