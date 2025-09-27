L'IPC core Metà Mese m/m mostra la variazione media dei prezzi per il paniere di beni e servizi di consumo, nel periodo riportato rispetto al periodo di riferimento (primo semestre di luglio 2018). Questo paniere è rappresentativo delle famiglie messicane e riflette il consumo totale in Messico. L'indice core non include i prodotti agricoli, l'elettricità e varie tariffe migliorate dal governo. La crescita dell'indice può essere vista come positiva per le quotazioni del peso messicano.

Ultimi valori: