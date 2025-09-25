CalendarioSezioni

Calendario economico e indicatori del Sudafrica

Panoramica

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.8% 2 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 33.2% 2 Q 2025 32.9% Trimestralmente
IPC a/a 3.3% ago 2025 3.5% Mensilmente
Decisione Tasso di Interesse SARB N/D 7.25%
Saldo Commerciale N/D lug 2025 Mensilmente

2025.09.25 08:00, ZAR, Indice di Fiducia dei Consumatori FNB/BER, Effettiva: -13, Precedente: -10
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP m/m, Previsione: 1.2%, Precedente: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP a/a, Previsione: 2.1%, Precedente: 1.5%
2025.09.26 19:30, ZAR, CFTC ZAR Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 9.2 K, Precedente: 9.5 K
2025.09.30 06:00, ZAR, Credito al Settore Privato a/a SARB, Previsione: 4.41%, Precedente: 5.84%
2025.09.30 06:00, ZAR, Riserva Monetaria M3 SARB a/a, Previsione: 6.72%, Precedente: 6.75%
2025.09.30 08:00, ZAR, Bollettino Trimestrale SARB
2025.09.30 12:00, ZAR, Saldo Commerciale
2025.10.01 09:00, ZAR, ABSA PMI Manifatturiero
2025.10.01 12:00, ZAR, Vendite Totali di Veicoli Nuovi, Precedente: 51.880 K
2025.10.01 12:00, ZAR, Vendite Totali di Veicoli Nuovi m/m, Precedente: 0.8%
2025.10.01 12:00, ZAR, Vendite Totali di Veicoli Nuovi a/a, Previsione: 17.2%, Precedente: 18.7%
2025.10.03 07:15, ZAR, Indice S&P Global PMI, Previsione: 50.3, Precedente: 50.1
2025.10.03 19:30, ZAR, CFTC ZAR Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 9.2 K

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
CFTC ZAR Posizioni Nette Non Commerciali 9.2 K 23 set 2025 9.5 K Settimanale
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 0.6% 2 Q 2025 0.8% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.8% 2 Q 2025 0.1% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Disoccupazione 8.367 M 2 Q 2025 8.228 M Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 33.2% 2 Q 2025 32.9% Trimestralmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
IPC Core a/a 3.1% ago 2025 3.0% Mensilmente
IPC Core m/m 0.1% ago 2025 0.4% Mensilmente
IPC a/a 3.3% ago 2025 3.5% Mensilmente
IPC m/m -0.1% ago 2025 0.9% Mensilmente
IPP a/a N/D ago 2025 1.5% Mensilmente
IPP m/m N/D ago 2025 0.7% Mensilmente
Denaro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Credito al Settore Privato a/a SARB 5.84% lug 2025 4.98% Mensilmente
Decisione Tasso di Interesse SARB N/D 7.25%
Prime Rate SARB N/D 10.75%
Riserva Monetaria M3 SARB a/a 6.75% lug 2025 7.27% Mensilmente
Riserve Internazionali Lorde $​70.416 B ago 2025 $​69.161 B Mensilmente
Riserve Internazionali Nette $​65.899 B ago 2025 $​65.143 B Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente R​-82.786 B 2 Q 2025 R​-47.834 B Trimestralmente
Rapporto Conto Corrente - PIL -1.1% 2 Q 2025 -0.6% Trimestralmente
Saldo Commerciale N/D lug 2025 Mensilmente
Governo Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Saldo di Bilancio Consolidato R​-373.5 B R​-346.5 B
Saldo di Bilancio Consolidato - Rapporto PIL -5.0% -4.9%
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
ABSA PMI Manifatturiero N/D ago 2025 50.8 Mensilmente
Indice S&P Global PMI 50.1 ago 2025 50.3 Mensilmente
Indice di Fiducia delle Imprese RMB/BER N/D 3 Q 2025 40 Trimestralmente
Permessi Edilizi -4.7% lug 2025 -12.5% Mensilmente
Permessi Edilizi m/m 8.0% lug 2025 -16.6% Mensilmente
Produzione Manifatturiera a/a -0.7% lug 2025 1.9% Mensilmente
Produzione Manifatturiera m/m -0.5% lug 2025 0.4% Mensilmente
Produzione Mineraria a/a 4.4% lug 2025 2.5% Mensilmente
Produzione Mineraria m/m 1.0% lug 2025 0.4% Mensilmente
Produzione Oro a/a -0.4% lug 2025 2.9% Mensilmente
Vendite Totali di Veicoli Nuovi 51.880 K ago 2025 51.489 K Mensilmente
Vendite Totali di Veicoli Nuovi a/a 18.7% ago 2025 15.6% Mensilmente
Vendite Totali di Veicoli Nuovi m/m 0.8% ago 2025 8.8% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Indice di Fiducia dei Consumatori FNB/BER -13 3 Q 2025 -10 Trimestralmente
Vendite al Dettaglio a/a 5.6% lug 2025 1.7% Mensilmente
Vendite al Dettaglio m/m 2.1% lug 2025 -0.1% Mensilmente