Calendario Economico
Vendite al dettaglio m/m Messico (Mexico Retail Sales m/m)
|Basso
|-0.2%
|-0.2%
|
0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.1%
|
-0.2%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Le Vendite al Dettaglio m/m riflettono la variazione percentuale delle vendite nel settore retail messicano, nel mese riportato rispetto al precedente. Il calcolo dell'indicatore include le vendite di prodotti alimentari, tessili e abbigliamento, forniture mediche, forniture per ufficio, beni personali, articoli per la casa, articoli per computer, mobili, automobili e pezzi di ricambio, nonché vendite al dettaglio online. La crescita delle vendite al dettaglio può influenzare positivamente le quotazioni del peso messicano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Vendite al dettaglio m/m Messico (Mexico Retail Sales m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress