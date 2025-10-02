L'Utilizzo della Capacità trim./trim.della Svezia riflette la dinamica trimestrale dell'utilizzo delle capacità nel settore industriale svedese. Serve come indicatore della crescita della produzione e della domanda di manufatti.

Il tasso di Utilizzo della Capacità è un concetto in economia e contabilità gestionale che indica quanta capacità di produzione di attrezzature l'azienda o il Paese sta effettivamente utilizzando. Pertanto, si riferisce alla produzione effettiva, cioè a ciò che è stato prodotto "effettivamente" utilizzando l'apparecchiatura installata rispetto al volume potenziale di prodotti che possono essere fabbricati quando l'apparecchiatura è completamente utilizzata.

L'indicatore è pubblicato da Statistics Sweden. La pubblicazione completa contiene una ripartizione per settore: minerario, energetico, beni strumentali, beni durevoli, ecc.

L'elevato utilizzo della capacità è associato a livelli elevati di produzione e occupazione. Pertanto, letture degli indicatori superiori alle attese possono essere considerate positive per le quotazioni delle corone svedesi.

