Il rapporto settimanale "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)" fornisce i dettagli sulle posizioni nette per gli operatori "non commercial" nei mercati dei futures statunitensi. I dati corrispondono a posizioni detenute principalmente dai partecipanti ai mercati dei futures delle borse di Chicago e New York.

I trader sono classificati come "non commercial" quando operano in modo speculativo, ad esempio: "day trader" e "swing trader". Gli stessi trader possono essere definiti come "day trader" in una parte delle attività e come "holders" (trader che commerciano a lungo termine) in un'altra parte di essi. Tutto ciò si riflette nel rapporto "Commodity Futures Trading Commission (CFTC)".

La CFTC pubblica i suoi rapporti sulle transazioni completate e sulle posizioni aperte per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti si basano sui dati sulle posizioni fornite dai broker registrati presso la Futures Commission Merchant (FCM) dalle società di compensazione e dalle borse. Il dipartimento di analisi della CFTC fornisce solo le informazioni, ma non spiega i motivi per cui alcuni tipi di posizioni si accumulano.

La crescita delle posizioni di acquisto speculativo in BRL indica indirettamente un aumento dell'attività di mercato di questa valuta, ma non ha un impatto diretto sul suo prezzo dato il piccolo volume di dati rispetto alla scala globale.

Ultimi valori: