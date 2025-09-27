L'indice dei prezzi al consumo troncato su base annuale riflette le variazioni percentuali dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi che rappresentano la quota maggiore delle spese delle famiglie. Le componenti IPC con i tassi mensili più bassi di variazione dei prezzi sono escluse dal calcolo. L'IPC tagliato serve come misura del sentiment dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita ridotta dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni in dollari canadesi.

