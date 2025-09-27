L'Indice dei Prezzi alla Produzione in Spagna (PPI) a/a è un indicatore macroeconomico che misura la dinamica dei prezzi ricevuti dal settore produttivo del paese o della regione nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice può mostrare se i prezzi dei prodotti economici sono aumentati o diminuiti indipendentemente dalle loro modalità di commercializzazione. L'indice copre tre aree di produzione: industriale, materie prime e trasformazione. L'IPP riflette le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore.

In Spagna, l'indice è pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Nella maggior parte dei casi l'indice viene pubblicato come valore numerico che consente il calcolo delle variazioni percentuali dei prezzi per il paniere di produzione. L'indice è calcolato sulla base dei dati raccolti dai sondaggi. Il calcolo dell'indice richiede un chiaro criterio di selezione dell'azienda basato sulle caratteristiche operative. Anche l'indice include i prezzi per un determinato gruppo di prodotti, cambiamenti in cui i prezzi globali riflettono i cambiamenti in milioni di transazioni. Le organizzazioni statistiche monitorano i prezzi di tali prodotti e soppesano le variazioni di prezzo in base ai redditi relativi. Il valore positivo dell'indice significa che il settore produttivo sta vivendo il processo inflazionistico.

Le variazioni dei prezzi dei prodotti dipendono dall'offerta, quindi i cali di prezzo che si verificano derivano necessariamente da una diminuzione della domanda. Pertanto, quando si analizza l'Indice Spagnolo dei Prezzi alla Produzione, è necessario tenere conto della mancanza di flessibilità nella formazione di costi, prezzi e salari.

Il PPI Spagnolo dipende anche dagli acquisti e dalle vendite dei prodotti risultanti da parte dei produttori. Gli acquisti dei produttori si riflettono nell'indice come spesa. Questo componente consente la valutazione dei cambiamenti nei beni e servizi acquistati dai produttori. Le vendite sono mostrate come un indice di prodotti, che dimostra le variazioni dei prezzi per i prodotti venduti direttamente dal produttore.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e dell'inflazione. Questo indicatore anticipatorio è considerato più accurato dell'indice dei prezzi al consumo: se i prezzi di un produttore aumentano, è più probabile che i prezzi al consumo aumentino di conseguenza, motivo per cui esiste una relazione diretta tra questi due indici.

Un valore superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per le quotazioni in euro, mentre i valori più bassi sono generalmente considerati negativi.

Ultimi valori: