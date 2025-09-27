Il rapporto settimanale sulle Posizioni Nette Non Commerciali in Oro della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) riflette la differenza tra il volume totale di posizioni in oro lunghe e corte esistenti sul mercato e aperte da trader non commerciali (speculativi). Il rapporto include solo i mercati dei futures statunitensi (Borse di Chicago e New York). Quindi, l'indicatore è un volume netto di posizioni lunghe in oro negli Stati Uniti.

I trader non commerciali aprono posizioni NON per la copertura nel mercato dei futures o delle opzioni. Questo gruppo comprende solo operazioni speculative. Lo stesso trader può essere definito commerciale per le negoziazioni con alcuni asset e non commerciale con altri. Questa classificazione si riflette nei rapporti CFTC.

La CFTC pubblica un rapporto sulle posizioni nette e gli impegni dei trader per aiutare i trader e gli analisti a comprendere le dinamiche del mercato. Questi rapporti sono compilati sulla base dei dati sulle posizioni fornite da broker FCM, società di compensazione e cambi di valuta. Il dipartimento analitico della CFTC fornisce solo dati, ma non fornisce spiegazioni sul motivo per cui tale rapporto di posizioni è stato elaborato.

L'oro è una dei beni di riserva più popolari nei mercati globali. Le quotazioni dell'oro spesso crescono in mezzo al calo delle quotazioni in dollari: i trader tendono a preferire l'oro quando non sono sicuri della stabilità del dollaro. Pertanto, la crescita del volume netto delle posizioni speculative sull'oro può indirettamente suggerire condizioni generalmente sfavorevoli sul mercato. Tuttavia, poiché il rapporto CFTC copre una piccola quantità di dati (a livello globale), raramente ha un forte impatto sulle quotazioni in oro o in dollari.

Ultimi valori: