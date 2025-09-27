CalendarioSezioni

CFTC MXN Posizioni Non Commerciali (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)

Messico
MXN, Peso messicano
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Basso 83.4 K
78.0 K
83.4 K
Il rapporto settimanale MXN Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume di posizioni futures su peso messicano lunghe e corte aperte da trader non commerciali (speculativi). I dati corrispondono a posizioni detenute principalmente dai partecipanti ai mercati dei futures delle borse di Chicago e New York. Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni MXN lunghe negli Stati Uniti.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC MXN Posizioni Non Commerciali (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
83.4 K
78.0 K
16 set 2025
78.0 K
73.7 K
9 set 2025
73.7 K
73.0 K
2 set 2025
73.0 K
69.0 K
26 ago 2025
69.0 K
64.5 K
19 ago 2025
64.5 K
61.2 K
12 ago 2025
61.2 K
68.1 K
5 ago 2025
68.1 K
56.7 K
29 lug 2025
56.7 K
56.1 K
22 lug 2025
56.1 K
50.1 K
15 lug 2025
50.1 K
55.1 K
8 lug 2025
55.1 K
54.5 K
1 lug 2025
54.5 K
51.3 K
24 giu 2025
51.3 K
58.0 K
17 giu 2025
58.0 K
62.7 K
10 giu 2025
62.7 K
64.4 K
3 giu 2025
64.4 K
61.4 K
27 mag 2025
61.4 K
62.5 K
20 mag 2025
62.5 K
65.7 K
13 mag 2025
65.7 K
68.6 K
6 mag 2025
68.6 K
59.5 K
29 apr 2025
59.5 K
41.2 K
22 apr 2025
41.2 K
33.3 K
15 apr 2025
33.3 K
39.1 K
8 apr 2025
39.1 K
51.1 K
1 apr 2025
51.1 K
59.0 K
25 mar 2025
59.0 K
56.0 K
18 mar 2025
56.0 K
30.1 K
11 mar 2025
30.1 K
19.5 K
4 mar 2025
19.5 K
28.7 K
25 feb 2025
28.7 K
14.7 K
18 feb 2025
14.7 K
15.9 K
11 feb 2025
15.9 K
12.3 K
4 feb 2025
12.3 K
5.2 K
28 gen 2025
5.2 K
-1.5 K
21 gen 2025
-1.5 K
6.0 K
14 gen 2025
6.0 K
12.4 K
7 gen 2025
12.4 K
18.8 K
24 dic 2024
18.8 K
14.6 K
17 dic 2024
14.6 K
7.9 K
10 dic 2024
7.9 K
4.2 K
3 dic 2024
4.2 K
3.5 K
26 nov 2024
3.5 K
14.0 K
19 nov 2024
14.0 K
20.2 K
12 nov 2024
20.2 K
31.1 K
5 nov 2024
31.1 K
35.0 K
29 ott 2024
35.0 K
23.9 K
22 ott 2024
23.9 K
25.2 K
15 ott 2024
25.2 K
29.2 K
8 ott 2024
29.2 K
26.3 K
12345678...19
