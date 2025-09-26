Calendario Economico
Calendario economico e indicatori della Spagna
Calendario Economico
Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.26 07:00, EUR, PIL trim./trim., Effettiva: 0.8%, Previsione: 0.7%, Precedente: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, PIL a/a, Effettiva: 3.1%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.8%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC m/m, Previsione: -0.2%, Precedente: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC a/a, Previsione: 2.7%, Precedente: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, HICP m/m, Previsione: 0.5%, Precedente: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPCA a/a, Previsione: 2.7%, Precedente: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 3.4%, Precedente: 4.7%
2025.09.29 10:00, EUR, Fiducia nella Imprese, Previsione: -5.4, Precedente: -6.7
2025.09.30 08:00, EUR, Conto Corrente, Previsione: €6.596 B, Precedente: €5.030 B
2025.10.01 07:15, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 54.6, Precedente: 54.3
2025.10.02 07:00, EUR, Variazione della Disoccupazione, Previsione: -7.316 K, Precedente: 21.905 K
2025.10.02 08:40, EUR, Asta Bonos a 5 Anni, Precedente: 2.479%
2025.10.03 07:15, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 54.1, Precedente: 53.2
2025.10.03 07:15, EUR, Indice Composito S&P Global PMI, Precedente: 53.7
Indicatori economici
|Market
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Asta Bonos a 3 Anni
|2.212%
|2.166%
|Asta Bonos a 5 Anni
|2.479%
|2.386%
|Asta Letras a 12 Mesi
|1.986%
|1.945%
|Asta Letras a 3 Mesi
|1.909%
|1.929%
|Asta Letras a 6 Mesi
|1.958%
|1.932%
|Asta Letras a 9 Mesi
|1.968%
|1.959%
|Asta Obligacion a 10 Anni
|3.230%
|3.199%
|Asta Obligacion a 15 Anni
|3.671%
|3.611%
|Asta Obligacion a 30 Anni
|4.074%
|3.974%
|Asta Obligacion a 50 Anni
|3.874%
|2.851%
|PIL
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|PIL a/a
|3.1%
|2 Q 2025
|2.8%
|Trimestralmente
|PIL trim./trim.
|0.8%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestralmente
|Lavoro
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Tasso di Disoccupazione
|10.29%
|2 Q 2025
|11.36%
|Trimestralmente
|Variazione della Disoccupazione
|21.905 K
|ago 2025
|-1.357 K
|Mensilmente
|Prezzi
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|HICP m/m
|0.0%
|ago 2025
|0.0%
|Mensilmente
|IPC a/a
|2.7%
|ago 2025
|2.7%
|Mensilmente
|IPC m/m
|0.0%
|ago 2025
|0.0%
|Mensilmente
|IPCA a/a
|2.7%
|ago 2025
|2.7%
|Mensilmente
|IPP a/a
|-1.5%
|ago 2025
|0.3%
|Mensilmente
|Trade
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Conto Corrente
|€5.030 B
|giu 2025
|€6.440 B
|Mensilmente
|Saldo Commerciale
|€-4.009 B
|lug 2025
|€-3.588 B
|Mensilmente
|Azienda
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Fiducia nella Imprese
|-6.7
|ago 2025
|-4.8
|Mensilmente
|Indice Composito S&P Global PMI
|53.7
|ago 2025
|54.7
|Mensilmente
|Indice dei servizi S&P Global PMI
|53.2
|ago 2025
|55.1
|Mensilmente
|Indice manifatturiero S&P Global PMI
|54.3
|ago 2025
|51.9
|Mensilmente
|Produzione Industriale a/a
|2.5%
|lug 2025
|2.3%
|Mensilmente
|Consumatore
|Ultimo
|Riferimento
|Precedente
|Frequenza
|Fiducia dei Consumatori
|N/D
|ago 2025
|Mensilmente
|Vendite al Dettaglio a/a
|4.7%
|lug 2025
|6.2%
|Mensilmente