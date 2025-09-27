Calendario Economico
Indice dei Prezzi al Consumo Regno Unito (IPC) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))
|Basso
|139.0
|
138.9
|Ultima versione
|Importanza
|Effettiva
|Previsione
|
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo riflette le variazioni percentuali dei prezzi di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese specificato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice valuta un paniere di beni e servizi, che rappresentano una quota maggiore delle spese delle famiglie. L'IPC è una delle misure chiave del sentimento dei consumatori e dell'inflazione nazionale. La crescita dell'IPC può essere vista come positiva per le quotazioni della sterlina.
Ultimi valori:
dati effettivi
Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo Regno Unito (IPC) (United Kingdom Consumer Price Index (CPI))"indicatore macroeconomico.
