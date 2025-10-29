CalendarioSezioni

Consumo Domestico Norvegia a/a (Norway Household Consumption y/y)

Paese:
Norvegia
NOK, Corona norvegese
Sorgente:
Statistiche Norvegia (SSB) (Statistics Norway (SSB))
Settore
Consumatore
Basso 3.8%
6.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

Il Consumo delle Famiglie Norvegesi a/a riflette una variazione dei beni durevoli e non durevoli consumati dalle famiglie norvegesi nel mese riportato rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice riflette i consumi puramente interni e pertanto non include i consumi delle famiglie all'estero, come gli acquisti diretti dall'estero.

L'indicatore misura il consumo delle famiglie, che include il consumo di cibo, bevande, tabacco, elettricità, combustibile per riscaldamento, automobili, carburante per motori e altri beni. Questa serie di dati di origine è diversa dall'indice delle vendite al dettaglio, che non copre le vendite di veicoli e carburante.

L'indice è pubblicato mensilmente dalla Devision for National Accounts of Statistics Norway. La principale fonte di dati è l'indice delle vendite al dettaglio per categorie e settori economici. Questi dati sono integrati da informazioni sulle vendite di veicoli dalla Norwegian Road Federation, nonché da statistiche sulle vendite di carburante ed energia.

I consumi delle famiglie fanno parte del PIL basato sulla spesa ed è un potere che spinge la crescita economica. Inoltre, l'indice funge da indicatore della crescita economica e dell'ottimismo dei consumatori. Pertanto, le letture degli indicatori superiori alle aspettative possono essere considerate positive per le quotazioni in corone norvegesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Consumo Domestico Norvegia a/a (Norway Household Consumption y/y)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
giu 2025
3.8%
6.6%
mar 2025
5.5%
1.5%
gen 2025
6.4%
-0.8%
dic 2024
-0.7%
2.1%
nov 2024
2.2%
5.1%
ott 2024
3.2%
0.8%
set 2024
1.1%
1.2%
ago 2024
1.0%
1.2%
lug 2024
1.2%
-1.6%
giu 2024
-1.6%
0.7%
mag 2024
0.7%
6.8%
apr 2024
6.8%
-10.1%
mar 2024
-9.9%
4.5%
feb 2024
4.6%
3.8%
gen 2024
3.9%
-14.3%
dic 2023
-14.6%
-5.5%
nov 2023
-5.4%
-3.4%
ott 2023
-2.9%
-5.8%
set 2023
-5.9%
-3.3%
ago 2023
-2.9%
-2.0%
lug 2023
-2.0%
-1.5%
giu 2023
-1.5%
-1.8%
mag 2023
-1.8%
-9.0%
apr 2023
-8.9%
0.2%
mar 2023
0.1%
-4.2%
feb 2023
-4.2%
-7.0%
gen 2023
-7.1%
4.4%
dic 2022
4.3%
-1.6%
nov 2022
-1.6%
-5.1%
ott 2022
-5.2%
-6.0%
set 2022
-6.0%
-5.0%
ago 2022
-4.8%
-13.5%
lug 2022
-13.6%
-8.6%
giu 2022
-8.2%
-4.0%
mag 2022
-3.7%
4.1%
apr 2022
4.0%
-2.3%
mar 2022
-2.4%
-4.0%
feb 2022
-4.0%
-2.3%
gen 2022
-2.7%
2.4%
dic 2021
2.1%
4.0%
nov 2021
4.0%
-3.1%
ott 2021
-2.1%
3.2%
set 2021
3.2%
6.4%
ago 2021
5.9%
1.2%
lug 2021
1.4%
8.1%
giu 2021
8.4%
7.0%
mag 2021
7.0%
4.2%
apr 2021
4.3%
19.4%
mar 2021
18.5%
5.0%
feb 2021
5.0%
7.6%
12
