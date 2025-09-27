CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Nuova Zelanda (New Zealand Trade Balance)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Trade
Basso $​-1.185 B $​0.002 B
$​-0.716 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​-1.753 B
$​-1.185 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il saldo commerciale misura la differenza tra il volume totale delle esportazioni e le importazioni di beni e servizi nel mese segnalato.

Un saldo commerciale positiva può essere visto come favorevole per il dollaro neozelandese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Saldo Commerciale Nuova Zelanda (New Zealand Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
$​-1.185 B
$​0.002 B
$​-0.716 B
lug 2025
$​-0.578 B
$​-0.920 B
$​0.203 B
giu 2025
$​0.142 B
$​1.453 B
$​1.082 B
mag 2025
$​1.235 B
$​1.885 B
$​1.285 B
apr 2025
$​1.426 B
$​0.661 B
$​0.794 B
mar 2025
$​0.970 B
$​-0.208 B
$​0.392 B
feb 2025
$​0.510 B
$​0.281 B
$​-0.544 B
gen 2025
$​-0.486 B
$​0.235 B
$​0.094 B
dic 2024
$​0.219 B
$​-0.456 B
$​-0.435 B
nov 2024
$​-0.437 B
$​-1.407 B
$​-1.658 B
ott 2024
$​-1.544 B
$​-1.337 B
$​-2.154 B
set 2024
$​-2.108 B
$​-1.884 B
$​-2.306 B
ago 2024
$​-2.203 B
$​-1.496 B
$​-1.016 B
lug 2024
$​-0.963 B
$​-0.413 B
$​0.585 B
giu 2024
$​0.699 B
$​0.482 B
$​0.054 B
mag 2024
$​0.204 B
$​1.131 B
$​-0.003 B
apr 2024
$​0.091 B
$​1.316 B
$​0.476 B
mar 2024
$​0.588 B
$​-0.374 B
$​-0.315 B
feb 2024
$​-0.218 B
$​-1.283 B
$​-1.089 B
gen 2024
$​-0.976 B
$​0.009 B
$​-0.368 B
dic 2023
$​-0.323 B
$​-1.339 B
$​-1.250 B
nov 2023
$​-1.234 B
$​-0.935 B
$​-1.730 B
ott 2023
$​-1.709 B
$​-2.165 B
$​-2.425 B
set 2023
$​-2.329 B
$​-1.679 B
$​-2.273 B
ago 2023
$​-2.291 B
$​-2.143 B
$​-1.177 B
lug 2023
$​-1.107 B
$​-0.953 B
$​-0.111 B
giu 2023
$​0.009 B
$​-0.956 B
$​0.052 B
mag 2023
$​0.046 B
$​0.595 B
$​0.236 B
apr 2023
$​0.427 B
$​-0.235 B
$​-1.586 B
mar 2023
$​-1.273 B
$​-0.920 B
$​-0.796 B
feb 2023
$​-0.714 B
$​-0.920 B
$​-2.113 B
gen 2023
$​-1.954 B
$​-1.405 B
$​-0.636 B
dic 2022
$​-0.475 B
$​-0.853 B
$​-2.180 B
nov 2022
$​-1.863 B
$​-1.091 B
$​-2.298 B
ott 2022
$​-2.129 B
$​-1.353 B
$​-1.696 B
set 2022
$​-1.615 B
$​-2.205 B
$​-2.625 B
ago 2022
$​-2.447 B
$​-2.147 B
$​-1.406 B
lug 2022
$​-1.092 B
$​-1.043 B
$​-1.102 B
giu 2022
$​-0.701 B
$​-0.052 B
$​0.195 B
mag 2022
$​0.263 B
$​0.789 B
$​0.440 B
apr 2022
$​0.584 B
$​0.138 B
$​-0.581 B
mar 2022
$​-0.392 B
$​-0.781 B
$​-0.691 B
feb 2022
$​-0.385 B
$​-1.383 B
$​-1.126 B
gen 2022
$​-1.082 B
$​-1.072 B
$​-0.975 B
dic 2021
$​-0.477 B
$​-0.681 B
$​-1.060 B
nov 2021
$​-0.864 B
$​-0.967 B
$​-1.302 B
ott 2021
$​-1.286 B
$​-1.184 B
$​-2.206 B
set 2021
$​-2.171 B
$​-1.147 B
$​-2.139 B
ago 2021
$​-2.144 B
$​-0.327 B
$​-0.397 B
lug 2021
$​-0.402 B
$​0.009 B
$​0.245 B
12345
