Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global/CIPS Regno Unito (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
S&P Global/CIPS
Settore
Azienda
Medio N/D 46.4
47.0
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Markit/CIPS Manufacturing PMI è calcolato da Markit insieme al Chartered Institute of Procurement & Supply (CIPS). Caratterizza le condizioni di business e il livello di attività dei responsabili degli acquisti nel settore manifatturiero dell'economia britannica.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

Il calcolo del PMI si basa sui dati raccolti dalle risposte mensili ai questionari inviati ai responsabili degli acquisti in oltre 600 società del Regno Unito che forniscono il più alto contributo al PIL. Ai manager viene chiesto di caratterizzare le attuali condizioni commerciali ed economiche nel settore delle costruzioni nazionali. Il questionario copre le seguenti variabili economiche:

  • Produzione
  • Nuovi ordini
  • Backlog
  • Prezzi pagati (per materiali, servizi e beni acquistati nel processo di produzione)
  • Prezzi ricevuti
  • Tempi di consegna dei fornitori
  • Inventari
  • Occupazione
  • Prospettive di produttività a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. PMI è un indice composito, che si compone di 5 indici separati, che caratterizzano i nuovi ordini, il livello di produzione, l'occupazione, i tempi di consegna dei fornitori e le scorte nei magazzini.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Letture superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Letture inferiori a 50 significano peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore manifatturiero. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI manifatturiero è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per la crescita della sterlina.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global/CIPS Regno Unito (PMI) (S&P Global/CIPS United Kingdom Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025 prelim.
N/D
46.4
47.0
ago 2025
47.0
47.3
47.3
ago 2025 prelim.
47.3
48.2
48.0
lug 2025
48.0
48.2
48.2
lug 2025 prelim.
48.2
47.6
47.7
giu 2025
47.7
47.7
47.7
giu 2025 prelim.
47.7
46.7
46.4
mag 2025
46.4
45.1
45.1
mag 2025 prelim.
45.1
45.8
45.4
apr 2025
45.4
44.0
44.0
apr 2025 prelim.
44.0
44.2
44.9
mar 2025
44.9
44.6
44.6
mar 2025 prelim.
44.6
45.7
46.9
feb 2025
46.9
46.4
46.4
feb 2025 prelim.
46.4
48.3
48.3
gen 2025
48.3
48.2
48.2
gen 2025 prelim.
48.2
46.5
47.0
dic 2024
47.0
47.3
47.3
dic 2024 prelim.
47.3
47.9
48.0
nov 2024
48.0
48.6
48.6
nov 2024 prelim.
48.6
50.2
49.9
ott 2024
49.9
50.3
50.3
ott 2024 prelim.
50.3
52.1
51.5
set 2024
51.5
51.5
51.5
set 2024 prelim.
51.5
53.2
52.5
ago 2024
52.5
52.5
52.5
ago 2024 prelim.
52.5
50.3
52.1
lug 2024
52.1
51.8
51.8
lug 2024 prelim.
51.8
52.6
50.9
giu 2024
50.9
51.4
51.4
giu 2024 prelim.
51.4
50.5
51.2
mag 2024
51.2
51.3
51.3
mag 2024 prelim.
51.3
50.0
49.1
apr 2024
49.1
48.7
48.7
apr 2024 prelim.
48.7
50.0
50.3
mar 2024
50.3
49.9
49.9
mar 2024 prelim.
49.9
47.4
47.5
feb 2024
47.5
47.1
47.1
feb 2024 prelim.
47.1
47.4
47.0
gen 2024
47.0
47.3
47.3
gen 2024 prelim.
47.3
46.4
46.2
dic 2023
46.2
46.4
46.4
dic 2023 prelim.
46.4
46.9
47.2
nov 2023
47.2
46.7
46.7
nov 2023 prelim.
46.7
44.9
44.8
ott 2023
44.8
45.2
45.2
ott 2023 prelim.
45.2
45.3
44.3
set 2023
44.3
44.2
44.2
set 2023 prelim.
44.2
42.2
43.0
ago 2023
43.0
42.5
42.5
123456
