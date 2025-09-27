Il Gruppo CESIRE, composto dal Centro per gli Studi Economici (CES), dall'Istituto IRE e dalla CESIRE GmbH (Società di Monaco per la promozione della ricerca economica), è un gruppo di ricerca unico in Europa nel campo della ricerca economica. Secondo il parere del Senato dell'Associazione Leibniz, un'associazione di istituti di ricerca tedeschi di varie discipline con sede a Berlino, è uno dei principali istituti di ricerca economica europei. Lo spettro dei servizi spazia da prodotti di servizio affermati a livello internazionale, come l'indice del clima imprenditoriale dell'IRE, alla ricerca riconosciuta a livello internazionale, alla promozione di giovani scienziati e ai numerosi contributi ampiamente pubblicati al dibattito politico a livello nazionale ed europeo.

L'istituto IRE determina l'indice del clima imprenditoriale dell'IRE su base mensile. Si basa su circa 7.000 rapporti mensili di aziende nei settori manifatturiero, delle costruzioni, all'ingrosso e al dettaglio. Le aziende sono invitate a riferire la loro attuale situazione aziendale (clima imprenditoriale attuale secondo l'IRE) e le loro aspettative per i prossimi sei mesi (prospettive economiche secondo l'IRE). Possono etichettare la loro situazione come "buona", "soddisfacente" o "non buona" e le loro aspettative di business per i prossimi sei mesi come "più favorevoli", "stabili" o "meno favorevoli". Il valore di saldo della situazione aziendale attuale è la differenza tra le percentuali delle risposte "buone" e "non buone", il valore di equilibrio delle aspettative è la differenza tra le percentuali delle risposte "più favorevoli" e "meno favorevoli". Il clima imprenditoriale secondo l'IRE viene quindi calcolato come valore medio trasformato dai saldi della situazione aziendale e delle aspettative secondo la seguente formula:

clima imprenditoriale secondo l'IRE = radice{ (situation +200)(expectation+200) } -200.

Per il calcolo dei valori dell'indice del clima imprenditoriale e delle sue componenti (situazione e aspettative), i saldi sono tutti aumentati di 200 e standardizzati alla media di un anno base (attualmente 2015):

Valore dell'indice = 100 * (saldo del mese corrente + 200) / (saldo medio dell'anno base + 200).

Per tutti i valori, un valore al di sopra delle aspettative è considerato favorevole per i tassi di cambio dell'euro, mentre i valori inferiori sono considerati negativi.

Ultimi valori: