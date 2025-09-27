Calendario Economico
Indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea (IPC) su base mensile (European Union Consumer Price Index (CPI) m/m)
|Medio
|0.1%
|0.2%
|
0.2%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.3%
|
0.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo (ICP) su base mensile riflette una variazione dei prezzi di beni e servizi nell'eurozona in un dato mese rispetto al precedente. L'IPC è calcolato separatamente per ciascuno Stato dell'eurozona. Quindi i dati ottenuti vengono compilati nell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) secondo la metodologia approvata.
L'IPC riflette le variazioni dei prezzi dal punto di vista delle famiglie, ovvero dei consumatori finali di beni e servizi. Il paniere di calcolo dell'indice comprende 12 principali categorie di beni e servizi: cibo, alcol e tabacco, abbigliamento, alloggi, servizi domestici, salute, trasporti, comunicazioni, attività ricreative e culturali, istruzione, alberghi e ristoranti e "varie".
I beni e i servizi che non fanno parte della spesa finale al consumo delle famiglie sono esclusi dal calcolo. Il calcolo non include alcune categorie di spese che non possono essere incluse nel sistema unico, come il gioco d'azzardo, l'affitto imputato di alloggi, l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione sanitaria statale, i servizi di intermediazione finanziaria misurati indirettamente, ecc.
L'indice dei prezzi al consumo, nonché l'inflazione nell'eurozona, è una misura della stabilità dei prezzi utilizzata dal Consiglio direttivo della BCE per valutare l'efficacia della politica monetaria. La crescita dell'IPC a fronte di un'inflazione insufficiente è considerata positiva per le quotazioni in euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo dell'Unione europea (IPC) su base mensile (European Union Consumer Price Index (CPI) m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
