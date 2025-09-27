CalendarioSezioni

Messico Primo Semestre IPC m/m (Mexico First Half-Month CPI m/m)

Paese:
Messico
MXN, Peso messicano
Sorgente:
Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI) (National Institute of Statistics and Geography (INEGI))
Settore
Prezzi
Basso 0.18% 0.02%
-0.02%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
0.24%
0.18%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'IPC m/m Metà Mese mostra la variazione media dei prezzi per il paniere di beni e servizi di consumo, nel periodo riportato rispetto al periodo di riferimento (prima metà di luglio 2018). Questo paniere è rappresentativo delle famiglie messicane e riflette il consumo totale in Messico. La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Messico Primo Semestre IPC m/m (Mexico First Half-Month CPI m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
0.18%
0.02%
-0.02%
ago 2025
-0.02%
0.17%
0.15%
lug 2025
0.15%
0.23%
0.10%
giu 2025
0.10%
0.06%
0.09%
mag 2025
0.09%
0.08%
0.12%
apr 2025
0.12%
0.08%
0.14%
mar 2025
0.14%
0.25%
0.15%
feb 2025
0.15%
0.19%
0.20%
gen 2025
0.20%
0.13%
0.42%
dic 2024
0.42%
0.42%
0.37%
nov 2024
0.37%
0.47%
0.43%
ott 2024
0.43%
0.27%
0.09%
set 2024
0.09%
0.37%
-0.03%
ago 2024
-0.03%
0.52%
0.71%
lug 2024
0.71%
0.15%
0.21%
giu 2024
0.21%
-0.17%
-0.21%
mag 2024
-0.21%
0.28%
0.09%
apr 2024
0.09%
0.06%
0.27%
mar 2024
0.27%
-0.18%
-0.10%
feb 2024
-0.10%
0.28%
0.49%
gen 2024
0.49%
0.28%
0.52%
dic 2023
0.52%
0.40%
0.63%
nov 2023
0.63%
0.52%
0.24%
ott 2023
0.24%
0.50%
0.25%
set 2023
0.25%
0.37%
0.32%
ago 2023
0.32%
0.31%
0.29%
lug 2023
0.29%
0.33%
0.02%
giu 2023
0.02%
0.11%
-0.32%
mag 2023
-0.32%
0.19%
-0.16%
apr 2023
-0.16%
0.22%
0.15%
mar 2023
0.15%
0.37%
0.30%
feb 2023
0.30%
0.42%
0.46%
gen 2023
0.46%
0.36%
0.39%
dic 2022
0.39%
0.41%
0.56%
nov 2022
0.56%
0.51%
0.44%
ott 2022
0.44%
0.49%
0.41%
set 2022
0.41%
0.35%
0.42%
ago 2022
0.42%
0.26%
0.43%
lug 2022
0.43%
-0.09%
0.49%
giu 2022
0.49%
0.26%
-0.06%
mag 2022
-0.06%
0.18%
0.16%
apr 2022
0.16%
0.15%
0.48%
mar 2022
0.48%
0.24%
0.42%
feb 2022
0.42%
0.32%
0.39%
gen 2022
0.39%
0.28%
0.10%
dic 2021
0.10%
0.31%
0.69%
nov 2021
0.69%
0.38%
0.54%
ott 2021
0.54%
0.41%
0.42%
set 2021
0.42%
0.31%
-0.02%
ago 2021
-0.02%
0.24%
0.37%
