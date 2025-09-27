Calendario Economico
Indice dei Prezzi delle Abitazioni Regno Unito (HPI) a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)
|Basso
|2.8%
|2.7%
|
3.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|3.1%
|
2.8%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi delle Abitazioni a/a misura le variazioni del valore medio degli immobili residenziali nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle transazioni immobiliari residenziali sono raccolte dai registri fondiari statali e dalle statistiche dei maggiori istituti di credito ipotecario del Regno Unito.
Il calcolo dell'indice si basa sui prezzi pagati dagli individui per l'acquisto di case. Sono escluse dai calcoli le seguenti registrazioni:
- Transazioni commerciali
- Vendite che non erano per il pieno valore di mercato
- Rifinanziamento di ipoteche esistenti
- Vendita di una quota di un immobile
- Trasferimenti a titolo di regalo, in base a un ordine di acquisto obbligatorio, sotto un ordine di tribunale
- Altre operazioni non per il pieno valore di mercato
Il set di dati raccolto contenente il prezzo di vendita dell'immobile non tiene conto delle caratteristiche fisiche delle case (tipo di proprietà, dimensioni, posizione e categoria di mercato). Pertanto, la regressione edonica e la regolazione del mix vengono utilizzate nel calcolo dell'indice. Inoltre, l'indice è destagionalizzato (poiché il mercato immobiliare è molto sensibile ai cambiamenti stagionali).
L'indice caratterizza lo stato del mercato immobiliare. A causa della destagionalizzazione, le variazioni dell'HPI mostrano un'inflazione quasi pura nel mercato immobiliare del Regno Unito. L'aumento dei prezzi delle case è un fattore favorevole per l'economia nazionale, in quanto parla di un aumento dell'inflazione in sterline. Pertanto, la crescita dell'HPI è vista come positiva per le quotazioni della sterlina britannica.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi delle Abitazioni Regno Unito (HPI) a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
