L'IPC m/m Metà Mese mostra la variazione media dei prezzi per il paniere di beni e servizi di consumo, nel periodo riportato rispetto al periodo di riferimento (prima metà di luglio 2018). Questo paniere è rappresentativo delle famiglie messicane e riflette il consumo totale in Messico. La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.

