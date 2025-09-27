Calendario Economico
Esportazioni Giappone a/a (Japan Exports y/y)
|Medio
|-0.1%
|-1.2%
|
-2.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-1.4%
|
-0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indicatore Esportazioni a/a riflette le variazioni delle esportazioni di beni e servizi nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle esportazioni vengono utilizzate per valutare l'attività commerciale estera del Giappone e la domanda di beni dei produttori giapponesi al di fuori del paese.
A causa degli effetti della "crisi finanziaria" degli Stati Uniti, il Giappone ha anche incontrato una "recessione globale" che si dice si verifichi una volta ogni 100 anni, e sia le esportazioni che le importazioni sono diminuite bruscamente.
I principali prodotti delle esportazioni giapponesi sono automobili e parti di automobili, parti elettroniche come semiconduttori e acciaio. Le esportazioni di "semiconduttori e altri componenti elettronici" sono principalmente per paesi asiatici come Taiwan, Hong Kong e Corea, ad eccezione degli Stati Uniti e dell'UE, con la Cina in testa. Le esportazioni di acciaio sono principalmente per Cina, Tailandia e Corea.
In passato, i prodotti elettronici erano anche i principali articoli di esportazione, ma ora il mercato è sopraffatto dai prodotti esteri a causa di un calo delle capacità tecnologiche. L'animazione è anche ben nota come industria giapponese, ma poiché c'è un problema con il modello di profitto, l'animazione difficilmente si riflette come valore nelle esportazioni.
Una lettura superiore al previsto è vista come positiva per le quotazioni JPY, mentre un numero inferiore al previsto è solitamente visto come negativo.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Giappone a/a (Japan Exports y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress