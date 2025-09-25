Calendario Economico
Calendario economico e indicatori del Sudafrica
Panoramica
|Indicatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL trim./trim.
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|33.2%
|2 Q 2025
|32.9%
|Trimestralmente
|IPC a/a
|3.3%
|ago 2025
|3.5%
|Mensilmente
|Decisione Tasso di Interesse SARB
|N/D
|7.25%
|Saldo Commerciale
|N/D
|lug 2025
|Mensilmente
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.25 08:00, ZAR, Indice di Fiducia dei Consumatori FNB/BER, Effettiva: -13, Precedente: -10
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP m/m, Previsione: 1.2%, Precedente: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP a/a, Previsione: 2.1%, Precedente: 1.5%
2025.09.26 19:30, ZAR, CFTC ZAR Posizioni Nette Non Commerciali, Effettiva: 9.2 K, Precedente: 9.5 K
2025.09.30 06:00, ZAR, Credito al Settore Privato a/a SARB, Previsione: 4.41%, Precedente: 5.84%
2025.09.30 06:00, ZAR, Riserva Monetaria M3 SARB a/a, Previsione: 6.72%, Precedente: 6.75%
2025.09.30 08:00, ZAR, Bollettino Trimestrale SARB
2025.09.30 12:00, ZAR, Saldo Commerciale
2025.10.01 09:00, ZAR, ABSA PMI Manifatturiero
2025.10.01 12:00, ZAR, Vendite Totali di Veicoli Nuovi, Precedente: 51.880 K
2025.10.01 12:00, ZAR, Vendite Totali di Veicoli Nuovi m/m, Precedente: 0.8%
2025.10.01 12:00, ZAR, Vendite Totali di Veicoli Nuovi a/a, Previsione: 17.2%, Precedente: 18.7%
2025.10.03 07:15, ZAR, Indice S&P Global PMI, Previsione: 50.3, Precedente: 50.1
2025.10.03 19:30, ZAR, CFTC ZAR Posizioni Nette Non Commerciali, Precedente: 9.2 K
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|CFTC ZAR Posizioni Nette Non Commerciali
|9.2 K
|23 set 2025
|9.5 K
|Settimanale
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|0.6%
|2 Q 2025
|0.8%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Disoccupazione
|8.367 M
|2 Q 2025
|8.228 M
|Trimestralmente
|Tasso di Disoccupazione
|33.2%
|2 Q 2025
|32.9%
|Trimestralmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|IPC Core a/a
|3.1%
|ago 2025
|3.0%
|Mensilmente
|IPC Core m/m
|0.1%
|ago 2025
|0.4%
|Mensilmente
|IPC a/a
|3.3%
|ago 2025
|3.5%
|Mensilmente
|IPC m/m
|-0.1%
|ago 2025
|0.9%
|Mensilmente
|IPP a/a
|N/D
|ago 2025
|1.5%
|Mensilmente
|IPP m/m
|N/D
|ago 2025
|0.7%
|Mensilmente
|Denaro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Credito al Settore Privato a/a SARB
|5.84%
|lug 2025
|4.98%
|Mensilmente
|Decisione Tasso di Interesse SARB
|N/D
|7.25%
|Prime Rate SARB
|N/D
|10.75%
|Riserva Monetaria M3 SARB a/a
|6.75%
|lug 2025
|7.27%
|Mensilmente
|Riserve Internazionali Lorde
|$70.416 B
|ago 2025
|$69.161 B
|Mensilmente
|Riserve Internazionali Nette
|$65.899 B
|ago 2025
|$65.143 B
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|R-82.786 B
|2 Q 2025
|R-47.834 B
|Trimestralmente
|Rapporto Conto Corrente - PIL
|-1.1%
|2 Q 2025
|-0.6%
|Trimestralmente
|Saldo Commerciale
|N/D
|lug 2025
|Mensilmente
|Governo
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Saldo di Bilancio Consolidato
|R-373.5 B
|R-346.5 B
|Saldo di Bilancio Consolidato - Rapporto PIL
|-5.0%
|-4.9%
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|ABSA PMI Manifatturiero
|N/D
|ago 2025
|50.8
|Mensilmente
|Indice S&P Global PMI
|50.1
|ago 2025
|50.3
|Mensilmente
|Indice di Fiducia delle Imprese RMB/BER
|N/D
|3 Q 2025
|40
|Trimestralmente
|Permessi Edilizi
|-4.7%
|lug 2025
|-12.5%
|Mensilmente
|Permessi Edilizi m/m
|8.0%
|lug 2025
|-16.6%
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera a/a
|-0.7%
|lug 2025
|1.9%
|Mensilmente
|Produzione Manifatturiera m/m
|-0.5%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Produzione Mineraria a/a
|4.4%
|lug 2025
|2.5%
|Mensilmente
|Produzione Mineraria m/m
|1.0%
|lug 2025
|0.4%
|Mensilmente
|Produzione Oro a/a
|-0.4%
|lug 2025
|2.9%
|Mensilmente
|Vendite Totali di Veicoli Nuovi
|51.880 K
|ago 2025
|51.489 K
|Mensilmente
|Vendite Totali di Veicoli Nuovi a/a
|18.7%
|ago 2025
|15.6%
|Mensilmente
|Vendite Totali di Veicoli Nuovi m/m
|0.8%
|ago 2025
|8.8%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Indice di Fiducia dei Consumatori FNB/BER
|-13
|3 Q 2025
|-10
|Trimestralmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|5.6%
|lug 2025
|1.7%
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio m/m
|2.1%
|lug 2025
|-0.1%
|Mensilmente