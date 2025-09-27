CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

CFTC JPY Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Medio 79.5 K
61.4 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
79.5 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il rapporto settimanale JPY Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni futures JPY lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Questo rapporto include solo il mercato dei futures degli Stati Uniti (borse di Chicago e New York) e questo indice è l'importo totale della posizione di acquisto di JPY negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni si è formato.

Il rapporto è considerato un indicatore per analizzare il sentimento del mercato e molti trader speculativi utilizzano i dati per aiutarli a decidere se prendere o meno una posizione lunga o corta.

Questi dati vengono rilasciati ogni venerdì alle 15:30 ora orientale, in attesa di una vacanza negli Stati Uniti, per riflettere gli impegni dei trader del martedì precedente.

La crescita della quantità di posizioni speculative lunghe in yen è un'indicazione indiretta di un aumento dell'attività di mercato dello yen. Tuttavia, non influisce direttamente sul prezzo a causa della piccola quantità di dati rappresentati, rispetto alla scala globale.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC JPY Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC JPY Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
79.5 K
61.4 K
16 set 2025
61.4 K
91.6 K
9 set 2025
91.6 K
73.3 K
2 set 2025
73.3 K
84.5 K
26 ago 2025
84.5 K
77.6 K
19 ago 2025
77.6 K
74.2 K
12 ago 2025
74.2 K
82.0 K
5 ago 2025
82.0 K
89.2 K
29 lug 2025
89.2 K
106.6 K
22 lug 2025
106.6 K
103.6 K
15 lug 2025
103.6 K
116.2 K
8 lug 2025
116.2 K
127.3 K
1 lug 2025
127.3 K
132.3 K
24 giu 2025
132.3 K
130.9 K
17 giu 2025
130.9 K
144.6 K
10 giu 2025
144.6 K
151.1 K
3 giu 2025
151.1 K
164.0 K
27 mag 2025
164.0 K
167.3 K
20 mag 2025
167.3 K
172.3 K
13 mag 2025
172.3 K
176.9 K
6 mag 2025
176.9 K
179.2 K
29 apr 2025
179.2 K
177.8 K
22 apr 2025
177.8 K
171.9 K
15 apr 2025
171.9 K
147.1 K
8 apr 2025
147.1 K
121.8 K
1 apr 2025
121.8 K
125.4 K
25 mar 2025
125.4 K
123.0 K
18 mar 2025
123.0 K
133.9 K
11 mar 2025
133.9 K
133.7 K
4 mar 2025
133.7 K
96.0 K
25 feb 2025
96.0 K
60.6 K
18 feb 2025
60.6 K
54.6 K
11 feb 2025
54.6 K
18.8 K
4 feb 2025
18.8 K
-1.0 K
28 gen 2025
-1.0 K
-14.7 K
21 gen 2025
-14.7 K
-29.4 K
14 gen 2025
-29.4 K
-20.2 K
7 gen 2025
-20.2 K
2.3 K
24 dic 2024
2.3 K
6.0 K
17 dic 2024
6.0 K
25.8 K
10 dic 2024
25.8 K
2.3 K
3 dic 2024
2.3 K
-22.6 K
26 nov 2024
-22.6 K
-46.9 K
19 nov 2024
-46.9 K
-64.9 K
12 nov 2024
-64.9 K
-44.2 K
5 nov 2024
-44.2 K
-24.8 K
29 ott 2024
-24.8 K
12.8 K
22 ott 2024
12.8 K
34.1 K
15 ott 2024
34.1 K
36.5 K
8 ott 2024
36.5 K
56.8 K
12345678...19
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento