Permessi Edilizi Sudafrica a/a (South Africa Building Permits y/y)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Statistiche Sudafrica (Statistics South Africa)
Settore
Azienda
Basso -4.7% -3.4%
-12.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-6.9%
-4.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
I permessi edilizi misurano una modifica dei piani di costruzione approvati nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese di un anno fa.

L'indicatore è calcolato in base ai risultati dell'indagine condotta da Statistics South Africa tra i grandi comuni. Gli intervistati condividono i dati sui piani edilizi approvati e sui progetti finiti. Le informazioni sui permessi edilizi rilasciati a società private vengono raccolte via e-mail, telefono e fax.

I dati sui piani approvati non sono paragonabili agli edifici completati, perché non tutti i permessi comportano l'inizio della costruzione. Inoltre, se la costruzione non inizia entro un anno, la domanda deve essere presentata di nuovo.

I dati dell'indagine mensile vengono utilizzati per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. È anche un'importante fonte di dati per la valutazione del PIL e per il calcolo dell'indicatore anticipante composito dei cicli economici.

La crescita del numero di permessi approvati indica l'espansione del settore edilizio e una situazione economica favorevole nel Paese. Pertanto, letture più elevate sono solitamente viste come positive per la valuta locale.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Permessi Edilizi Sudafrica a/a (South Africa Building Permits y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-4.7%
-3.4%
-12.5%
giu 2025
-13.3%
-1.1%
13.2%
mag 2025
13.2%
1.8%
-20.7%
apr 2025
-20.8%
2.7%
-4.6%
mar 2025
-6.7%
11.6%
-8.4%
feb 2025
-9.0%
11.8%
33.2%
gen 2025
31.8%
10.0%
13.8%
dic 2024
12.4%
1.9%
-1.5%
nov 2024
-2.0%
13.3%
21.6%
ott 2024
21.6%
19.3%
set 2024
19.4%
-0.5%
-1.5%
ago 2024
-1.5%
6.7%
lug 2024
5.5%
-31.9%
giu 2024
-31.8%
-15.3%
mag 2024
-14.6%
2.9%
apr 2024
2.4%
-7.8%
mar 2024
-7.8%
-16.2%
-8.1%
feb 2024
-17.6%
0.5%
-13.5%
gen 2024
-14.7%
-2.9%
-17.1%
dic 2023
-16.1%
-10.3%
-26.0%
nov 2023
-26.6%
-15.8%
-22.6%
ott 2023
-23.3%
-16.8%
-22.5%
set 2023
-22.1%
-8.4%
-25.3%
ago 2023
-25.6%
-3.3%
-17.3%
lug 2023
-17.3%
-1.5%
14.7%
giu 2023
10.8%
-5.8%
-12.0%
mag 2023
-12.0%
-4.7%
4.4%
apr 2023
3.7%
-12.8%
-17.4%
mar 2023
-18.0%
-13.5%
12.7%
feb 2023
8.6%
-9.2%
-40.0%
gen 2023
-40.4%
3.0%
-11.5%
dic 2022
-11.5%
7.5%
13.4%
nov 2022
8.7%
9.4%
8.9%
ott 2022
8.0%
11.4%
9.9%
set 2022
8.6%
12.2%
12.6%
ago 2022
15.7%
6.2%
14.1%
lug 2022
13.2%
-111.2%
21.1%
giu 2022
19.0%
-121.8%
-6.8%
mag 2022
-7.4%
-118.1%
-8.6%
apr 2022
-8.3%
-107.4%
15.1%
mar 2022
15.9%
-99.8%
-19.3%
feb 2022
-19.5%
-93.2%
49.4%
gen 2022
44.5%
-114.7%
22.2%
dic 2021
24.8%
-131.7%
3.6%
nov 2021
-3.7%
-141.9%
3.3%
ott 2021
3.5%
-170.9%
29.6%
set 2021
28.6%
-242.7%
33.4%
ago 2021
33.5%
-41.4%
51.2%
lug 2021
48.8%
229.5%
142.1%
giu 2021
139.2%
595.9%
612.5%
1234
