Il PMI del settore manifatturiero del Markit è un indicatore dei cambiamenti nelle condizioni di business nel settore manifatturiero dell'eurozona nel mese specificato. L'indicatore si basa su indagini mensili sui responsabili degli acquisti che lavorano in aziende private del settore manifatturiero.
Spesso i responsabili degli acquisti possono tenere traccia dei cambiamenti nelle condizioni di mercato prima degli altri dipendenti dell'azienda, perché gli acquisti precedono le attività produttive dell'azienda. I responsabili degli acquisti sono tra i primi a notare tali cambiamenti. Il campione per l'indagine è scelto in modo da coprire il maggior numero possibile di grandi aziende in tutto il paese.
I responsabili degli acquisti compilano un questionario, in cui valutano i parametri di base del loro lavoro:
- Produzione
- Nuovi ordini
- Backlog
- Prezzi pagati (per materiali, servizi e beni acquistati nel processo di produzione)
- Prezzi ricevuti
- Tempi di consegna dei fornitori
- Inventari
- Occupazione
- Prospettive di produttività a breve termine
I partecipanti al sondaggio forniscono stime relative: se le cifre sono aumentate, diminuite o rimangono invariate. I singoli sottoindici sono calcolati in base a queste risposte. Questi sottoindici caratterizzano l'inflazione, l'occupazione e altri indicatori chiave dell'attività economica.
L'indice è destagionalizzato. I pesi individuali sono dati alle società intervistate. Valori superiori a 50 indicano che la maggior parte degli intervistati caratterizza positivamente le attuali condizioni di business. Valori inferiori a 50 indicano un peggioramento delle condizioni di business.
Il PMI è uno degli indici più popolari attentamente monitorato dagli analisti. Fornisce informazioni operative che coprono l'intero settore manifatturiero. È interpretato come un indicatore principale della produzione e dell'inflazione. La crescita del PMI manifatturiero è un'indicazione di condizioni di mercato favorevoli e può essere vista come positiva per le quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero S&P Global dell'Unione europea (PMI) (S&P Global European Union Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
