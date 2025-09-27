Le continue richieste di sussidi di disoccupazione riflettono il numero di persone che hanno ricevuto sussidi di disoccupazione per un certo periodo di tempo. L'indicatore viene pubblicato su base settimanale. Una persona che riceve sussidi di disoccupazione deve ripresentare una dichiarazione di disoccupazione dopo ogni settimana di disoccupazione. Pertanto, il numero di persone che ricevono sussidi di disoccupazione è calcolato dal numero di tali richieste ripetute.

I sussidi di disoccupazione sono finanziati dal sistema assicurativo governativo. Al fine di incoraggiare le persone a cercare lavoro, i sussidi vengono pagati per un periodo limitato e tali benefici sono inferiori ai salari medi in tutto il paese. Il richiedente deve soddisfare i seguenti criteri: la persona deve essere attivamente alla ricerca di un lavoro (ed essere in grado di dimostrarlo), deve essere disoccupata per motivi economici e deve essere riconosciuta come non licenziata per giusta causa.

Questa cifra non riflette il tasso di disoccupazione generale degli Stati Uniti, poiché non include i disoccupati che non hanno diritto al sussidio o non ne fanno richiesta. I dati sono associati al livello di disoccupazione, ma non è una correlazione al 100%.

In generale, il numero di richieste continue riflette i cicli economici, ma non è un indicatore principale della salute del mercato del lavoro. Gli economisti prestano maggiore attenzione alle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione Tuttavia, una forte diminuzione del numero di crediti può anche essere collegata all'impiego di tale richiedente.

Ultimi valori: