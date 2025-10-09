L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) misura le variazioni dei prezzi interni dell'approvvigionamento energetico e idrico, dell'estrazione mineraria e manifatturiera nella Repubblica federale di Germania nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La cifra di riferimento per l'indice complessivo è la somma di tutte le vendite commerciali nazionali nell'anno di riferimento (attualmente: il 2015), come riportato principalmente dai rapporti mensili delle industrie minerarie e manifatturiere. Pertanto, vengono prese in considerazione anche le vendite tra imprese commerciali. In termini semplificati, l'indice può essere considerato come una media ponderata delle variazioni di prezzo con un anno base = 100, calcolato per una selezione rappresentativa di prodotti industriali. I pesi dell'indice corrispondono alle vendite dei rispettivi prodotti nell'anno di base.

Le cifre vengono raccolte mensilmente da una selezione rappresentativa di società commerciali il 15 di ogni mese. Vengono poste domande sui prezzi concordati in questo giorno, poco prima o dopo. I prezzi determinati sono prezzi effettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ma eventualmente comprese le accise (ad es. imposta sugli oli minerali, imposta sul tabacco, tassa sull'elettricità, imposta sul gas naturale) e altri prelievi legali (ad es. contributo di detenzione di scorte per i prodotti petroliferi minerali, prelievi per "EEG", ovvero Renewable Energy Sources Act, e "KWK" per l'elettricità, contributi di concessione per il gas naturale). Anche le tariffe per l'utilizzo della rete e le tariffe per il funzionamento e la fatturazione dei punti di misurazione sono incluse nei prezzi del gas naturale e dell'elettricità. Attualmente, circa 6.300 aziende sono intervistate sui loro prezzi di vendita per un totale di 1.343 tipi di beni selezionati in modo rappresentativo. L'indice si basa su circa 10.000 singole serie di prezzi.

L'IPP è un indice precoce dei prezzi al consumo e dell'inflazione. Rispetto all'indice dei prezzi al consumo (IPC), è un indice principale più accurato: se i prezzi alla produzione aumentano, i prezzi al consumo aumenteranno di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente collegati. L'indice dei prezzi al consumo viene utilizzato per prevedere l'inflazione. Alcuni componenti dell'IPP sono utilizzati per calcolare il PIL.

L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) su base annuale dell'industria manifatturiera o del produttore riflette la variazione media dei prezzi di vendita dei beni da parte dei produttori nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Quando i prezzi alla produzione aumentano, questo indica quasi sempre un aumento dell'inflazione. Questo e un valore al di sopra delle aspettative possono essere visti come positivi per i tassi dell'euro.

