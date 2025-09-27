L'Indice Coincidente giapponese valuta l'attuale situazione economica sulla base di una serie di indicatori relativi al periodo di riferimento.

L'Indice Coincidente utilizza 11 indicatori, come l'indice di produzione, il rapporto di lavoro attivo e altri indici per calcolare un indicatore della serie corrispondente. L'indice calcolato dalla sequenza di corrispondenza è chiamato esponente della corrispondenza. È un indice composito, che comprende diverse componenti che caratterizzano tutte le fasi della produzione, del consumo, delle vendite all'ingrosso e al dettaglio, del reddito operativo e degli indicatori del mercato del lavoro.

L'Indice Coincidente Composito giapponese misura le attuali condizioni economiche. Allo scopo principale di misurare l'ampiezza delle fluttuazioni dell'attività economica, l'indice composito viene costruito aggregando il tasso di variazione delle serie selezionate. L'anno di riferimento per queste serie è il 1995, con la somma dei loro valori medi 100.

L'indice Coincidente è uno dei tre indici che compongono l'indice di tendenza economica annunciato dal Cabinet Office insieme all'indice Leading Composite e all'indice Lagging Composite. Viene utilizzato principalmente per cogliere lo stato attuale dell'economia, poiché si muove approssimativamente in accordo con l'economia.

Ultimi valori: