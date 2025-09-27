CalendarioSezioni

Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)

Paese:
Stati Uniti
USD, Dollari americani
Sorgente:
Federal Reserve Bank di Philadelphia. (Federal Reserve Bank of Philadelphia)
Settore
Azienda
Alto 23.2 3.7
-0.3
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
4.8
23.2
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'indice Philadelphia Fed Business Conditions riflette le attuali condizioni di business nel settore manifatturiero nella zona della Federal Reserve di Filadelfia. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware.

L'indice è calcolato sulla base di un'indagine sulle principali imprese industriali della regione. Oltre a una valutazione generale delle condizioni di business nel settore, ai leader aziendali viene chiesto di valutare se la situazione nelle loro aziende è migliorata, peggiorata o rimasta invariata. In particolare, gli intervistati valutano i nuovi ordini, le spedizioni, gli ordini non evasi, i tempi di consegna dei fornitori, le scorte, i prezzi pagati, i prezzi ricevuti, il numero di dipendenti, le ore medie lavorate a settimana.

La regione che ricade sotto la responsabilità della Federal Reserve Bank di Filadelfia è una delle regioni economicamente più attive del Paese, ecco perché il suo indice delle condizioni di business è spesso monitorato dagli analisti. Il settore manifatturiero, di solito, dimostra una natura ciclica più vivida e riflette i cambiamenti attuali prima dell'economia in generale. Pertanto, lo stato del settore manifatturiero funge da indicatore principale della salute dell'economia statunitense.

L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di stime positive e la percentuale di stime negative. Se il valore finale dell'indice è positivo, significa che la valutazione delle condizioni di business è migliorata in media in tutta la regione. Letture al di sotto dello zero indicano un peggioramento del sentimento delle imprese nel segmento manifatturiero dell'economia.

Le dinamiche dell'indice Philadelphia Fed Business Conditions possono causare una volatilità insignificante delle quotazioni in dollari.

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index (Federal Reserve Bank (Fed) of Philadelphia Manufacturing Index)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
set 2025
23.2
3.7
-0.3
ago 2025
-0.3
3.7
15.9
lug 2025
15.9
3.4
-4.0
giu 2025
-4.0
5.1
-4.0
mag 2025
-4.0
6.9
-26.4
apr 2025
-26.4
7.2
12.5
mar 2025
12.5
34.6
18.1
feb 2025
18.1
28.1
44.3
gen 2025
44.3
1.0
-10.9
dic 2024
-16.4
6.4
-5.5
nov 2024
-5.5
7.1
10.3
ott 2024
10.3
6.7
1.7
set 2024
1.7
6.9
-7.0
ago 2024
-7.0
4.6
13.9
lug 2024
13.9
-6.7
1.3
giu 2024
1.3
9.8
4.5
mag 2024
4.5
1.3
15.5
apr 2024
15.5
-0.7
3.2
mar 2024
3.2
2.0
5.2
feb 2024
5.2
-10.3
-10.6
gen 2024
-10.6
-14.5
-12.8
dic 2023
-10.5
-2.1
-5.9
nov 2023
-5.9
-4.8
-9.0
ott 2023
-9.0
-6.7
-13.5
set 2023
-13.5
-11.8
12.0
ago 2023
12.0
-16.7
-13.5
lug 2023
-13.5
-18.3
-13.7
giu 2023
-13.7
-19.4
-10.4
mag 2023
-10.4
-18.0
-31.3
apr 2023
-31.3
-15.4
-23.2
mar 2023
-23.2
-14.0
-24.3
feb 2023
-24.3
-12.9
-8.9
gen 2023
-8.9
-13.1
-13.7
dic 2022
-13.8
-11.3
-19.4
nov 2022
-19.4
-7.6
-8.7
ott 2022
-8.7
-4.0
-9.9
set 2022
-9.9
1.0
6.2
ago 2022
6.2
11.8
-12.3
lug 2022
-12.3
16.1
-3.3
giu 2022
-3.3
19.2
2.6
mag 2022
2.6
22.2
17.6
apr 2022
17.6
23.1
27.4
mar 2022
27.4
23.6
16.0
feb 2022
16.0
24.4
23.2
gen 2022
23.2
25.2
15.4
dic 2021
15.4
27.0
39.0
nov 2021
39.0
27.8
23.8
ott 2021
23.8
23.1
30.7
set 2021
30.7
31.9
19.4
ago 2021
19.4
35.6
21.9
