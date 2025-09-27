Calendario Economico
Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Germania (PMI) (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))
|Basso
|N/D
|50.5
|
50.5
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Gli indici dei responsabili degli acquisti (PMI) in Germania sono compilati da IHS Markit e si basano su sondaggi di un campione rappresentativo di 1000 aziende dell'industria e dei servizi. Gli indici Flash si basano su circa l'85% del feedback del sondaggio mensile e forniscono quindi una stima anticipata dettagliata dei PMI finali.
Il PMI composito di produzione è una media ponderata dell'indice della produzione manifatturiera e dell'indice dell'attività delle imprese dei servizi.
L'indice dell'attività commerciale nel settore dei servizi è l'equivalente diretto dell'indice della produzione industriale e si basa sulla domanda "L'attività commerciale nella tua azienda è superiore, uguale o inferiore rispetto a un mese fa?" L'indice dei responsabili degli acquisti per l'industria è un indice costituito dalla combinazione ponderata dei seguenti cinque sottoindici (ponderazione tra parentesi): nuovi ordini (0,3), produzione (0,25), occupazione (0,2), tempi di consegna (0,15), scorte di materie prime (0,1). L'indice dei tempi di consegna è un indice inverso. L'indice di produzione industriale si basa sulla domanda "La produzione / prestazione nella tua azienda è superiore, uguale o inferiore a un mese fa?"
Le medie tra le stime preliminari e le PMI finali (valore finale meno valore flash) differiscono solo leggermente a seconda delle serie di dati cronologici disponibili dal gennaio 2006.
L'Einkaufsmanagerindex™/Purchasing Managers' Index® (EMI™, PMI®) traccia la situazione economica effettiva nel settore privato il più presto possibile, riflettendo l'andamento delle vendite, dell'occupazione, delle scorte e dei prezzi. Gli indici sono tenuti in grande considerazione dai responsabili delle decisioni nel mondo degli affari, dai governi e dai ricercatori economici presso le istituzioni finanziarie e sono spesso utilizzati da loro. Forniscono informazioni appropriate per una migliore comprensione del contesto economico e fungono da orientamento per le decisioni sulla strategia aziendale e di investimento. I PMI svolgono anche un ruolo particolarmente importante nelle decisioni sui tassi di interesse di molte banche centrali (compresa la Banca centrale europea). Molto prima delle statistiche ufficiali, i PMI sono i primi indicatori anticipatori disponibili per fornire informazioni mensili sull'effettivo sviluppo dell'economia.
L'indice è un indice precoce per l'economia nel suo complesso. La crescita del PMI combinato è un indice di condizioni di mercato favorevoli e può essere considerata positiva per l'euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice composito dei responsabili degli acquisti S&P Global Germania (PMI) (S&P Global Germany Composite Purchasing Managers Index (PMI))"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress