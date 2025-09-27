Calendario Economico
Indice del mercato immobiliare NAHB degli Stati Uniti (NAHB United States Housing Market Index)
|Basso
|32
|33
|
32
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|32
|
32
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice NAHB Housing Market viene pubblicato dalla US National Association of Home Builders. Circa l'80% del numero totale di nuove case negli Stati Uniti viene costruito ogni anno dai membri di questa associazione.
L'indice si basa su un sondaggio mensile di 140.000 membri dell'associazione. Gli intervistati vengono chiamati a valutare le condizioni di mercato per le vendite di nuove case al momento attuale e nei prossimi sei mesi, nonché il traffico di potenziali acquirenti per nuove case.
Le prime due serie sono valutate come Buone, Giuste e Povere. Il traffico del potenziale acquirente è valutato come Alto/Molto Alto, Medio, Basso/Molto Basso. Sulla base dei risultati dell'indagine, vengono calcolati tre indici di diffusione separati applicando la seguente formula: (% stime positive - % stime negative + 100)/2. Quindi, ogni indice viene corretto per le variazioni stagionali, perché il mercato immobiliare è sensibile ai cambiamenti stagionali. NAHB utilizza i valori medi di queste serie per calcolare l'HMI totale.
L'indice è strettamente correlato con l'indice Housing Starts.
L'HMI può variare tra 0 e 100. Letture superiori a 50 significano che la maggior parte dei membri dell'Associazione valuta le condizioni di vendita come favorevoli. L'indice caratterizza l'intento degli acquirenti di case, in modo da poter fornire preziose informazioni sullo stato a breve termine del mercato immobiliare statunitense. Gli economisti monitorano attentamente l'indice per essere in grado di valutare le prospettive per il settore immobiliare statunitense. Un cambiamento brusco o inaspettato dei valori dell'indicatore può causare una piccola volatilità a breve termine del dollaro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice del mercato immobiliare NAHB degli Stati Uniti (NAHB United States Housing Market Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
