Utilizzo della Capacità Svezia trim./trim. (Sweden Capacity Utilization q/q)

Paese:
Svezia
SEK, Corona svedese
Sorgente:
Statistiche Svezia (SCB) (Statistics Sweden (SCB))
Settore
Azienda
Basso 0.4% 0.0%
0.6%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.4%
0.4%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'Utilizzo della Capacità trim./trim.della Svezia riflette la dinamica trimestrale dell'utilizzo delle capacità nel settore industriale svedese. Serve come indicatore della crescita della produzione e della domanda di manufatti.

Il tasso di Utilizzo della Capacità è un concetto in economia e contabilità gestionale che indica quanta capacità di produzione di attrezzature l'azienda o il Paese sta effettivamente utilizzando. Pertanto, si riferisce alla produzione effettiva, cioè a ciò che è stato prodotto "effettivamente" utilizzando l'apparecchiatura installata rispetto al volume potenziale di prodotti che possono essere fabbricati quando l'apparecchiatura è completamente utilizzata.

L'indicatore è pubblicato da Statistics Sweden. La pubblicazione completa contiene una ripartizione per settore: minerario, energetico, beni strumentali, beni durevoli, ecc.

L'elevato utilizzo della capacità è associato a livelli elevati di produzione e occupazione. Pertanto, letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Utilizzo della Capacità Svezia trim./trim. (Sweden Capacity Utilization q/q)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
0.4%
0.0%
0.6%
1 Q 2025
0.5%
-0.1%
0.5%
4 Q 2024
0.7%
-0.2%
-1.4%
3 Q 2024
-0.9%
0.1%
-0.3%
2 Q 2024
0.6%
0.3%
0.2%
1 Q 2024
0.2%
-0.2%
-1.3%
4 Q 2023
-1.3%
0.6%
-0.8%
3 Q 2023
-0.5%
0.1%
-0.1%
2 Q 2023
0.6%
0.1%
0.8%
1 Q 2023
0.8%
-0.3%
-0.4%
4 Q 2022
-0.1%
0.3%
-1.0%
3 Q 2022
-0.9%
-0.3%
0.6%
2 Q 2022
0.8%
0.2%
0.2%
1 Q 2022
0.1%
0.0%
-0.3%
4 Q 2021
0.1%
-0.6%
-0.4%
3 Q 2021
-0.7%
1.4%
1.5%
2 Q 2021
1.6%
4.8%
1.8%
1 Q 2021
1.4%
5.1%
1.9%
4 Q 2020
1.7%
1.2%
3.8%
3 Q 2020
4.4%
-5.6%
-6.7%
2 Q 2020
-6.3%
0.2%
-0.3%
1 Q 2020
-0.2%
1.7%
-1.9%
4 Q 2019
-2.1%
-0.4%
0.5%
3 Q 2019
0.5%
0.1%
2 Q 2019
0.0%
0.3%
1 Q 2019
0.5%
-0.5%
4 Q 2018
-0.6%
0.2%
3 Q 2018
0.2%
0.5%
2 Q 2018
0.6%
-0.7%
1 Q 2018
-0.4%
-0.3%
4 Q 2017
-0.3%
0.2%
3 Q 2017
0.2%
0.5%
2 Q 2017
0.5%
0.6%
1 Q 2017
0.4%
1.0%
4 Q 2016
1.0%
-0.6%
3 Q 2016
-0.3%
-0.2%
2 Q 2016
-0.2%
0.6%
1 Q 2016
0.9%
-0.4%
4 Q 2015
-0.4%
-1.0%
3 Q 2015
-1.0%
-0.3%
2 Q 2015
1.0%
0.2%
1 Q 2015
-0.2%
0.6%
4 Q 2014
0.5%
-0.4%
3 Q 2014
-0.2%
