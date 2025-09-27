Calendario Economico
CFTC MXN Posizioni Non Commerciali (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)
|Basso
|83.4 K
|
78.0 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
83.4 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il rapporto settimanale MXN Non-Commercial Net Positions della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume di posizioni futures su peso messicano lunghe e corte aperte da trader non commerciali (speculativi). I dati corrispondono a posizioni detenute principalmente dai partecipanti ai mercati dei futures delle borse di Chicago e New York. Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni MXN lunghe negli Stati Uniti.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC MXN Posizioni Non Commerciali (CFTC MXN Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress