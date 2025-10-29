Il Consumo delle Famiglie Norvegesi a/a riflette una variazione dei beni durevoli e non durevoli consumati dalle famiglie norvegesi nel mese riportato rispetto allo stesso mese di un anno fa. L'indice riflette i consumi puramente interni e pertanto non include i consumi delle famiglie all'estero, come gli acquisti diretti dall'estero.

L'indicatore misura il consumo delle famiglie, che include il consumo di cibo, bevande, tabacco, elettricità, combustibile per riscaldamento, automobili, carburante per motori e altri beni. Questa serie di dati di origine è diversa dall'indice delle vendite al dettaglio, che non copre le vendite di veicoli e carburante.

L'indice è pubblicato mensilmente dalla Devision for National Accounts of Statistics Norway. La principale fonte di dati è l'indice delle vendite al dettaglio per categorie e settori economici. Questi dati sono integrati da informazioni sulle vendite di veicoli dalla Norwegian Road Federation, nonché da statistiche sulle vendite di carburante ed energia.

I consumi delle famiglie fanno parte del PIL basato sulla spesa ed è un potere che spinge la crescita economica. Inoltre, l'indice funge da indicatore della crescita economica e dell'ottimismo dei consumatori. Pertanto, le letture degli indicatori superiori alle aspettative possono essere considerate positive per le quotazioni in corone norvegesi.

Ultimi valori: