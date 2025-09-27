CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Produttore Spagna (PPI) (Spain Producer Price Index (PPI) y/y)

Spagna
EUR, Euro
Istituto Nazionale di Statistica (National Institute of Statistics)
Prezzi
L'Indice dei Prezzi alla Produzione in Spagna (PPI) a/a è un indicatore macroeconomico che misura la dinamica dei prezzi ricevuti dal settore produttivo del paese o della regione nel mese in un dato mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice può mostrare se i prezzi dei prodotti economici sono aumentati o diminuiti indipendentemente dalle loro modalità di commercializzazione. L'indice copre tre aree di produzione: industriale, materie prime e trasformazione. L'IPP riflette le variazioni di prezzo dal punto di vista del produttore.

In Spagna, l'indice è pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Nella maggior parte dei casi l'indice viene pubblicato come valore numerico che consente il calcolo delle variazioni percentuali dei prezzi per il paniere di produzione. L'indice è calcolato sulla base dei dati raccolti dai sondaggi. Il calcolo dell'indice richiede un chiaro criterio di selezione dell'azienda basato sulle caratteristiche operative. Anche l'indice include i prezzi per un determinato gruppo di prodotti, cambiamenti in cui i prezzi globali riflettono i cambiamenti in milioni di transazioni. Le organizzazioni statistiche monitorano i prezzi di tali prodotti e soppesano le variazioni di prezzo in base ai redditi relativi. Il valore positivo dell'indice significa che il settore produttivo sta vivendo il processo inflazionistico.

Le variazioni dei prezzi dei prodotti dipendono dall'offerta, quindi i cali di prezzo che si verificano derivano necessariamente da una diminuzione della domanda. Pertanto, quando si analizza l'Indice Spagnolo dei Prezzi alla Produzione, è necessario tenere conto della mancanza di flessibilità nella formazione di costi, prezzi e salari.

Il PPI Spagnolo dipende anche dagli acquisti e dalle vendite dei prodotti risultanti da parte dei produttori. Gli acquisti dei produttori si riflettono nell'indice come spesa. Questo componente consente la valutazione dei cambiamenti nei beni e servizi acquistati dai produttori. Le vendite sono mostrate come un indice di prodotti, che dimostra le variazioni dei prezzi per i prodotti venduti direttamente dal produttore.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione è considerato un indicatore principale dei prezzi al consumo e dell'inflazione. Questo indicatore anticipatorio è considerato più accurato dell'indice dei prezzi al consumo: se i prezzi di un produttore aumentano, è più probabile che i prezzi al consumo aumentino di conseguenza, motivo per cui esiste una relazione diretta tra questi due indici.

Un valore superiore al previsto dovrebbe essere considerato positivo per le quotazioni in euro, mentre i valori più bassi sono generalmente considerati negativi.

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Produttore Spagna (PPI) (Spain Producer Price Index (PPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
-1.5%
1.7%
0.3%
lug 2025
0.3%
-4.2%
0.8%
giu 2025
0.8%
-1.6%
0.0%
mag 2025
0.0%
5.5%
1.9%
apr 2025
1.9%
5.2%
4.9%
mar 2025
4.9%
4.0%
6.6%
feb 2025
6.6%
2.4%
2.6%
gen 2025
2.6%
5.8%
2.3%
dic 2024
2.3%
2.5%
0.9%
nov 2024
0.9%
-3.5%
-3.9%
ott 2024
-3.9%
-2.5%
-5.2%
set 2024
-5.2%
-1.3%
-1.3%
ago 2024
-1.3%
-2.4%
-1.4%
lug 2024
-1.4%
-4.1%
-3.5%
giu 2024
-3.5%
-6.9%
-4.6%
mag 2024
-4.6%
-8.0%
-6.6%
apr 2024
-6.6%
-11.2%
-8.2%
mar 2024
-8.2%
-11.1%
-8.2%
feb 2024
-8.2%
-2.8%
-3.8%
gen 2024
-3.8%
-6.1%
-6.3%
dic 2023
-6.3%
-7.4%
nov 2023
-7.4%
-1.9%
-7.8%
ott 2023
-7.8%
-2.8%
-8.6%
set 2023
-8.6%
-12.6%
-10.0%
ago 2023
-10.0%
-12.1%
-8.4%
lug 2023
-8.4%
-10.1%
-8.1%
giu 2023
-8.1%
-10.2%
-6.9%
mag 2023
-6.9%
-4.5%
-4.5%
apr 2023
-4.5%
-6.0%
-1.0%
mar 2023
-1.0%
2.8%
7.8%
feb 2023
7.8%
3.4%
8.2%
gen 2023
8.2%
11.3%
14.7%
dic 2022
14.7%
19.8%
20.7%
nov 2022
20.7%
21.3%
26.1%
ott 2022
26.1%
30.8%
35.6%
set 2022
35.6%
37.7%
41.8%
ago 2022
41.8%
36.6%
40.4%
lug 2022
40.4%
43.3%
43.2%
giu 2022
43.2%
3.2%
43.6%
mag 2022
43.6%
44.3%
45.0%
apr 2022
45.0%
49.6%
46.6%
mar 2022
46.6%
42.7%
41.2%
feb 2022
40.7%
37.9%
35.7%
gen 2022
35.7%
38.8%
35.9%
dic 2021
35.9%
30.3%
33.1%
nov 2021
33.1%
34.7%
32.0%
ott 2021
31.9%
26.4%
23.8%
set 2021
23.6%
20.7%
17.9%
ago 2021
18.0%
14.4%
15.3%
lug 2021
15.3%
12.8%
15.4%
1234
