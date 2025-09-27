La Variazione delle Scorte di Olio Combustibile dell'Energy Information Administration (EIA) è una caratteristica indiretta della domanda statunitense di prodotti petroliferi raffinati che consente una previsione a breve termine della domanda di petrolio greggio dell'industria statunitense. L'olio combustibile è ciò che rimane dopo la separazione delle frazioni leggere dal petrolio o dai prodotti petroliferi. L'olio combustibile viene utilizzato per il riscaldamento degli edifici e per produrre elettricità. Inoltre, alcuni tipi di olio combustibile sono utilizzati come combustibile per bruciatori industriali di media potenza.

L'indicatore è incluso nel rapporto settimanale dell'Energy Information Administration del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti.

L'EIA include questo rapporto nel Weekly Petroleum Status Report (WPSR) insieme ad altre informazioni su forniture, scorte e prezzi del petrolio greggio e dei principali prodotti petroliferi. È una fonte affidabile di informazioni aggiornate sull'industria energetica utilizzata da produttori, stampa, responsabili politici, consumatori e analisti, nonché dalle autorità statali e locali. I dati del rapporto descrivono l'offerta e la disposizione di petrolio greggio e prodotti petroliferi negli Stati Uniti e nelle grandi regioni degli Stati Uniti.

La variazione delle Scorte di Olio Combustibile cambia a seconda della stagione: ad esempio, il consumo di olio combustibile aumenta in inverno, quando le persone hanno bisogno di riscaldare gli edifici. Ecco perché l'indicatore viene raramente interpretato da solo. L'indicatore non ha praticamente alcun impatto diretto sulle quotazioni del petrolio greggio. Viene interpretato insieme ad altri indicatori del mercato petrolifero di maggior rilevanza.

Ultimi valori: