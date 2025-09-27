CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi delle Abitazioni Regno Unito (HPI) a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)

Paese:
Regno Unito
GBP, Sterlina
Sorgente:
Ufficio di Statistica Nazionale (Office for National Statistics)
Settore
Housing
Basso 2.8% 2.7%
3.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.1%
2.8%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi delle Abitazioni a/a misura le variazioni del valore medio degli immobili residenziali nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Le informazioni sulle transazioni immobiliari residenziali sono raccolte dai registri fondiari statali e dalle statistiche dei maggiori istituti di credito ipotecario del Regno Unito.

Il calcolo dell'indice si basa sui prezzi pagati dagli individui per l'acquisto di case. Sono escluse dai calcoli le seguenti registrazioni:

  • Transazioni commerciali
  • Vendite che non erano per il pieno valore di mercato
  • Rifinanziamento di ipoteche esistenti
  • Vendita di una quota di un immobile
  • Trasferimenti a titolo di regalo, in base a un ordine di acquisto obbligatorio, sotto un ordine di tribunale
  • Altre operazioni non per il pieno valore di mercato

Il set di dati raccolto contenente il prezzo di vendita dell'immobile non tiene conto delle caratteristiche fisiche delle case (tipo di proprietà, dimensioni, posizione e categoria di mercato). Pertanto, la regressione edonica e la regolazione del mix vengono utilizzate nel calcolo dell'indice. Inoltre, l'indice è destagionalizzato (poiché il mercato immobiliare è molto sensibile ai cambiamenti stagionali).

L'indice caratterizza lo stato del mercato immobiliare. A causa della destagionalizzazione, le variazioni dell'HPI mostrano un'inflazione quasi pura nel mercato immobiliare del Regno Unito. L'aumento dei prezzi delle case è un fattore favorevole per l'economia nazionale, in quanto parla di un aumento dell'inflazione in sterline. Pertanto, la crescita dell'HPI è vista come positiva per le quotazioni della sterlina britannica.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi delle Abitazioni Regno Unito (HPI) a/a (United Kingdom House Price Index (HPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
2.8%
2.7%
3.6%
giu 2025
3.7%
4.4%
2.7%
mag 2025
3.9%
3.7%
3.6%
apr 2025
3.5%
4.2%
7.0%
feb 2025
5.4%
4.7%
4.8%
dic 2024
4.6%
3.8%
3.9%
nov 2024
3.3%
5.1%
3.0%
ott 2024
3.4%
4.7%
2.8%
ago 2024
2.8%
2.2%
lug 2024
2.2%
3.5%
2.7%
giu 2024
2.7%
2.2%
mag 2024
2.2%
1.9%
1.3%
apr 2024
1.1%
0.4%
0.9%
mar 2024
1.8%
-0.2%
feb 2024
-0.2%
-1.3%
gen 2024
-0.6%
-2.0%
-1.4%
dic 2023
-1.4%
-2.1%
2.3%
nov 2023
-2.1%
-0.8%
1.3%
ott 2023
-1.2%
0.7%
0.6%
set 2023
-0.1%
0.2%
0.8%
ago 2023
0.2%
0.3%
0.7%
lug 2023
0.6%
0.5%
1.9%
giu 2023
1.7%
0.0%
1.8%
mag 2023
1.9%
1.1%
3.2%
apr 2023
3.5%
2.5%
4.1%
mar 2023
4.1%
7.6%
5.8%
feb 2023
5.5%
9.3%
6.5%
gen 2023
6.3%
10.9%
9.3%
dic 2022
9.8%
11.2%
10.6%
nov 2022
10.3%
12.2%
12.4%
ott 2022
12.6%
12.5%
9.9%
set 2022
9.5%
14.5%
13.1%
ago 2022
13.6%
13.1%
16.0%
lug 2022
15.5%
10.2%
7.8%
giu 2022
7.8%
12.5%
12.8%
mag 2022
12.8%
10.8%
11.9%
apr 2022
12.4%
9.7%
9.7%
mar 2022
9.8%
9.7%
11.3%
feb 2022
10.9%
9.3%
10.2%
gen 2022
9.6%
9.9%
10.0%
nov 2021
10.0%
10.2%
9.8%
ott 2021
10.2%
10.1%
12.3%
set 2021
11.8%
9.4%
10.2%
ago 2021
10.6%
9.8%
8.5%
lug 2021
8.0%
11.8%
13.1%
giu 2021
13.2%
9.5%
9.8%
mag 2021
10.0%
9.6%
9.6%
apr 2021
8.9%
9.5%
9.9%
mar 2021
10.2%
8.0%
9.2%
feb 2021
8.6%
7.1%
8.0%
12345
Esporta

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

