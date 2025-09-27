Il rapporto settimanale JPY Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni futures JPY lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Questo rapporto include solo il mercato dei futures degli Stati Uniti (borse di Chicago e New York) e questo indice è l'importo totale della posizione di acquisto di JPY negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni si è formato.

Il rapporto è considerato un indicatore per analizzare il sentimento del mercato e molti trader speculativi utilizzano i dati per aiutarli a decidere se prendere o meno una posizione lunga o corta.

Questi dati vengono rilasciati ogni venerdì alle 15:30 ora orientale, in attesa di una vacanza negli Stati Uniti, per riflettere gli impegni dei trader del martedì precedente.

La crescita della quantità di posizioni speculative lunghe in yen è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività di mercato dello yen. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori: