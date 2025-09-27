Gli acquisti di titoli esteri da parte dei canadesi riflettono il valore totale di azioni, obbligazioni e titoli del mercato monetario emessi al di fuori del Canada e acquistati da residenti canadesi nel mese in corso.

Le statistiche delle transazioni internazionali coprono le operazioni tra tutti i partecipanti agli acquisti internazionali di titoli. Gli operatori possono essere imprese, governi, organizzazioni senza scopo di lucro e individui.

I dati per il calcolo statistico sono raccolti da questionari. Le informazioni vengono raccolte da intermediari che agiscono come broker o agenti per coloro che negoziano titoli. In alcuni casi, gli operatori (ad esempio, i grandi investitori istituzionali, come i fondi pensione) si impegnano per proprio conto, senza passare attraverso un intermediario. Tali operatori sono esaminati direttamente. Al momento, ci sono circa 25 operatori così grandi che vengono intervistati su base mensile. Anche 15 operatori che fanno trading per conto proprio, ma su scala minore, vengono intervistati direttamente su base trimestrale (i dati vengono poi estrapolati). Inoltre, vengono intervistati 55 intermediari di investimento.

Da un lato, gli acquisti di titoli esteri da parte dei canadesi aumentano la partecipazione dei residenti del Canada alla borsa degli investimenti internazionali e indicano lo sviluppo delle relazioni economiche internazionali. D'altra parte, questo significa in realtà deflussi di capitali. I residenti canadesi devono acquistare valuta estera per pagare titoli esteri. Pertanto, un aumento degli acquisti di titoli esteri da parte dei canadesi potrebbe avere un impatto negativo sulle quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori: