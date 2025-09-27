I permessi edilizi misurano una modifica dei piani di costruzione approvati nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese di un anno fa.

L'indicatore è calcolato in base ai risultati dell'indagine condotta da Statistics South Africa tra i grandi comuni. Gli intervistati condividono i dati sui piani edilizi approvati e sui progetti finiti. Le informazioni sui permessi edilizi rilasciati a società private vengono raccolte via e-mail, telefono e fax.

I dati sui piani approvati non sono paragonabili agli edifici completati, perché non tutti i permessi comportano l'inizio della costruzione. Inoltre, se la costruzione non inizia entro un anno, la domanda deve essere presentata di nuovo.

I dati dell'indagine mensile vengono utilizzati per monitorare lo stato dell'economia e sviluppare la politica monetaria. È anche un'importante fonte di dati per la valutazione del PIL e per il calcolo dell'indicatore anticipante composito dei cicli economici.

La crescita del numero di permessi approvati indica l'espansione del settore edilizio e una situazione economica favorevole nel Paese. Pertanto, letture più elevate sono solitamente viste come positive per la valuta locale.

Ultimi valori: