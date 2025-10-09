CalendarioSezioni

Indice dei prezzi alla produzione (IPP) su base annuale in Germania (Germany Producer Price Index (PPI) y/y)

Paese:
Germania
EUR, Euro
Sorgente:
Ufficio federale di statistica della Germania (Federal Statistical Office of Germany)
Settore
Prezzi
Basso -1.5% -2.2%
-1.3%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
-0.9%
-1.5%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
  • Panoramica
  • Grafico
  • Cronologia
  • Widget

L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) misura le variazioni dei prezzi interni dell'approvvigionamento energetico e idrico, dell'estrazione mineraria e manifatturiera nella Repubblica federale di Germania nel mese in corso rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La cifra di riferimento per l'indice complessivo è la somma di tutte le vendite commerciali nazionali nell'anno di riferimento (attualmente: il 2015), come riportato principalmente dai rapporti mensili delle industrie minerarie e manifatturiere. Pertanto, vengono prese in considerazione anche le vendite tra imprese commerciali. In termini semplificati, l'indice può essere considerato come una media ponderata delle variazioni di prezzo con un anno base = 100, calcolato per una selezione rappresentativa di prodotti industriali. I pesi dell'indice corrispondono alle vendite dei rispettivi prodotti nell'anno di base.

Le cifre vengono raccolte mensilmente da una selezione rappresentativa di società commerciali il 15 di ogni mese. Vengono poste domande sui prezzi concordati in questo giorno, poco prima o dopo. I prezzi determinati sono prezzi effettivi al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ma eventualmente comprese le accise (ad es. imposta sugli oli minerali, imposta sul tabacco, tassa sull'elettricità, imposta sul gas naturale) e altri prelievi legali (ad es. contributo di detenzione di scorte per i prodotti petroliferi minerali, prelievi per "EEG", ovvero Renewable Energy Sources Act, e "KWK" per l'elettricità, contributi di concessione per il gas naturale). Anche le tariffe per l'utilizzo della rete e le tariffe per il funzionamento e la fatturazione dei punti di misurazione sono incluse nei prezzi del gas naturale e dell'elettricità. Attualmente, circa 6.300 aziende sono intervistate sui loro prezzi di vendita per un totale di 1.343 tipi di beni selezionati in modo rappresentativo. L'indice si basa su circa 10.000 singole serie di prezzi.

L'IPP è un indice precoce dei prezzi al consumo e dell'inflazione. Rispetto all'indice dei prezzi al consumo (IPC), è un indice principale più accurato: se i prezzi alla produzione aumentano, i prezzi al consumo aumenteranno di conseguenza. Questi due indicatori sono strettamente collegati. L'indice dei prezzi al consumo viene utilizzato per prevedere l'inflazione. Alcuni componenti dell'IPP sono utilizzati per calcolare il PIL.

L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) su base annuale dell'industria manifatturiera o del produttore riflette la variazione media dei prezzi di vendita dei beni da parte dei produttori nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Quando i prezzi alla produzione aumentano, questo indica quasi sempre un aumento dell'inflazione. Questo e un valore al di sopra delle aspettative possono essere visti come positivi per i tassi dell'euro.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi alla produzione (IPP) su base annuale in Germania (Germany Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
lug 2025
-1.5%
-2.2%
-1.3%
giu 2025
-1.3%
-0.7%
-1.2%
mag 2025
-1.2%
-1.8%
-0.9%
apr 2025
-0.9%
0.0%
-0.2%
mar 2025
-0.2%
1.3%
0.7%
feb 2025
0.7%
1.6%
0.5%
gen 2025
0.5%
1.8%
0.8%
dic 2024
0.8%
-0.5%
0.1%
nov 2024
0.1%
-1.2%
-1.1%
ott 2024
-1.1%
-1.7%
-1.4%
set 2024
-1.4%
-0.4%
-0.8%
ago 2024
-0.8%
-0.1%
-0.8%
lug 2024
-0.8%
-0.6%
-1.6%
giu 2024
-1.6%
-1.9%
-2.2%
mag 2024
-2.2%
-3.4%
-3.3%
apr 2024
-3.3%
-2.4%
-2.9%
mar 2024
-2.9%
-1.3%
-4.1%
feb 2024
-4.1%
-2.7%
-4.4%
gen 2024
-4.4%
-7.1%
-5.1%
dic 2023
-8.6%
-0.3%
-7.9%
nov 2023
-7.9%
-16.5%
-11.0%
ott 2023
-11.0%
-21.6%
-14.7%
set 2023
-14.7%
-19.3%
-12.6%
ago 2023
-12.6%
-9.6%
-6.0%
lug 2023
-6.0%
7.6%
0.1%
giu 2023
0.1%
3.7%
1.0%
mag 2023
1.0%
-1.9%
4.1%
apr 2023
4.1%
1.5%
6.7%
mar 2023
7.5%
15.8%
15.8%
feb 2023
15.8%
12.4%
17.6%
gen 2023
17.8%
18.6%
21.6%
dic 2022
21.6%
31.2%
28.2%
nov 2022
28.2%
35.4%
34.5%
ott 2022
34.5%
43.0%
45.8%
set 2022
45.8%
47.9%
45.8%
ago 2022
45.8%
36.1%
37.2%
lug 2022
37.2%
32.0%
32.7%
giu 2022
32.7%
35.5%
33.6%
mag 2022
33.6%
35.1%
33.5%
apr 2022
33.5%
30.6%
30.9%
mar 2022
30.9%
26.6%
25.9%
feb 2022
25.9%
26.5%
25.0%
gen 2022
25.0%
23.4%
24.2%
dic 2021
24.2%
18.7%
19.2%
nov 2021
19.2%
19.2%
18.4%
ott 2021
18.4%
15.1%
14.2%
set 2021
14.2%
12.9%
12.0%
ago 2021
12.0%
11.3%
10.4%
lug 2021
10.4%
9.4%
8.5%
giu 2021
8.5%
8.0%
7.2%
