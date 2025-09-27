Calendario Economico
Posizioni nette non commerciali CFTC BRL (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)
|Medio
|65.5 K
|
62.2 K
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|
65.5 K
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il rapporto settimanale "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)" fornisce i dettagli sulle posizioni nette per gli operatori "non commercial" nei mercati dei futures statunitensi. I dati corrispondono a posizioni detenute principalmente dai partecipanti ai mercati dei futures delle borse di Chicago e New York.
I trader sono classificati come "non commercial" quando operano in modo speculativo, ad esempio: "day trader" e "swing trader". Gli stessi trader possono essere definiti come "day trader" in una parte delle attività e come "holders" (trader che commerciano a lungo termine) in un'altra parte di essi. Tutto ciò si riflette nel rapporto "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)".
La CFTC pubblica i suoi rapporti sulle transazioni completate e sulle posizioni aperte per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti si basano sui dati sulle posizioni fornite dai broker registrati presso la Futures Commission Merchant (FCM) dalle società di compensazione e dalle borse. Il dipartimento di analisi della CFTC fornisce solo le informazioni, ma non spiega i motivi per cui alcuni tipi di posizioni si accumulano.
La crescita delle posizioni di acquisto speculativo in BRL indica indirettamente un aumento dell'attività di mercato di questa valuta, ma non ha un impatto diretto sul suo prezzo dato il piccolo volume di dati rispetto alla scala globale.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Posizioni nette non commerciali CFTC BRL (CFTC BRL Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress