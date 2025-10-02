Calendario Economico
Utilizzo della Capacità Svezia trim./trim. (Sweden Capacity Utilization q/q)
|Basso
|0.4%
|0.0%
|
0.6%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.4%
|
0.4%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Utilizzo della Capacità trim./trim.della Svezia riflette la dinamica trimestrale dell'utilizzo delle capacità nel settore industriale svedese. Serve come indicatore della crescita della produzione e della domanda di manufatti.
Il tasso di Utilizzo della Capacità è un concetto in economia e contabilità gestionale che indica quanta capacità di produzione di attrezzature l'azienda o il Paese sta effettivamente utilizzando. Pertanto, si riferisce alla produzione effettiva, cioè a ciò che è stato prodotto "effettivamente" utilizzando l'apparecchiatura installata rispetto al volume potenziale di prodotti che possono essere fabbricati quando l'apparecchiatura è completamente utilizzata.
L'indicatore è pubblicato da Statistics Sweden. La pubblicazione completa contiene una ripartizione per settore: minerario, energetico, beni strumentali, beni durevoli, ecc.
L'elevato utilizzo della capacità è associato a livelli elevati di produzione e occupazione. Pertanto, letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Utilizzo della Capacità Svezia trim./trim. (Sweden Capacity Utilization q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
