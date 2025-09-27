CalendarioSezioni

Indice dei prezzi al consumo in Canada (IPC) su base annuale (Canada Consumer Price Index (CPI) y/y)

Paese:
Canada
CAD, Dollaro canadese
Sorgente:
Statistiche in Canada (Statistics Canada)
Settore
Prezzi
Basso 1.9% 1.7%
1.7%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.0%
1.9%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice dei prezzi al consumo canadese su base annuale riflette la variazione dei prezzi di un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista del consumatore nel mese riportato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il paniere contiene beni e servizi di qualità e quantità immutabili o equivalenti, pertanto l'indice mostra solo una pura variazione di prezzo.

Ogni elemento del paniere ha un certo peso nel calcolo dell'indice, a seconda della quota di spesa sul suo consumo. Il paniere viene rivisto ogni due anni. I beni e i servizi pubblici forniti dai governi e quelli per i quali non esiste un prezzo di mercato sono esclusi dal paniere. Ad esempio, ciò include i servizi sanitari ricevuti attraverso il sistema di assicurazione sanitaria e alcuni tipi di premi assicurativi. Tuttavia, sono inclusi farmaci, cure dentistiche e servizi di cura degli occhi. Alcol e tabacco sono inclusi nel calcolo, perché rappresentano una spesa significativa.

Le statistiche non includono le persone che vivono in famiglie collettive (detenuti, pazienti cronici in ospedale e case di cura), coloro che vivono nelle riserve indiane e i rappresentanti ufficiali di paesi stranieri.

L'indice è calcolato in relazione al periodo di riferimento (attualmente questo è l'anno 2002), per il quale il valore è pari a 100.

L'indice dei prezzi al consumo è utilizzato come indicatore della variazione del livello complessivo dell'inflazione al consumo. Viene utilizzato nell'adeguamento dei pagamenti contratti, come salari, affitti e assegni sociali. È anche usato come deflatore di vari aggregati economici. La Banca del Canada utilizza l'IPC per monitorare le sue politiche monetarie. Analisti ed economisti utilizzano l'IPC per l'analisi delle cause e degli effetti dell'inflazione.

La crescita dell'indicatore può avere un effetto positivo sulle quotazioni CAD.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei prezzi al consumo in Canada (IPC) su base annuale (Canada Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
ago 2025
1.9%
1.7%
1.7%
lug 2025
1.7%
2.1%
1.9%
giu 2025
1.9%
1.8%
1.7%
mag 2025
1.7%
0.9%
1.7%
apr 2025
1.7%
2.3%
2.3%
mar 2025
2.3%
2.8%
2.6%
feb 2025
2.6%
2.1%
1.9%
gen 2025
1.9%
1.6%
1.8%
dic 2024
1.8%
1.4%
1.9%
nov 2024
1.9%
1.5%
2.0%
ott 2024
2.0%
1.8%
1.6%
set 2024
1.6%
2.1%
2.0%
ago 2024
2.0%
1.7%
2.5%
lug 2024
2.5%
1.7%
2.7%
giu 2024
2.7%
3.2%
2.9%
mag 2024
2.9%
3.5%
2.7%
apr 2024
2.7%
2.3%
2.9%
mar 2024
2.9%
3.3%
2.8%
feb 2024
2.8%
2.3%
2.9%
gen 2024
2.9%
3.3%
3.4%
dic 2023
3.4%
3.6%
3.1%
nov 2023
3.1%
2.4%
3.1%
ott 2023
3.1%
3.8%
3.8%
set 2023
3.8%
4.3%
4.0%
ago 2023
4.0%
3.5%
3.3%
lug 2023
3.3%
2.7%
2.8%
giu 2023
2.8%
2.9%
3.4%
mag 2023
3.4%
4.2%
4.4%
apr 2023
4.4%
3.7%
4.3%
mar 2023
4.3%
4.7%
5.2%
feb 2023
5.2%
5.5%
5.9%
gen 2023
5.9%
5.7%
6.3%
dic 2022
6.3%
6.9%
6.8%
nov 2022
6.8%
7.4%
6.9%
ott 2022
6.9%
6.8%
6.9%
set 2022
6.9%
6.4%
7.0%
ago 2022
7.0%
8.0%
7.6%
lug 2022
7.6%
9.2%
8.1%
giu 2022
8.1%
8.8%
7.7%
mag 2022
7.7%
7.5%
6.8%
apr 2022
6.8%
6.3%
6.7%
mar 2022
6.7%
4.9%
5.7%
feb 2022
5.7%
5.1%
5.1%
gen 2022
5.1%
5.7%
4.8%
dic 2021
4.8%
5.5%
4.7%
nov 2021
4.7%
4.5%
4.7%
ott 2021
4.7%
3.5%
4.4%
set 2021
4.4%
3.8%
4.1%
ago 2021
4.1%
3.2%
3.7%
lug 2021
3.7%
2.7%
3.1%
