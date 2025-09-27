Calendario Economico
Attività economica IBC-Br della Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)
|Basso
|26.54%
|7.52%
|
1.06%
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
|-0.35%
|
26.54%
|Prossima versione
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'indice di attività economica della Banca centrale del Brasile (IBC-Br) è un indicatore sviluppato come preliminare per il prodotto interno lordo (PIL) del paese. In questo senso, è un termometro per l'economia in cui la Banca centrale del Brasile utilizza questo indice come strumento per definire il tasso di interesse di base (tasso Selic) dell'economia brasiliana.
Questo indice include stime di crescita per i settori agricolo, industriale e dei servizi considerando l'evoluzione dell'offerta totale di produzione, insieme ai prodotti di importazione e anche le tasse approvate dal governo e dal congresso nazionale.
IBC-Br e il prodotto interno lordo (PIL) sono indicatori che misurano l'attività economica, dove IBC-Br riflette la pendenza del PIL, ma non necessariamente una previsione, poiché presentano differenze molto significative in relazione alle loro metodologie di calcolo. Le differenze tra i due indicatori si riflettono nei risultati finali.
IBC-Br riflette il comportamento dell'attività economica, guidando la politica di controllo dell'inflazione da parte del comitato di politica monetaria (COPOM). Il PIL è calcolato dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE) dalla somma dei beni e servizi prodotti in Brasile. Più alto è l'indice IBC-Br, migliore è l'economia del Brasile, aumentando il valore del real brasiliano.
Ultimi valori:
dati effettivi
previsione
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Attività economica IBC-Br della Banca centrale del Brasile (Central Bank of Brazil IBC-Br Economic Activity)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni dell'indicatore economico per le date specificate.
Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.
