CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Calendario economico e indicatori della Spagna

Panoramica

Indicatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL trim./trim. 0.8% 2 Q 2025 0.7% Trimestralmente
Tasso di Disoccupazione 10.29% 2 Q 2025 11.36% Trimestralmente
IPC a/a 2.7% ago 2025 2.7% Mensilmente
Saldo Commerciale €​-4.009 B lug 2025 €​-3.588 B Mensilmente

Calendario Economico

Ora,
Valuta
Evento
Effettiva
Previsione
Precedente
2025.09.26 07:00, EUR, PIL trim./trim., Effettiva: 0.8%, Previsione: 0.7%, Precedente: 0.7%
2025.09.26 07:00, EUR, PIL a/a, Effettiva: 3.1%, Previsione: 2.8%, Precedente: 2.8%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC m/m, Previsione: -0.2%, Precedente: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPC a/a, Previsione: 2.7%, Precedente: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, HICP m/m, Previsione: 0.5%, Precedente: 0.0%
2025.09.29 07:00, EUR, IPCA a/a, Previsione: 2.7%, Precedente: 2.7%
2025.09.29 07:00, EUR, Vendite al Dettaglio a/a, Previsione: 3.4%, Precedente: 4.7%
2025.09.29 10:00, EUR, Fiducia nella Imprese, Previsione: -5.4, Precedente: -6.7
2025.09.30 08:00, EUR, Conto Corrente, Previsione: €​6.596 B, Precedente: €​5.030 B
2025.10.01 07:15, EUR, Indice manifatturiero S&P Global PMI, Previsione: 54.6, Precedente: 54.3
2025.10.02 07:00, EUR, Variazione della Disoccupazione, Previsione: -7.316 K, Precedente: 21.905 K
2025.10.02 08:40, EUR, Asta Bonos a 5 Anni, Precedente: 2.479%
2025.10.03 07:15, EUR, Indice dei servizi S&P Global PMI, Previsione: 54.1, Precedente: 53.2
2025.10.03 07:15, EUR, Indice Composito S&P Global PMI, Precedente: 53.7

Indicatori economici

Market Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Asta Bonos a 3 Anni 2.212% 2.166%
Asta Bonos a 5 Anni 2.479% 2.386%
Asta Letras a 12 Mesi 1.986% 1.945%
Asta Letras a 3 Mesi 1.909% 1.929%
Asta Letras a 6 Mesi 1.958% 1.932%
Asta Letras a 9 Mesi 1.968% 1.959%
Asta Obligacion a 10 Anni 3.230% 3.199%
Asta Obligacion a 15 Anni 3.671% 3.611%
Asta Obligacion a 30 Anni 4.074% 3.974%
Asta Obligacion a 50 Anni 3.874% 2.851%
PIL Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
PIL a/a 3.1% 2 Q 2025 2.8% Trimestralmente
PIL trim./trim. 0.8% 2 Q 2025 0.7% Trimestralmente
Lavoro Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Tasso di Disoccupazione 10.29% 2 Q 2025 11.36% Trimestralmente
Variazione della Disoccupazione 21.905 K ago 2025 -1.357 K Mensilmente
Prezzi Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
HICP m/m 0.0% ago 2025 0.0% Mensilmente
IPC a/a 2.7% ago 2025 2.7% Mensilmente
IPC m/m 0.0% ago 2025 0.0% Mensilmente
IPCA a/a 2.7% ago 2025 2.7% Mensilmente
IPP a/a -1.5% ago 2025 0.3% Mensilmente
Trade Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Conto Corrente €​5.030 B giu 2025 €​6.440 B Mensilmente
Saldo Commerciale €​-4.009 B lug 2025 €​-3.588 B Mensilmente
Azienda Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Fiducia nella Imprese -6.7 ago 2025 -4.8 Mensilmente
Indice Composito S&P Global PMI 53.7 ago 2025 54.7 Mensilmente
Indice dei servizi S&P Global PMI 53.2 ago 2025 55.1 Mensilmente
Indice manifatturiero S&P Global PMI 54.3 ago 2025 51.9 Mensilmente
Produzione Industriale a/a 2.5% lug 2025 2.3% Mensilmente
Consumatore Ultimo Riferimento Precedente Frequenza
Fiducia dei Consumatori N/D ago 2025 Mensilmente
Vendite al Dettaglio a/a 4.7% lug 2025 6.2% Mensilmente