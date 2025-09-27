CalendarioSezioni

Saldo Commerciale Rettificato Giappone (Japan Adjusted Trade Balance)

Paese:
Giappone
JPY, Yen giapponese
Sorgente:
Dogana Giapponese (Japan Customs)
Settore
Trade
Medio ¥​-150.1 B ¥​-366.1 B
¥​-292.8 B
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
¥​-86.3 B
¥​-150.1 B
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice del Saldo Commerciale Rettificato del Giappone mostra la differenza tra esportazioni e importazioni. Un valore positivo indica un surplus commerciale, mentre uno negativo suggerisce un deficit commerciale. L'indice è destagionalizzato.

Il Giappone non è un paese in cui il petrolio grezzo può essere preso, quindi la maggior parte dell'energia dipende dai paesi produttori di petrolio. Ci sono anche l'energia idroelettrica, geotermica, eolica e nucleare, ma questi tipi hanno una quota minore rispetto all'energia termica. Pertanto, è necessario importare una grande quantità di petrolio greggio, che ha un grande impatto sul saldo commerciale.

Il saldo commerciale del Giappone era in deficit, quando il prezzo del petrolio è aumentato bruscamente, ma è generalmente redditizio nella tendenza di base. Questo perché l'esportazione giapponese include prodotti industriali ad alto valore aggiunto, mentre le importazioni tendono a includere molta energia e materie prime industriali e hanno significativamente meno probabilità di aumentare.

L'impatto del rapporto sul Saldo Commerciale sullo yen giapponese è ambiguo e dipende anche da molti altri indicatori economici. Inoltre, lo yen giapponese tende ad essere più influenzato dagli indicatori esteri rispetto a quelli nazionali.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Saldo Commerciale Rettificato Giappone (Japan Adjusted Trade Balance)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
¥​-150.1 B
¥​-366.1 B
¥​-292.8 B
lug 2025
¥​-303.0 B
¥​-380.3 B
¥​-247.6 B
giu 2025
¥​-235.5 B
¥​-392.5 B
¥​-291.6 B
mag 2025
¥​-305.5 B
¥​-407.3 B
¥​-349.2 B
apr 2025
¥​-408.9 B
¥​-428.3 B
¥​-291.7 B
mar 2025
¥​-233.6 B
¥​-296.2 B
¥​191.4 B
feb 2025
¥​182.3 B
¥​-537.3 B
¥​-601.3 B
gen 2025
¥​-856.6 B
¥​-161.1 B
¥​-221.0 B
dic 2024
¥​-33.0 B
¥​-62.6 B
¥​-388.7 B
nov 2024
¥​-384.2 B
¥​-524.7 B
¥​-229.2 B
ott 2024
¥​-357.7 B
¥​-428.7 B
¥​-274.6 B
set 2024
¥​-187.2 B
¥​-872.0 B
¥​-472.0 B
ago 2024
¥​-595.9 B
¥​-861.1 B
¥​-677.3 B
lug 2024
¥​-755.2 B
¥​-756.6 B
¥​-819.6 B
giu 2024
¥​-816.8 B
¥​-517.8 B
¥​-644.3 B
mag 2024
¥​-618.2 B
¥​-983.9 B
¥​-581.3 B
apr 2024
¥​-560.8 B
¥​-367.9 B
¥​-681.9 B
mar 2024
¥​-701.5 B
¥​-344.3 B
¥​-566.2 B
feb 2024
¥​-451.6 B
¥​150.9 B
¥​12.6 B
gen 2024
¥​235.3 B
¥​-542.3 B
¥​-440.1 B
dic 2023
¥​-412.7 B
¥​-517.3 B
¥​-350.6 B
nov 2023
¥​-408.9 B
¥​-446.4 B
¥​-501.3 B
ott 2023
¥​-462.0 B
¥​-493.1 B
¥​-420.3 B
set 2023
¥​-434.1 B
¥​-554.8 B
¥​-553.0 B
ago 2023
¥​-555.7 B
¥​-553.6 B
¥​-600.2 B
lug 2023
¥​-557.2 B
¥​-663.7 B
¥​-540.2 B
giu 2023
¥​-553.2 B
¥​-897.0 B
¥​-771.0 B
mag 2023
¥​-777.8 B
¥​-1116.6 B
¥​-1035.5 B
apr 2023
¥​-1017.2 B
¥​-1208.0 B
¥​-1213.5 B
mar 2023
¥​-1209.9 B
¥​-1514.5 B
¥​-1253.0 B
feb 2023
¥​-1190.7 B
¥​-1812.7 B
¥​-1823.3 B
gen 2023
¥​-1821.3 B
¥​-1763.0 B
¥​-1820.2 B
dic 2022
¥​-1724.2 B
¥​-2056.3 B
¥​-1779.4 B
nov 2022
¥​-1732.3 B
¥​-2263.4 B
¥​-2207.6 B
ott 2022
¥​-2299.2 B
¥​-2263.4 B
¥​-2036.8 B
set 2022
¥​-2009.8 B
¥​-2376.4 B
¥​-2337.8 B
ago 2022
¥​-2371.3 B
¥​-2125.3 B
¥​-2155.6 B
lug 2022
¥​-2133.3 B
¥​-2003.8 B
¥​-1950.0 B
giu 2022
¥​-1928.9 B
¥​-1849.8 B
¥​-1888.6 B
mag 2022
¥​-1931.4 B
¥​-1297.2 B
¥​-1580.5 B
apr 2022
¥​-1618.9 B
¥​-967.4 B
¥​-1019.4 B
mar 2022
¥​-899.8 B
¥​-987.6 B
¥​-1066.6 B
feb 2022
¥​-1031.4 B
¥​-686.1 B
¥​-776.9 B
gen 2022
¥​-932.6 B
¥​-457.7 B
¥​-549.5 B
dic 2021
¥​-435.3 B
¥​-462.6 B
¥​-473.9 B
nov 2021
¥​-486.8 B
¥​-531.1 B
¥​-418.3 B
ott 2021
¥​-444.7 B
¥​-446.1 B
¥​-605.5 B
set 2021
¥​-624.8 B
¥​-108.0 B
¥​-336.7 B
ago 2021
¥​-271.8 B
¥​-18.8 B
¥​-5.9 B
lug 2021
¥​52.7 B
¥​-23.1 B
¥​-62.7 B
12345
