Il Prodotto Interno Lordo (PIL) della Norvegia a/a riflette il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti a livello nazionale durante un determinato trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente.

Esistono tre approcci al calcolo del PIL: dal punto di vista della produzione, in termini di entrate ricevute e in termini di spese sostenute.

L'approccio di produzione per il calcolo del PIL si basa sul calcolo del valore aggiunto (i costi intermedi sono sottratti dal valore totale dei manufatti).

L'approccio al reddito comprende la somma del valore aggiunto di quattro parti: redditi da lavoro dipendente, imposte sui prodotti e sulla produzione meno sussidi, risultato lordo di gestione e altri redditi.

L'approccio della spesa è la somma di tutte le spese finali all'interno dell'economia. Ciò include le spese finali per consumi, gli investimenti lordi e le esportazioni nette di beni e servizi.

Tutti e tre gli approcci sono applicati nel calcolo del PIL della Norvegia. I dati di origine per il calcolo del PIL sono tratti dai Conti Nazionali, che includono indici dei prezzi alla produzione e al consumo, dati sui prezzi al dettaglio, dati sulla produzione, indicatori del mercato del lavoro, dati sul reddito delle famiglie, ecc. Per separare la variazione reale del PIL dai processi inflazionistici, viene inoltre applicato un deflatore.

Il PIL è la principale misura della forza economica del paese. La crescita stabile del PIL indica la sostenibilità del sistema economico e finanziario. Pertanto, può essere visto come positivo per le quotazioni della corona norvegese.

