Attività economica IBC-Br della Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)

Paese:
Brasile
BRL, Real brasiliano
Sorgente:
Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil)
Settore
Azienda
Basso 26.54% 7.52%
1.06%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.35%
26.54%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice di attività economica della Banca centrale del Brasile (IBC-Br) è un indicatore sviluppato come preliminare per il prodotto interno lordo (PIL) del paese. In questo senso, è un termometro per l'economia in cui la Banca centrale del Brasile utilizza questo indice come strumento per definire il tasso di interesse di base (tasso Selic) dell'economia brasiliana.

Questo indice include stime di crescita per i settori agricolo, industriale e dei servizi considerando l'evoluzione dell'offerta totale di produzione, insieme ai prodotti di importazione e anche le tasse approvate dal governo e dal congresso nazionale.

IBC-Br e il prodotto interno lordo (PIL) sono indicatori che misurano l'attività economica, dove IBC-Br riflette la pendenza del PIL, ma non necessariamente una previsione, poiché presentano differenze molto significative in relazione alle loro metodologie di calcolo. Le differenze tra i due indicatori si riflettono nei risultati finali.

IBC-Br riflette il comportamento dell'attività economica, guidando la politica di controllo dell'inflazione da parte del comitato di politica monetaria (COPOM). Il PIL è calcolato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) dalla somma dei beni e servizi prodotti in Brasile. Più alto è l'indice IBC-Br, migliore è l'economia del Brasile, aumentando il valore del real brasiliano.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Attività economica IBC-Br della Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
26.54%
7.52%
1.06%
giu 2025
1.19%
-0.35%
-52.18%
mag 2025
-52.33%
32.94%
-10.90%
apr 2025
-10.97%
-0.35%
38.02%
mar 2025
37.85%
-0.35%
114.26%
feb 2025
114.38%
0.04%
17.23%
gen 2025
0.89%
0.07%
-0.60%
dic 2024
-0.73%
0.16%
0.16%
nov 2024
0.10%
0.05%
0.09%
ott 2024
0.14%
-0.05%
0.88%
set 2024
0.84%
-0.21%
0.24%
ago 2024
0.23%
-0.04%
-0.59%
lug 2024
-0.41%
0.42%
1.36%
giu 2024
1.37%
-0.21%
0.41%
mag 2024
0.25%
-1.09%
0.26%
apr 2024
0.01%
-0.34%
-0.36%
mar 2024
-0.34%
0.10%
0.34%
feb 2024
0.40%
0.69%
0.52%
gen 2024
0.60%
0.07%
0.82%
dic 2023
0.82%
-0.05%
0.10%
nov 2023
0.01%
-0.44%
-0.18%
ott 2023
-0.06%
-0.36%
-0.05%
set 2023
-0.06%
0.01%
-0.81%
ago 2023
-0.77%
0.19%
0.42%
lug 2023
0.44%
0.19%
0.22%
giu 2023
0.63%
-0.03%
-2.05%
mag 2023
-2.00%
-0.13%
0.81%
apr 2023
0.56%
-0.18%
-0.14%
mar 2023
-0.15%
-0.02%
2.53%
feb 2023
3.32%
0.13%
-0.09%
gen 2023
-0.04%
0.21%
0.47%
dic 2022
0.29%
0.02%
-0.77%
nov 2022
-0.55%
-0.25%
-0.28%
ott 2022
-0.05%
-0.26%
0.00%
set 2022
0.05%
0.06%
-1.13%
ago 2022
-1.13%
0.24%
1.67%
lug 2022
1.17%
0.24%
0.93%
giu 2022
0.69%
-0.14%
-0.26%
mag 2022
-0.11%
-0.64%
apr 2022
-0.44%
-0.39%
1.09%
feb 2022
0.34%
0.06%
-0.73%
gen 2022
-0.99%
0.63%
0.32%
dic 2021
0.33%
0.29%
0.51%
nov 2021
0.69%
-0.45%
-0.28%
ott 2021
-0.40%
-0.08%
-0.46%
set 2021
-0.27%
0.24%
-0.29%
ago 2021
-0.15%
0.64%
0.23%
lug 2021
0.60%
0.01%
0.92%
giu 2021
1.14%
-0.41%
-0.55%
mag 2021
-0.43%
-0.65%
0.85%
1234
