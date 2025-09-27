CalendarioSezioni

Posizioni nette non commerciali CFTC BRL (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)

Brasile
BRL, Real brasiliano
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Il rapporto settimanale "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)" fornisce i dettagli sulle posizioni nette per gli operatori "non commercial" nei mercati dei futures statunitensi. I dati corrispondono a posizioni detenute principalmente dai partecipanti ai mercati dei futures delle borse di Chicago e New York.

I trader sono classificati come "non commercial" quando operano in modo speculativo, ad esempio: "day trader" e "swing trader". Gli stessi trader possono essere definiti come "day trader" in una parte delle attività e come "holders" (trader che commerciano a lungo termine) in un'altra parte di essi. Tutto ciò si riflette nel rapporto "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)".

La CFTC pubblica i suoi rapporti sulle transazioni completate e sulle posizioni aperte per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti si basano sui dati sulle posizioni fornite dai broker registrati presso la Futures Commission Merchant (FCM) dalle società di compensazione e dalle borse. Il dipartimento di analisi della CFTC fornisce solo le informazioni, ma non spiega i motivi per cui alcuni tipi di posizioni si accumulano.

La crescita delle posizioni di acquisto speculativo in BRL indica indirettamente un aumento dell'attività di mercato di questa valuta, ma non ha un impatto diretto sul suo prezzo dato il piccolo volume di dati rispetto alla scala globale.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell'"Posizioni nette non commerciali CFTC BRL (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
65.5 K
62.2 K
16 set 2025
62.2 K
56.1 K
9 set 2025
56.1 K
33.2 K
2 set 2025
33.2 K
28.9 K
26 ago 2025
28.9 K
30.4 K
19 ago 2025
30.4 K
39.6 K
12 ago 2025
39.6 K
24.6 K
5 ago 2025
24.6 K
23.9 K
29 lug 2025
23.9 K
25.9 K
22 lug 2025
25.9 K
24.2 K
15 lug 2025
24.2 K
49.0 K
8 lug 2025
49.0 K
52.2 K
1 lug 2025
52.2 K
44.7 K
24 giu 2025
44.7 K
51.7 K
17 giu 2025
51.7 K
39.3 K
10 giu 2025
39.3 K
30.8 K
3 giu 2025
30.8 K
46.8 K
27 mag 2025
46.8 K
26.3 K
20 mag 2025
26.3 K
43.5 K
13 mag 2025
43.5 K
25.0 K
6 mag 2025
25.0 K
68.3 K
29 apr 2025
68.3 K
49.9 K
22 apr 2025
49.9 K
49.0 K
15 apr 2025
49.0 K
45.1 K
8 apr 2025
45.1 K
37.0 K
1 apr 2025
37.0 K
40.3 K
25 mar 2025
40.3 K
40.7 K
18 mar 2025
40.7 K
41.9 K
11 mar 2025
41.9 K
43.2 K
4 mar 2025
43.2 K
2.4 K
25 feb 2025
2.4 K
0.9 K
18 feb 2025
0.9 K
1.1 K
11 feb 2025
1.1 K
0.2 K
4 feb 2025
0.2 K
-38.5 K
28 gen 2025
-38.5 K
-34.1 K
21 gen 2025
-34.1 K
-34.9 K
14 gen 2025
-34.9 K
-33.0 K
7 gen 2025
-33.0 K
-20.7 K
24 dic 2024
-20.7 K
-20.9 K
17 dic 2024
-20.9 K
-16.4 K
10 dic 2024
-16.4 K
-17.4 K
3 dic 2024
-17.4 K
-7.6 K
26 nov 2024
-7.6 K
-7.3 K
19 nov 2024
-7.3 K
-7.6 K
12 nov 2024
-7.6 K
-12.5 K
5 nov 2024
-12.5 K
-4.3 K
29 ott 2024
-4.3 K
-2.8 K
22 ott 2024
-2.8 K
-5.1 K
15 ott 2024
-5.1 K
-10.0 K
8 ott 2024
-10.0 K
-38.3 K
