IPC troncato canadese su base annuale (Canada Trimmed CPI y/y)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Prezzi
Basso 3.0% 3.1%
3.1%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
3.0%
3.0%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo troncato su base annuale riflette le variazioni percentuali dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi che rappresentano la quota maggiore delle spese delle famiglie. Le componenti IPC con i tassi mensili più bassi di variazione dei prezzi sono escluse dal calcolo. L'IPC tagliato serve come misura del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita ridotta dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari canadesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"IPC troncato canadese su base annuale (Canada Trimmed CPI y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
3.0%
3.1%
3.1%
lug 2025
3.0%
3.1%
3.0%
giu 2025
3.0%
3.2%
3.0%
mag 2025
3.0%
3.2%
3.1%
apr 2025
3.1%
2.7%
2.9%
mar 2025
2.8%
2.9%
2.9%
feb 2025
2.9%
2.6%
2.7%
gen 2025
2.7%
2.5%
2.5%
dic 2024
2.5%
2.4%
2.6%
nov 2024
2.7%
2.3%
2.7%
ott 2024
2.6%
2.3%
2.4%
set 2024
2.4%
2.6%
2.4%
ago 2024
2.4%
2.8%
2.7%
lug 2024
2.7%
2.9%
2.8%
giu 2024
2.9%
2.9%
2.9%
mag 2024
2.9%
3.0%
2.8%
apr 2024
2.9%
3.1%
3.2%
mar 2024
3.1%
2.9%
3.2%
feb 2024
3.2%
3.6%
3.4%
gen 2024
3.4%
4.1%
3.7%
dic 2023
3.7%
3.5%
3.5%
nov 2023
3.5%
3.2%
3.5%
ott 2023
3.5%
3.8%
3.7%
set 2023
3.7%
4.0%
3.9%
ago 2023
3.9%
3.5%
3.6%
lug 2023
3.6%
3.4%
3.7%
giu 2023
3.7%
3.4%
3.8%
mag 2023
3.8%
3.9%
4.2%
apr 2023
4.2%
4.0%
4.4%
mar 2023
4.4%
4.4%
4.4%
feb 2023
4.8%
4.9%
5.1%
gen 2023
5.1%
5.5%
5.3%
dic 2022
5.3%
5.6%
5.4%
nov 2022
5.3%
5.5%
5.3%
ott 2022
5.3%
5.1%
5.2%
set 2022
5.2%
5.0%
5.2%
ago 2022
5.2%
5.3%
5.4%
lug 2022
5.4%
5.7%
5.5%
giu 2022
5.5%
5.8%
5.4%
mag 2022
5.4%
5.5%
5.2%
apr 2022
5.1%
5.1%
4.8%
mar 2022
4.7%
4.0%
4.4%
feb 2022
4.3%
3.9%
4.0%
gen 2022
4.0%
3.5%
3.8%
dic 2021
3.7%
3.3%
3.4%
nov 2021
3.4%
3.3%
3.3%
ott 2021
3.3%
3.7%
3.3%
set 2021
3.4%
3.5%
3.3%
ago 2021
3.3%
2.9%
3.1%
lug 2021
3.1%
2.7%
2.7%
123
Esporta

