CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
STATI UNITI Commissione per il Commercio dei Futures sulle Materie Prime (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Settore
Market
Medio 266.7 K
266.4 K
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
266.7 K
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
Il rapporto settimanale sulle Posizioni Nette Non Commerciali in Oro della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni in oro lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe in oro negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

L'oro è una dei beni di riserva più popolari nei mercati globali. Le quotazioni dell'oro spesso crescono in mezzo al calo delle quotazioni in dollari: i trader tendono a preferire l'oro quando non sono sicuri della stabilità del dollaro. Pertanto, la crescita del volume netto delle posizioni speculative sull'oro può indirettamente suggerire condizioni generalmente sfavorevoli sul mercato. Tuttavia, poiché il rapporto CFTC copre una piccola quantità di dati (a livello globale), raramente ha un forte impatto sulle quotazioni in oro o in dollari.

Ultimi valori:

dati effettivi

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)"indicatore macroeconomico.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
23 set 2025
266.7 K
266.4 K
16 set 2025
266.4 K
261.7 K
9 set 2025
261.7 K
249.5 K
2 set 2025
249.5 K
214.3 K
26 ago 2025
214.3 K
212.6 K
19 ago 2025
212.6 K
229.5 K
12 ago 2025
229.5 K
237.1 K
5 ago 2025
237.1 K
223.6 K
29 lug 2025
223.6 K
253.0 K
22 lug 2025
253.0 K
213.1 K
15 lug 2025
213.1 K
203.0 K
8 lug 2025
203.0 K
202.0 K
1 lug 2025
202.0 K
195.0 K
24 giu 2025
195.0 K
200.6 K
17 giu 2025
200.6 K
187.5 K
10 giu 2025
187.5 K
187.9 K
3 giu 2025
187.9 K
174.2 K
27 mag 2025
174.2 K
164.0 K
20 mag 2025
164.0 K
161.2 K
13 mag 2025
161.2 K
162.5 K
6 mag 2025
162.5 K
163.3 K
29 apr 2025
163.3 K
175.4 K
22 apr 2025
175.4 K
202.2 K
15 apr 2025
202.2 K
200.7 K
8 apr 2025
200.7 K
238.4 K
1 apr 2025
238.4 K
249.8 K
25 mar 2025
249.8 K
257.9 K
18 mar 2025
257.9 K
236.1 K
11 mar 2025
236.1 K
243.3 K
4 mar 2025
243.3 K
261.6 K
25 feb 2025
261.6 K
268.7 K
18 feb 2025
268.7 K
284.5 K
11 feb 2025
284.5 K
302.5 K
4 feb 2025
302.5 K
299.4 K
28 gen 2025
299.4 K
300.8 K
21 gen 2025
300.8 K
279.4 K
14 gen 2025
279.4 K
254.9 K
7 gen 2025
254.9 K
247.6 K
24 dic 2024
247.6 K
262.0 K
17 dic 2024
262.0 K
275.6 K
10 dic 2024
275.6 K
259.7 K
3 dic 2024
259.7 K
250.3 K
26 nov 2024
250.3 K
234.4 K
19 nov 2024
234.4 K
236.5 K
12 nov 2024
236.5 K
255.3 K
5 nov 2024
255.3 K
278.7 K
29 ott 2024
278.7 K
296.2 K
22 ott 2024
296.2 K
286.4 K
15 ott 2024
286.4 K
278.2 K
8 ott 2024
278.2 K
299.9 K
12345678...19
