Philadelphia Fed Business Conditions Outlook caratterizza le aspettative sulle condizioni di business nel settore manifatturiero nella zona della Federal Reserve di Philadelphia per i prossimi sei mesi. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware.

Il valore di previsione è calcolato sulla base di un'indagine sulle principali imprese industriali della regione. Oltre a una valutazione generale delle condizioni di business nel settore, ai leader aziendali viene chiesto di assumere se la situazione nelle loro aziende migliorerà, peggiorerà o rimarrà invariata. In particolare, gli intervistati valutano i nuovi ordini, le spedizioni, gli ordini non evasi, i tempi di consegna dei fornitori, le scorte, i prezzi pagati, i prezzi ricevuti, il numero di dipendenti, le ore medie lavorate a settimana.

La regione che ricade sotto la responsabilità della Federal Reserve Bank di Filadelfia è una delle regioni economicamente più attive del Paese, ecco perché le sue prospettive di condizioni di business sono spesso monitorate dagli analisti. Il settore manifatturiero, di solito, dimostra una natura ciclica più vivida e riflette i cambiamenti attuali prima dell'economia in generale. Pertanto, le aspettative dei partecipanti a questo mercato fungono da indicatore principale della salute dell'economia statunitense.

L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di previsioni positive e la percentuale di quelle negative. Se il valore finale dell'indice è positivo, significa che le aspettative sulla situazione aziendale nella regione sono migliorate. Letture al di sotto dello zero indicano un peggioramento del sentimento delle imprese nel segmento manifatturiero dell'economia.

Tuttavia, il Philadelphia Fed Business Outlook raramente causa la volatilità delle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: