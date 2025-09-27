CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Federal Reserve Bank di Philadelphia. (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Settore
Azienda
Basso 31.5 23.9
25.0
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
20.3
31.5
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Philadelphia Fed Business Conditions Outlook caratterizza le aspettative sulle condizioni di business nel settore manifatturiero nella zona della Federal Reserve di Philadelphia per i prossimi sei mesi. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware.

Il valore di previsione è calcolato sulla base di un'indagine sulle principali imprese industriali della regione. Oltre a una valutazione generale delle condizioni di business nel settore, ai leader aziendali viene chiesto di assumere se la situazione nelle loro aziende migliorerà, peggiorerà o rimarrà invariata. In particolare, gli intervistati valutano i nuovi ordini, le spedizioni, gli ordini non evasi, i tempi di consegna dei fornitori, le scorte, i prezzi pagati, i prezzi ricevuti, il numero di dipendenti, le ore medie lavorate a settimana.

La regione che ricade sotto la responsabilità della Federal Reserve Bank di Filadelfia è una delle regioni economicamente più attive del Paese, ecco perché le sue prospettive di condizioni di business sono spesso monitorate dagli analisti. Il settore manifatturiero, di solito, dimostra una natura ciclica più vivida e riflette i cambiamenti attuali prima dell'economia in generale. Pertanto, le aspettative dei partecipanti a questo mercato fungono da indicatore principale della salute dell'economia statunitense.

L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di previsioni positive e la percentuale di quelle negative. Se il valore finale dell'indice è positivo, significa che le aspettative sulla situazione aziendale nella regione sono migliorate. Letture al di sotto dello zero indicano un peggioramento del sentimento delle imprese nel segmento manifatturiero dell'economia.

Tuttavia, il Philadelphia Fed Business Outlook raramente causa la volatilità delle quotazioni in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Business Conditions)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
31.5
23.9
25.0
ago 2025
25.0
22.5
21.5
lug 2025
21.5
25.2
18.3
giu 2025
18.3
29.5
47.2
mag 2025
47.2
26.4
6.9
apr 2025
6.9
37.1
5.6
mar 2025
5.6
42.6
27.8
feb 2025
27.8
45.4
46.3
gen 2025
46.3
43.7
33.8
dic 2024
30.7
39.0
56.6
nov 2024
56.6
26.1
36.7
ott 2024
36.7
74.4
15.8
set 2024
15.8
5.8
15.4
ago 2024
15.4
4.9
38.7
lug 2024
38.7
4.0
13.8
giu 2024
13.8
20.0
32.4
mag 2024
32.4
17.0
34.3
apr 2024
34.3
15.7
38.6
mar 2024
38.6
6.9
7.2
feb 2024
7.2
9.0
-4.0
gen 2024
-4.0
-9.2
12.6
dic 2023
12.1
3.5
-2.1
nov 2023
-2.1
10.1
9.2
ott 2023
9.2
27.8
11.1
set 2023
11.1
29.8
3.9
ago 2023
3.9
31.6
29.1
lug 2023
29.1
10.0
12.7
giu 2023
12.7
-10.9
-10.3
mag 2023
-10.3
-11.3
-1.5
apr 2023
-1.5
-11.9
-8.0
mar 2023
-8.0
-6.3
1.7
feb 2023
1.7
-5.1
4.9
gen 2023
4.9
-6.4
-0.9
dic 2022
3.8
-7.2
-7.1
nov 2022
-7.1
2.4
-14.9
ott 2022
-14.9
-6.4
-3.9
set 2022
-3.9
-19.0
-10.6
ago 2022
-10.6
-27.5
-18.6
lug 2022
-18.6
-24.0
-6.8
giu 2022
-6.8
-4.1
2.5
mag 2022
2.5
12.1
8.2
apr 2022
8.2
29.2
22.7
mar 2022
22.7
34.2
28.1
feb 2022
28.1
29.4
28.7
gen 2022
28.7
20.6
19.0
dic 2021
19.0
26.4
28.5
nov 2021
28.5
13.9
24.2
ott 2021
24.2
40.9
20.0
set 2021
20.0
54.2
33.7
ago 2021
33.7
61.5
48.6
123
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento