Calendario Economico
Messico Primo Semestre IPC m/m (Mexico First Half-Month CPI m/m)
|Basso
|0.18%
|0.02%
|
-0.02%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.24%
|
0.18%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'IPC m/m Metà Mese mostra la variazione media dei prezzi per il paniere di beni e servizi di consumo, nel periodo riportato rispetto al periodo di riferimento (prima metà di luglio 2018). Questo paniere è rappresentativo delle famiglie messicane e riflette il consumo totale in Messico. La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Messico Primo Semestre IPC m/m (Mexico First Half-Month CPI m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
