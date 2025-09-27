L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) m/m riflette una variazione dei prezzi di 700 principali beni e servizi di consumo in un dato mese rispetto al precedente. Le informazioni sui prezzi sono raccolte da sondaggi telefonici mensili di 20.000 punti vendita in 140 sedi in tutta la Gran Bretagna.

Il paniere di beni e servizi viene rivisto almeno una volta all'anno per riflettere i modelli economici, tecnologici e culturali effettivi. I pesi fissi sono applicati alle variazioni dei prezzi per ciascuna voce dell'elenco (l'influenza degli elementi del paniere sull'indice finale riflette la loro importanza per il bilancio di una famiglia tipica). Se una certa marca di prodotti scompare dall'assortimento dei negozi, il marchio più vicino ad esso in termini di prezzo e qualità viene scelto per preservare la rappresentatività.

Il calcolo dell'IPC non include i costi di alloggio degli occupanti proprietari (tasse, lavori tecnici, manutenzione) e la riscossione delle imposte. Tuttavia, i pagamenti delle utenze, le riparazioni di piccole case e la manutenzione dei sistemi di utilità sono inclusi nel calcolo dell'indice.

L'indice è destagionalizzato per consentire un monitoraggio obiettivo mese per mese delle variazioni dei prezzi. L'indice dei prezzi al consumo è l'indicatore chiave dell'inflazione e dello stato dell'economia nel Regno Unito. Questo indice influenza i tassi di interesse, i benefici fiscali e viene utilizzato nell'adeguamento dei salari e dei benefici governativi, ecc. Come misura dell'inflazione, l'IPC ha un forte impatto sulle quotazioni della sterlina. La crescita dell'indicatore potrebbe avere un effetto positivo sulla sterlina britannica.

Ultimi valori: