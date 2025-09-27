Calendario Economico
Produzione nel settore delle costruzioni dell'Unione Europea su base mensile (European Union Construction Output m/m)
|Basso
|0.5%
|1.0%
|
-0.7%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|0.0%
|
0.5%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
La produzione nel settore delle costruzioni su base mensile mostra il volume della produzione (in termini monetari) e dell'attività nel settore delle costruzioni dell'eurozona in un dato mese rispetto al precedente. Il calcolo include la costruzione nei settori privato e di ingegneria civile (come ponti, edifici pubblici, ecc.). L'indicatore si basa su dati destagionalizzati. Inoltre, il valore è corretto per l'inflazione.
Poiché il resoconto accurato dei volumi di costruzione è piuttosto problematico, l'indice viene misurato sulla base di diversi indicatori:
- Produttività delle imprese di costruzione (l'opzione preferita, che riflette al meglio i volumi di costruzione)
- Fatturato delle imprese di costruzione (il calcolo include le sovvenzioni ma non include l'IVA)
- Coinvolgimento della forza lavoro
- Materiali da costruzione utilizzati
- Dati amministrativi, come i permessi di costruzione rilasciati
Sebbene la quota relativa delle costruzioni nell'attività economica europea sia diminuita negli ultimi anni, l'edilizia continua ad essere di grande importanza nelle economie degli Stati membri. La produzione nel settore delle costruzioni ha una grande quota nel calcolo del PIL dell'eurozona e viene utilizzata nella valutazione preliminare dell'attività economica dell'eurozona, insieme all'indice della produzione industriale. I dati della produzione nel settore delle costruzioni possono anche essere interpretati come un indicatore principale dell'attività nel mercato immobiliare.
La crescita degli indicatori può essere considerata positiva per le quotazioni dell'euro.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Produzione nel settore delle costruzioni dell'Unione Europea su base mensile (European Union Construction Output m/m)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
