Gli indici dei responsabili degli acquisti (PMI) in Germania sono compilati da IHS Markit e si basano su sondaggi di un campione rappresentativo di 1000 aziende dell'industria e dei servizi. Gli indici Flash si basano su circa l'85% del feedback del sondaggio mensile e forniscono quindi una stima anticipata dettagliata dei PMI finali.

Il PMI composito di produzione è una media ponderata dell'indice della produzione manifatturiera e dell'indice dell'attività delle imprese dei servizi.

L'indice dell'attività commerciale nel settore dei servizi è l'equivalente diretto dell'indice della produzione industriale e si basa sulla domanda "L'attività commerciale nella tua azienda è superiore, uguale o inferiore rispetto a un mese fa?" L'indice dei responsabili degli acquisti per l'industria è un indice costituito dalla combinazione ponderata dei seguenti cinque sottoindici (ponderazione tra parentesi): nuovi ordini (0,3), produzione (0,25), occupazione (0,2), tempi di consegna (0,15), scorte di materie prime (0,1). L'indice dei tempi di consegna è un indice inverso. L'indice di produzione industriale si basa sulla domanda "La produzione / prestazione nella tua azienda è superiore, uguale o inferiore a un mese fa?"

Le medie tra le stime preliminari e le PMI finali (valore finale meno valore flash) differiscono solo leggermente a seconda delle serie di dati cronologici disponibili dal gennaio 2006.

L'Einkaufsmanagerindex™/Purchasing Managers' Index® (EMI™, PMI®) traccia la situazione economica effettiva nel settore privato il più presto possibile, riflettendo l'andamento delle vendite, dell'occupazione, delle scorte e dei prezzi. Gli indici sono tenuti in grande considerazione dai responsabili delle decisioni nel mondo degli affari, dai governi e dai ricercatori economici presso le istituzioni finanziarie e sono spesso utilizzati da loro. Forniscono informazioni appropriate per una migliore comprensione del contesto economico e fungono da orientamento per le decisioni sulla strategia aziendale e di investimento. I PMI svolgono anche un ruolo particolarmente importante nelle decisioni sui tassi di interesse di molte banche centrali (compresa la Banca centrale europea). Molto prima delle statistiche ufficiali, i PMI sono i primi indicatori anticipatori disponibili per fornire informazioni mensili sull'effettivo sviluppo dell'economia.

L'indice è un indice precoce per l'economia nel suo complesso. La crescita del PMI combinato è un indice di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per l'euro.

