Calendario Economico
Prodotto Interno Lordo Norvegia (PIL) a/a (Norway Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Basso
|-2.1%
|-0.3%
|
-0.3%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-1.2%
|
-2.1%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Norvegia a/a riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti a livello nazionale durante un determinato trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.
Esistono tre approcci al calcolo del PIL: dal punto di vista della produzione, in termini di entrate ricevute e in termini di spese sostenute.
- L'approccio di produzione per il calcolo del PIL si basa sul calcolo del valore aggiunto (i costi intermedi sono sottratti dal valore totale dei manufatti).
- L'approccio al reddito comprende la somma del valore aggiunto di quattro parti: redditi da lavoro dipendente, imposte sui prodotti e sulla produzione meno sussidi, risultato lordo di gestione e altri redditi.
- L'approccio della spesa è la somma di tutte le spese finali all'interno dell'economia. Ciò include le spese finali per consumi, gli investimenti lordi e le esportazioni nette di beni e servizi.
Tutti e tre gli approcci sono applicati nel calcolo del PIL della Norvegia. I dati di origine per il calcolo del PIL sono tratti dai Conti Nazionali, che includono indici dei prezzi alla produzione e al consumo, dati sui prezzi al dettaglio, dati sulla produzione, indicatori del mercato del lavoro, dati sul reddito delle famiglie, ecc. Per separare la variazione reale del PIL dai processi inflazionistici, viene inoltre applicato un deflatore.
Il PIL è la principale misura della forza economica del paese. La crescita stabile del PIL indica la sostenibilità del sistema economico e finanziario. Pertanto, può essere visto come positivo per le quotazioni della corona norvegese.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Prodotto Interno Lordo Norvegia (PIL) a/a (Norway Gross Domestic Product (GDP) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
Widget calendario economico per il tuo sito web
Crea il tuo calendario di eventi economici. Per fare ciò, è sufficiente specificare le sue dimensioni e il periodo di visualizzazione. Puoi utilizzare liberamente questo widget sui tuoi siti web. In cambio, ti chiediamo di mantenere invariato il codice fornito.
I dati del calendario vengono forniti così come sono. La frequenza e il calendario del rilascio delle notizie economiche, così come i valori dei parametri economici possono cambiare a nostra insaputa. È possibile utilizzare le informazioni fornite, ma si accettano tutti i rischi associati nel prendere decisioni commerciali basate sui dati del calendario.
Usa il plugin ufficiale per i siti WordPress