Esportazioni Giappone a/a (Japan Exports y/y)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Dogana Giapponese (Japan Customs)
Settore
Trade
Medio -0.1% -1.2%
-2.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-1.4%
-0.1%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indicatore Esportazioni a/a riflette le variazioni delle esportazioni di beni e servizi nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle esportazioni vengono utilizzate per valutare l'attività commerciale estera del Giappone e la domanda di beni dei produttori giapponesi al di fuori del paese.

A causa degli effetti della "crisi finanziaria" degli Stati Uniti, il Giappone ha anche incontrato una "recessione globale" che si dice si verifichi una volta ogni 100 anni, e sia le esportazioni che le importazioni sono diminuite bruscamente.

I principali prodotti delle esportazioni giapponesi sono automobili e parti di automobili, parti elettroniche come semiconduttori e acciaio. Le esportazioni di "semiconduttori e altri componenti elettronici" sono principalmente per paesi asiatici come Taiwan, Hong Kong e Corea, ad eccezione degli Stati Uniti e dell'UE, con la Cina in testa. Le esportazioni di acciaio sono principalmente per Cina, Tailandia e Corea.

In passato, i prodotti elettronici erano anche i principali articoli di esportazione, ma ora il mercato è sopraffatto dai prodotti esteri a causa di un calo delle capacità tecnologiche. L'animazione è anche ben nota come industria giapponese, ma poiché c'è un problema con il modello di profitto, l'animazione difficilmente si riflette come valore nelle esportazioni.

Una lettura superiore al previsto è vista come positiva per le quotazioni JPY, mentre un numero inferiore al previsto è solitamente visto come negativo.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Esportazioni Giappone a/a (Japan Exports y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-0.1%
-1.2%
-2.6%
lug 2025
-2.6%
3.4%
-0.5%
giu 2025
-0.5%
3.4%
-1.7%
mag 2025
-1.7%
3.4%
2.0%
apr 2025
2.0%
7.4%
4.0%
mar 2025
3.9%
6.7%
11.4%
feb 2025
11.4%
0.1%
7.3%
gen 2025
7.2%
-1.0%
2.8%
dic 2024
2.8%
-0.3%
3.8%
nov 2024
3.8%
0.3%
3.1%
ott 2024
3.1%
2.6%
-1.7%
set 2024
-1.7%
5.8%
5.5%
ago 2024
5.6%
7.3%
10.2%
lug 2024
10.3%
8.4%
5.4%
giu 2024
5.4%
12.6%
13.5%
mag 2024
13.5%
13.3%
8.3%
apr 2024
8.3%
14.1%
7.3%
mar 2024
7.3%
9.9%
7.8%
feb 2024
7.8%
8.7%
11.9%
gen 2024
11.9%
9.4%
9.7%
dic 2023
9.8%
0.0%
-0.2%
nov 2023
-0.2%
3.0%
1.6%
ott 2023
1.6%
6.3%
4.3%
set 2023
4.3%
-2.1%
-0.8%
ago 2023
-0.8%
-0.5%
-0.3%
lug 2023
-0.3%
0.8%
1.5%
giu 2023
1.5%
-1.3%
0.6%
mag 2023
0.6%
-0.1%
2.6%
apr 2023
2.6%
5.1%
4.3%
mar 2023
4.3%
3.3%
6.5%
feb 2023
6.5%
-5.7%
3.5%
gen 2023
3.5%
2.7%
11.5%
dic 2022
11.5%
12.0%
20.0%
nov 2022
20.0%
23.9%
25.3%
ott 2022
25.3%
31.1%
28.9%
set 2022
28.9%
20.5%
22.0%
ago 2022
22.1%
18.2%
19.0%
lug 2022
19.0%
20.9%
19.3%
giu 2022
19.4%
14.6%
15.8%
mag 2022
15.8%
23.5%
12.5%
apr 2022
12.5%
-3.9%
14.7%
mar 2022
14.7%
17.4%
19.1%
feb 2022
19.1%
1.2%
9.6%
gen 2022
9.6%
27.9%
17.5%
dic 2021
17.5%
37.2%
20.5%
nov 2021
20.5%
13.1%
9.4%
ott 2021
9.4%
1.1%
13.0%
set 2021
13.0%
10.0%
26.2%
ago 2021
26.2%
21.0%
37.0%
lug 2021
37.0%
49.8%
48.6%
1234
Esporta

