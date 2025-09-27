Le vendite al dettaglio in Canada su base mensile mostrano variazioni nel volume delle merci vendute dai rivenditori alle famiglie (in termini monetari) nel mese specificato rispetto al mese precedente. L'indicatore è calcolato in base all'indagine sui negozi al dettaglio di diversi tipi e dimensioni. Il calcolo include grandi supermercati e piccoli negozi e separatamente le vendite di e-commerce al dettaglio. Il calcolo non include gli operatori di distributori automatici, i rivenditori di carburante e altri esercizi di vendita diretta. L'indice calcolato è destagionalizzato, in quanto alcuni mesi sono considerati periodi di picco in termini di vendite al dettaglio.

I dati sulle vendite al dettaglio forniscono un indicatore mensile chiave del comportamento dei consumatori in Canada. È anche una componente importante del PIL. La Banca del Canada tiene conto di questo indicatore quando adotta la decisione sui tassi di interesse. Le aziende utilizzano l'indice delle vendite al dettaglio per monitorare l'efficienza operativa e preparare strategie di investimento.

La pubblicazione del rapporto sulle vendite al dettaglio può influire sulle quotazioni in dollari canadesi. Un rallentamento della crescita delle vendite al dettaglio mostra che i consumatori hanno ridotto il loro livello di spesa. Ciò può portare a un calo dell'attività economica e avere un effetto negativo sul dollaro canadese.

Ultimi valori: