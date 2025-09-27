CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Stati Uniti continuano le richieste di sussidi di disoccupazione (United States Continuing Jobless Claims)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti (United States Department of Labor)
Settore
Lavoro
Medio 1.926 M 1.913 M
1.928 M
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
1.923 M
1.926 M
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Le continue richieste di sussidi di disoccupazione riflettono il numero di persone che hanno ricevuto sussidi di disoccupazione per un certo periodo di tempo. L'indicatore viene pubblicato su base settimanale. Una persona che riceve sussidi di disoccupazione deve ripresentare una dichiarazione di disoccupazione dopo ogni settimana di disoccupazione. Pertanto, il numero di persone che ricevono sussidi di disoccupazione è calcolato dal numero di tali richieste ripetute.

I sussidi di disoccupazione sono finanziati dal sistema assicurativo governativo. Al fine di incoraggiare le persone a cercare lavoro, i sussidi vengono pagati per un periodo limitato e tali benefici sono inferiori ai salari medi in tutto il paese. Il richiedente deve soddisfare i seguenti criteri: la persona deve essere attivamente alla ricerca di un lavoro (ed essere in grado di dimostrarlo), deve essere disoccupata per motivi economici e deve essere riconosciuta come non licenziata per giusta causa.

Questa cifra non riflette il tasso di disoccupazione generale degli Stati Uniti, poiché non include i disoccupati che non hanno diritto al sussidio o non ne fanno richiesta. I dati sono associati al livello di disoccupazione, ma non è una correlazione al 100%.

In generale, il numero di richieste continue riflette i cicli economici, ma non è un indicatore principale della salute del mercato del lavoro. Gli economisti prestano maggiore attenzione alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Tuttavia, una forte diminuzione del numero di crediti può anche essere collegata all'impiego di tale richiedente.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Stati Uniti continuano le richieste di sussidi di disoccupazione (United States Continuing Jobless Claims)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
13 set 2025
1.926 M
1.913 M
1.928 M
6 set 2025
1.920 M
1.935 M
1.927 M
30 ago 2025
1.939 M
1.923 M
1.939 M
23 ago 2025
1.940 M
1.959 M
1.944 M
16 ago 2025
1.954 M
1.972 M
1.961 M
9 ago 2025
1.972 M
1.967 M
1.942 M
2 ago 2025
1.953 M
1.952 M
1.968 M
26 lug 2025
1.974 M
1.956 M
1.936 M
19 lug 2025
1.946 M
1.966 M
1.946 M
12 lug 2025
1.955 M
1.972 M
1.951 M
5 lug 2025
1.956 M
1.958 M
1.954 M
28 giu 2025
1.965 M
1.998 M
1.955 M
21 giu 2025
1.964 M
1.962 M
1.964 M
14 giu 2025
1.974 M
1.971 M
1.937 M
7 giu 2025
1.945 M
1.918 M
1.951 M
31 mag 2025
1.956 M
1.898 M
1.902 M
24 mag 2025
1.904 M
1.902 M
1.907 M
17 mag 2025
1.919 M
1.931 M
1.893 M
10 mag 2025
1.903 M
1.833 M
1.867 M
3 mag 2025
1.881 M
1.917 M
1.872 M
26 apr 2025
1.879 M
1.875 M
1.908 M
19 apr 2025
1.916 M
1.858 M
1.833 M
12 apr 2025
1.841 M
1.877 M
1.878 M
5 apr 2025
1.885 M
1.821 M
1.844 M
29 mar 2025
1.850 M
1.876 M
1.893 M
22 mar 2025
1.903 M
1.870 M
1.847 M
15 mar 2025
1.856 M
1.875 M
1.881 M
8 mar 2025
1.892 M
1.873 M
1.859 M
1 mar 2025
1.870 M
1.873 M
1.897 M
22 feb 2025
1.897 M
1.869 M
1.855 M
15 feb 2025
1.862 M
1.872 M
1.867 M
8 feb 2025
1.869 M
1.873 M
1.845 M
1 feb 2025
1.850 M
1.874 M
1.886 M
25 gen 2025
1.886 M
1.866 M
1.850 M
18 gen 2025
1.858 M
1.859 M
1.900 M
11 gen 2025
1.899 M
1.850 M
1.853 M
4 gen 2025
1.859 M
1.876 M
1.877 M
28 dic 2024
1.867 M
1.864 M
1.834 M
21 dic 2024
1.844 M
1.903 M
1.896 M
14 dic 2024
1.910 M
1.871 M
1.864 M
7 dic 2024
1.874 M
1.889 M
1.879 M
30 nov 2024
1.886 M
1.845 M
1.871 M
23 nov 2024
1.871 M
1.939 M
1.896 M
16 nov 2024
1.907 M
1.888 M
1.898 M
9 nov 2024
1.908 M
1.876 M
1.872 M
2 nov 2024
1.873 M
1.855 M
1.884 M
26 ott 2024
1.892 M
1.890 M
1.853 M
19 ott 2024
1.862 M
1.848 M
1.888 M
12 ott 2024
1.897 M
1.845 M
1.869 M
5 ott 2024
1.867 M
1.843 M
1.858 M
12345678...19
Esporta

Widget calendario economico per il tuo sito web

Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.

I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress

Download
MQL5 Algo Trading Community
Tipo di widget
Lingua
Color theme
Formato data
Dimensioni
×
Visualizzare le informazioni
Periodo di calendario predefinito
Il tuo codice di incorporamento