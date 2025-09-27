L'Indice del Saldo Commerciale Rettificato del Giappone mostra la differenza tra esportazioni e importazioni. Un valore positivo indica un surplus commerciale, mentre uno negativo suggerisce un deficit commerciale. L'indice è destagionalizzato.

Il Giappone non è un paese in cui il petrolio grezzo può essere preso, quindi la maggior parte dell'energia dipende dai paesi produttori di petrolio. Ci sono anche l'energia idroelettrica, geotermica, eolica e nucleare, ma questi tipi hanno una quota minore rispetto all'energia termica. Pertanto, è necessario importare una grande quantità di petrolio greggio, che ha un grande impatto sul saldo commerciale.

Il saldo commerciale del Giappone era in deficit, quando il prezzo del petrolio è aumentato bruscamente, ma è generalmente redditizio nella tendenza di base. Questo perché l'esportazione giapponese include prodotti industriali ad alto valore aggiunto, mentre le importazioni tendono a includere molta energia e materie prime industriali e hanno significativamente meno probabilità di aumentare.

L'impatto del rapporto sul Saldo Commerciale sullo yen giapponese è ambiguo e dipende anche da molti altri indicatori economici. Inoltre, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.

