Acquisti di titoli esteri da parte di canadesi (Foreign Securities Purchases by Canadians)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Market
Basso $​17.413 B
$​9.043 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
$​17.413 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Gli acquisti di titoli esteri da parte dei canadesi riflettono il valore totale di azioni, obbligazioni e titoli del mercato monetario emessi al di fuori del Canada e acquistati da residenti canadesi nel mese in corso.

Le statistiche delle transazioni internazionali coprono le operazioni tra tutti i partecipanti agli acquisti internazionali di titoli. Gli operatori possono essere imprese, governi, organizzazioni senza scopo di lucro e individui.

I dati per il calcolo statistico sono raccolti da questionari. Le informazioni vengono raccolte da intermediari che agiscono come broker o agenti per coloro che negoziano titoli. In alcuni casi, gli operatori (ad esempio, i grandi investitori istituzionali, come i fondi pensione) si impegnano per proprio conto, senza passare attraverso un intermediario. Tali operatori sono esaminati direttamente. Al momento, ci sono circa 25 operatori così grandi che vengono intervistati su base mensile. Anche 15 operatori che fanno trading per conto proprio, ma su scala minore, vengono intervistati direttamente su base trimestrale (i dati vengono poi estrapolati). Inoltre, vengono intervistati 55 intermediari di investimento.

Da un lato, gli acquisti di titoli esteri da parte dei canadesi aumentano la partecipazione dei residenti del Canada alla borsa degli investimenti internazionali e indicano lo sviluppo delle relazioni economiche internazionali. D'altra parte, questo significa in realtà deflussi di capitali. I residenti canadesi devono acquistare valuta estera per pagare titoli esteri. Pertanto, un aumento degli acquisti di titoli esteri da parte dei canadesi potrebbe avere un impatto negativo sulle quotazioni in dollari canadesi.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
$​17.413 B
$​9.043 B
giu 2025
$​9.042 B
$​13.455 B
mag 2025
$​13.370 B
$​4.069 B
apr 2025
$​4.096 B
$​15.627 B
mar 2025
$​15.631 B
$​23.859 B
feb 2025
$​27.150 B
$​-3.004 B
gen 2025
$​-3.154 B
$​3.774 B
dic 2024
$​3.772 B
$​17.645 B
nov 2024
$​17.846 B
$​-2.650 B
ott 2024
$​-2.645 B
$​4.141 B
set 2024
$​4.141 B
$​12.254 B
ago 2024
$​12.339 B
$​4.601 B
lug 2024
$​4.451 B
$​16.352 B
giu 2024
$​16.352 B
$​3.758 B
mag 2024
$​3.857 B
$​0.675 B
apr 2024
$​0.002 B
$​35.612 B
mar 2024
$​35.612 B
$​24.157 B
feb 2024
$​24.189 B
$​-7.606 B
gen 2024
$​-7.594 B
$​29.399 B
dic 2023
$​29.399 B
$​12.381 B
nov 2023
$​12.525 B
$​-8.203 B
ott 2023
$​-8.202 B
$​9.604 B
set 2023
$​11.604 B
$​14.753 B
ago 2023
$​14.943 B
$​5.117 B
lug 2023
$​2.614 B
$​14.443 B
giu 2023
$​14.443 B
$​-1.710 B
mag 2023
$​-2.780 B
$​2.372 B
apr 2023
$​2.367 B
$​-5.589 B
mar 2023
$​-5.589 B
$​-1.618 B
feb 2023
$​-1.606 B
$​-16.178 B
gen 2023
$​-16.178 B
$​-2.287 B
dic 2022
$​-2.287 B
$​14.659 B
nov 2022
$​14.125 B
$​-1.674 B
ott 2022
$​-1.674 B
$​10.402 B
set 2022
$​9.564 B
$​-1.482 B
ago 2022
$​-1.407 B
$​4.286 B
lug 2022
$​4.303 B
$​-14.573 B
giu 2022
$​-12.301 B
$​0.832 B
mag 2022
$​0.573 B
$​29.204 B
apr 2022
$​29.204 B
$​-25.184 B
mar 2022
$​-23.983 B
$​-9.914 B
feb 2022
$​-9.681 B
$​-11.441 B
gen 2022
$​-14.417 B
$​21.285 B
dic 2021
$​21.285 B
$​17.614 B
nov 2021
$​17.518 B
$​5.408 B
ott 2021
$​5.410 B
$​17.160 B
set 2021
$​17.185 B
$​15.164 B
ago 2021
$​15.173 B
$​-4.689 B
lug 2021
$​-4.689 B
$​27.998 B
giu 2021
$​28.104 B
$​10.530 B
12345
