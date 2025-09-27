CalendarioSezioni

Indice del mercato immobiliare NAHB degli Stati Uniti (NAHB United States Housing Market Index)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Associazione Nazionale Costruttori di Case (National Association of Home Builders)
Settore
Housing
L'indice NAHB Housing Market viene pubblicato dalla US National Association of Home Builders. Circa l'80% del numero totale di nuove case negli Stati Uniti viene costruito ogni anno dai membri di questa associazione.

L'indice si basa su un sondaggio mensile di 140.000 membri dell'associazione. Gli intervistati vengono chiamati a valutare le condizioni di mercato per le vendite di nuove case al momento attuale e nei prossimi sei mesi, nonché il traffico di potenziali acquirenti per nuove case.

Le prime due serie sono valutate come Buone, Giuste e Povere. Il traffico del potenziale acquirente è valutato come Alto/Molto Alto, Medio, Basso/Molto Basso. Sulla base dei risultati dell'indagine, vengono calcolati tre indici di diffusione separati applicando la seguente formula: (% stime positive - % stime negative + 100)/2. Quindi, ogni indice viene corretto per le variazioni stagionali, perché il mercato immobiliare è sensibile ai cambiamenti stagionali. NAHB utilizza i valori medi di queste serie per calcolare l'HMI totale.

L'indice è strettamente correlato con l'indice Housing Starts.

L'HMI può variare tra 0 e 100. Letture superiori a 50 significano che la maggior parte dei membri dell'Associazione valuta le condizioni di vendita come favorevoli. L'indice caratterizza l'intento degli acquirenti di case, in modo da poter fornire preziose informazioni sullo stato a breve termine del mercato immobiliare statunitense. Gli economisti monitorano attentamente l'indice per essere in grado di valutare le prospettive per il settore immobiliare statunitense. Un cambiamento brusco o inaspettato dei valori dell'indicatore ​può causare una piccola volatilità a breve termine del dollaro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice del mercato immobiliare NAHB degli Stati Uniti (NAHB United States Housing Market Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
32
33
32
ago 2025
32
32
33
lug 2025
33
30
32
giu 2025
32
34
34
mag 2025
34
41
40
apr 2025
40
37
39
mar 2025
39
40
42
feb 2025
42
45
47
gen 2025
47
49
46
dic 2024
46
48
46
nov 2024
46
43
43
ott 2024
43
42
41
set 2024
41
42
39
ago 2024
39
35
41
lug 2024
42
47
43
giu 2024
43
39
45
mag 2024
45
46
51
apr 2024
51
57
51
mar 2024
51
45
48
feb 2024
48
50
44
gen 2024
44
42
37
dic 2023
37
37
34
nov 2023
34
43
40
ott 2023
40
48
44
set 2023
45
53
50
ago 2023
50
56
56
lug 2023
56
53
55
giu 2023
55
48
50
mag 2023
50
45
45
apr 2023
45
43
44
mar 2023
44
39
42
feb 2023
42
33
35
gen 2023
35
32
31
dic 2022
31
36
33
nov 2022
33
42
38
ott 2022
38
48
46
set 2022
46
52
49
ago 2022
49
61
55
lug 2022
55
68
67
giu 2022
67
79
69
mag 2022
69
79
77
apr 2022
77
81
79
mar 2022
79
83
81
feb 2022
82
84
83
gen 2022
83
84
84
dic 2021
84
82
83
nov 2021
83
79
80
ott 2021
80
76
76
set 2021
76
78
75
ago 2021
75
81
80
