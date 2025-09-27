CalendarioSezioni

Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global dell'Unione europea (PMI) (S&P Global European Union Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Unione Europea
EUR, Euro
S&P Global
Medio N/D 50.9
50.7
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il PMI del settore manifatturiero del Markit è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore manifatturiero dell'eurozona nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero.

Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.

I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro:

  • Produzione
  • Nuovi ordini
  • Backlog
  • Prezzi pagati (per materiali, servizi e beni acquistati nel processo di produzione)
  • Prezzi ricevuti
  • Tempi di consegna dei fornitori
  • Inventari
  • Occupazione
  • Prospettive di produttività a breve termine

I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.

L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.

Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore manifatturiero. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI manifatturiero è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global dell'Unione europea (PMI) (S&P Global European Union Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025 prelim.
N/D
50.9
50.7
ago 2025
50.7
50.5
50.5
ago 2025 prelim.
50.5
49.9
49.8
lug 2025
49.8
49.8
49.8
lug 2025 prelim.
49.8
49.3
49.5
giu 2025
49.5
49.4
49.4
giu 2025 prelim.
49.4
49.6
49.4
mag 2025
49.4
49.4
49.4
mag 2025 prelim.
49.4
48.5
49.0
apr 2025
49.0
48.7
48.7
apr 2025 prelim.
48.7
48.8
48.6
mar 2025
48.6
48.7
48.7
mar 2025 prelim.
48.7
45.6
47.6
feb 2025
47.6
47.3
47.3
feb 2025 prelim.
47.3
46.3
46.6
gen 2025
46.6
46.1
46.1
gen 2025 prelim.
46.1
45.2
45.1
dic 2024
45.1
45.2
45.2
dic 2024 prelim.
45.2
45.4
45.2
nov 2024
45.2
45.2
45.2
nov 2024 prelim.
45.2
45.2
46.0
ott 2024
46.0
45.9
45.9
ott 2024 prelim.
45.9
45.0
45.0
set 2024
45.0
44.8
44.8
set 2024 prelim.
44.8
45.3
45.8
ago 2024
45.8
45.6
45.6
ago 2024 prelim.
45.6
45.6
45.8
lug 2024
45.8
45.6
45.6
lug 2024 prelim.
45.6
45.3
45.8
giu 2024
45.8
45.6
45.6
giu 2024 prelim.
45.6
47.8
47.3
mag 2024
47.3
47.4
47.4
mag 2024 prelim.
47.4
45.6
45.7
apr 2024
45.7
45.6
45.6
apr 2024 prelim.
45.6
45.5
46.1
mar 2024
46.1
45.7
45.7
mar 2024 prelim.
45.7
47.1
46.5
feb 2024
46.5
46.1
46.1
feb 2024 prelim.
46.1
45.1
46.6
gen 2024
46.6
46.6
46.6
gen 2024 prelim.
46.6
43.3
44.4
dic 2023
44.4
44.2
44.2
dic 2023 prelim.
44.2
44.6
44.2
nov 2023
44.2
43.8
43.8
nov 2023 prelim.
43.8
42.9
43.1
ott 2023
43.1
43.0
43.0
ott 2023 prelim.
43.0
43.3
43.4
set 2023
43.4
43.4
43.4
set 2023 prelim.
43.4
44.0
43.5
ago 2023
43.5
43.7
43.7
123456789
