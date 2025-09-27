L'Indice dei Prezzi delle Abitazioni a/a misura le variazioni del valore medio degli immobili residenziali nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle transazioni immobiliari residenziali sono raccolte dai registri fondiari statali e dalle statistiche dei maggiori istituti di credito ipotecario del Regno Unito.

Il calcolo dell'indice si basa sui prezzi pagati dagli individui per l'acquisto di case. Sono escluse dai calcoli le seguenti registrazioni:

Transazioni commerciali

Vendite che non erano per il pieno valore di mercato

Rifinanziamento di ipoteche esistenti

Vendita di una quota di un immobile

Trasferimenti a titolo di regalo, in base a un ordine di acquisto obbligatorio, sotto un ordine di tribunale

Altre operazioni non per il pieno valore di mercato

Il set di dati raccolto contenente il prezzo di vendita dell'immobile non tiene conto delle caratteristiche fisiche delle case (tipo di proprietà, dimensioni, posizione e categoria di mercato). Pertanto, la regressione edonica e la regolazione del mix vengono utilizzate nel calcolo dell'indice. Inoltre, l'indice è destagionalizzato (poiché il mercato immobiliare è molto sensibile ai cambiamenti stagionali).

L'indice caratterizza lo stato del mercato immobiliare. A causa della destagionalizzazione, le variazioni dell'HPI mostrano un'inflazione quasi pura nel mercato immobiliare del Regno Unito. L'aumento dei prezzi delle case è un fattore favorevole per l'economia nazionale, in quanto parla di un aumento dell'inflazione in sterline. Pertanto, la crescita dell'HPI è vista come positiva per le quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori: