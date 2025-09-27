L’indice centrale dei prezzi al consumo (IPC) canadese su base mensile mostra la variazione dei prezzi di un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese riportato rispetto al mese precedente. Il paniere contiene beni e servizi di qualità e quantità immutabili o equivalenti, pertanto l'indice mostra solo una pura variazione di prezzo. I prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia sono esclusi dal calcolo dell'indice a causa della loro elevata volatilità.

Ogni elemento del paniere ha un certo peso nel calcolo dell'indice, a seconda della quota di spesa sul suo consumo. Il paniere viene rivisto ogni due anni. I beni e i servizi pubblici forniti dai governi e quelli per i quali non esiste un prezzo di mercato sono esclusi dal paniere. Ad esempio, ciò include i servizi sanitari ricevuti attraverso il sistema di assicurazione sanitaria e alcuni tipi di premi assicurativi. Tuttavia, sono inclusi farmaci, cure dentistiche e servizi di cura degli occhi. Alcol e tabacco sono inclusi nel calcolo, perché rappresentano una spesa significativa.

Le statistiche non includono le persone che vivono in famiglie collettive (detenuti, pazienti cronici in ospedale e case di cura), coloro che vivono nelle riserve indiane e i rappresentanti ufficiali di paesi stranieri.

L'indice è calcolato in relazione al periodo di riferimento (attualmente questo è l'anno 2002), per il quale il valore è pari a 100.

L'indice dei prezzi al consumo è utilizzato come indicatore della variazione del livello complessivo dell'inflazione al consumo. Viene utilizzato nell'adeguamento dei pagamenti contratti, come salari, affitti e assegni sociali. È anche usato come deflatore di vari aggregati economici. La Banca del Canada utilizza l'IPC per monitorare le sue politiche monetarie. Analisti ed economisti utilizzano l'IPC per l'analisi delle cause e degli effetti dell'inflazione.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.

Ultimi valori: