L'Indicatore di Variazione delle Scorte di Distillati dell'Energy Information Administration (EIA) caratterizza la domanda di prodotti petroliferi negli Stati Uniti. Questo indicatore è indirettamente correlato al consumo di petrolio greggio. Un distillato è una delle frazioni prodotte nelle operazioni di distillazione convenzionali. I distillati includono diversi tipi di combustibili diesel. Il carburante distillato viene utilizzato per automobili, locomotive ferroviarie e macchine agricole.

L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

Una variazione delle scorte di combustibile distillato caratterizza l'intensità della domanda statunitense di prodotti petroliferi. Pertanto, una crescita settimanale delle azioni indica una domanda più debole.

Le oscillazioni stagionali dell'indicatore sono elevate: l'uso estivo di distillati come carburante per il trasporto di macchine agricole aumenta l'indicatore. Tuttavia, le letture hanno un effetto debole sui prezzi del petrolio. Gli economisti li analizzano solo insieme ad altri indicatori del mercato petrolifero di maggiore importanza.

Ultimi valori: