L'indice Philadelphia Fed Business Conditions riflette le attuali condizioni di business nel settore manifatturiero nella zona della Federal Reserve di Filadelfia. Questa regione comprende Pennsylvania, New Jersey e Delaware.

L'indice è calcolato sulla base di un'indagine sulle principali imprese industriali della regione. Oltre a una valutazione generale delle condizioni di business nel settore, ai leader aziendali viene chiesto di valutare se la situazione nelle loro aziende è migliorata, peggiorata o rimasta invariata. In particolare, gli intervistati valutano i nuovi ordini, le spedizioni, gli ordini non evasi, i tempi di consegna dei fornitori, le scorte, i prezzi pagati, i prezzi ricevuti, il numero di dipendenti, le ore medie lavorate a settimana.

La regione che ricade sotto la responsabilità della Federal Reserve Bank di Filadelfia è una delle regioni economicamente più attive del Paese, ecco perché il suo indice delle condizioni di business è spesso monitorato dagli analisti. Il settore manifatturiero, di solito, dimostra una natura ciclica più vivida e riflette i cambiamenti attuali prima dell'economia in generale. Pertanto, lo stato del settore manifatturiero funge da indicatore principale della salute dell'economia statunitense.

L'indice è calcolato come differenza tra la percentuale di stime positive e la percentuale di stime negative. Se il valore finale dell'indice è positivo, significa che la valutazione delle condizioni di business è migliorata in media in tutta la regione. Letture al di sotto dello zero indicano un peggioramento del sentimento delle imprese nel segmento manifatturiero dell'economia.

Le dinamiche dell'indice Philadelphia Fed Business Conditions possono causare una volatilità insignificante delle quotazioni in dollari.

Ultimi valori: